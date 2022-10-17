Замминистра культуры РФ Надежда Преподобная: «Креативные индустрии для нас — это популяризация культурного кода»

Елена СЕРДЕЧНОВА

В Нижнем Новгороде на прошлой неделе прошел Форум креативных территорий. На международной площадке профессионалы и эксперты делились опытом развития креативных индустрий, в частности, народно-художественных промыслов.

Торжественное открытие Форума состоялось на пленарном заседании, пожалуй, ключевом мероприятии. Главными темами на нем стали вопросы развития творческих индустрий и сохранения наследия народных художественных промыслов (НХП) . Недаром основная экспозиция Форума креативных территорий называлась «Города и промыслы». Она демонстрировала творческий и исторический потенциал Дятьково, Вологды, Великого Устюга и еще 12 российских городов. Посетители могли ознакомиться с традицией регионов через произведения народного искусства. Хохлома, дымковская игрушка, деревянные конструкторы, головоломки — у детей разбегались глаза на выставке «Во что играют наши дети».

Открывая пленарное заседание, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин напомнил, что форум проходит второй раз, и за прошедший год внимание государства к креативным индустриям выросло многократно.

— Это произошло во многом благодаря поддержке Совета Федерации и лично Валентине Матвиенко. Мы благодарны за поддержку и внимание, которое уделяется развитию культуры и ее влиянию на экономику, на городское пространство. Сегодня мы можем видеть экспозицию 15 городов, которые были отобраны Минпромторгом для участия в форуме. Мы видим, что многие города преображаются благодаря тому, что в них чтут традиции. В наше острое турбулентное время важно держаться не за что-то выдуманное, а за то, что соответствует нашим истокам, нашим традициям, — сказал губернатор.

Тем более, что база для этого существует — в 36 российских регионах есть законы о народных промыслах, а в 73 — акты о деятельности региональных художественно-экспертных советов. Как сообщила на мероприятии председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, в бюджет на 2023 год планируется заложить средства на развитие народных промыслов.

Она напомнила, что этим летом на полях ПМЭФ между Советом Федерации, Минпромторгом и Нижегородской областью было подписано соглашение о поддержке народно-художественных промыслов.

— Соглашение в действии — Нижний Новгород принимает наш форум. Организация этого мероприятия очень креативная. Художественные промыслы, ремесла, народная игрушка — заключают в себе исторический и духовный опыт народа, его душу. Это особенно важно для нашей страны, которая является крупнейшим многонациональным государством мира. В России к продвижению народного искусства относятся с особой заботой и вниманием. 2022 год объявлен президентом Владимиром Путиным годом культурного наследия народов России. Главная же идея Форума креативных территорий — устойчивое развитие регионов на основе нашего культурного кода и объединение предпринимательской активности с традициями и творчеством. В креативных территориях мы видим точки роста. Мы все на правильном пути, — сказала спикер Совета Федерации.

Тема креативных индустрий, частью которой являются народные художественные промыслы, звучит все громче. Так, в прошлом году правительством была утверждена Концепция развития творческих (креативных) индустрий, а также план основных мероприятий по ее реализации. И регионам уже есть чем похвастаться. Во многих субъектах стали работать с креативной экономикой, ну, конечно, учитывая особенности регионов. Сейчас народные художественные промыслы рассматриваются не только как элемент наследия, который необходимо сохранять, но и как потенциальный ресурс развития, позволяющий и совершенствовать российскую идентичность, и развивать креативные территории.

На форуме обсуждались и темы конкурентоспособности товаров НХП, привлечения молодых кадров к профессии мастеров-ремесленников, сотрудничества с современными дизайнерами и создания актуальной инфраструктуры для развития сектора креативной экономики в крупных и малых городах России.

Глеб Никитин отметил, что креативные индустрии многие относят к ведению Минпромторга, который действительно является регулятором в сфере творческой экономики. В то же время он призвал оценить роль Министерства культуры в этой области.

— Креативные индустрии — во многом культурное явление. Минкультуры России большое внимание обращает на эту сферу. В этом году был стали открываться школы креативных индустрий. Да что говорить, у нас при Нижегородской консерватории создается медиа-центр в рамках программы, инициированной Минкультуры, — рассказал губернатор, передавая микрофон заместителю министра культуры РФ Надежде Преподобной.

—.Много сделано в рамках проекта «Придумано в России» — и школы креативных индустрий, и центры прототипирования. Самое важное и базовое от чего мы отталкиваемся — образование. Мы продолжаем развивать тему творческого предпринимательства. Это касается наших коллег на базе высших учебных заведений Минкультуры России. Второй важный блок — инфраструктура. Как раз в нее входят и центры прототипирования и медиа-центр при Нижегородской консерватории. На базе Дальневосточного Государственного института искусств появится центр по изготовлению фарфоровой керамической посуды и авторской плитки. До конца года будет создано 26 центров прототипирования. А к 17 уже открытым школам креативных индустрий добавится еще 30, — сообщила Надежда Преподобная.

Она поблагодарила Нижегородскую область и регионы за то, что стали открываться инклюзивные творческие лаборатории. Сейчас же, по словам замминистра, формируется банк лучших практик по реализации инклюзивных креативных проектов, которых ждет сначала апробация, а затем — масштабирование. Был отмечен и проект Минкультуры «Гений места». Он действует в модельных библиотеках, создавая там креативное пространство. Кроме того, Министерство культуры совместно с ВШЭ разрабатывает концепцию городских креативных проектов. В этом году для их реализации было отобрано шесть регионов — Белгородская, Архангельская, Липецкая, Калужская области и Республики Башкортостан и Татарстан. В рамках проектов будут создаваться арт-кластеры. Особо замминистра отметила важность финансирования креативных индустрий.

— Финансирование сейчас разнообразно: начиная от грантовой поддержки, тут я хочу особо отметить работу Президентского фонда культурных инициатив, до кредита под залог интеллектуальной собственности — когда проект создан и масштабируется. Сейчас мы совместно с Минэкономразвития создаем проектный офис, который будет разрабатывать вместе с фондами развития и венчурными инвестиционными институтами критерии венчурного и кредитного эксперимента. Мы планируем, что их апробация начнется уже с 2024 года. Многое уже сделано, но, чтобы все цели были достигнуты, мы должны ориентироваться на запросы местных креативных сообществ на местах. Без обратной связи не обойтись. А самое главное — творческие индустрии — это не только динамично развивающейся сектор экнонмики. Для нас прежде всего креативные индустрии — популяризация культурного кода, интерпретация креативными командами локальной идентичности, а значит, сохранение многогранной и национальный нашей культуры, — резюмировала Надежда Преподобная.

Фотографии предоставлены пресс-службой форума.