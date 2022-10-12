«Живые традиции»: в Махачкале завершился Фестиваль-форум культуры и традиций малочисленных народов Юга России

Елена ФЕДОРЕНКО, Махачкала

Этот актуальный государственный проект стал одним из важных событий 2022-го — Года культурного наследия народов России.

Организаторами Дагестанского форума стали Минкультуры РФ, Дом народного творчества им. В.Д. Поленова, Министерство культуры Республики Дагестан, Республиканский дом народного творчества, АНО «Палитра возможностей».

Фестиваль сложили как мозаику ярких сюжетов, раскрывающих ключевую и неисчерпаемую тему — «Живые традиции». В работе форума приняли участие представители федеральных учреждений и ведомств, научные работники, чьи исследования связаны с вопросами сохранения объектов нематериального культурного наследия, и, конечно, участники творческих коллективов. Махачкала принимала не только дагестанцев, но и гостей из Ингушетии и Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Чеченской Республики, Ставропольского края и Астраханской области. В столицу Дагестана приехали седовласые ученые мужи и быстроногие танцоры, серьезные дамы-искусствоведы, музыканты-виртуозы и малыши-наставники, чьи пальчики прилежно лепили головы глиняных кукол, представляя искусство далеких предков.

Команду хозяев, принимающих гостей в своем прекрасном, быстро растущем городе на берегу Каспийского моря, возглавила заместитель министра культуры, директор Дагестанского дома народного творчества Марита Мугадова — человек открытый и полный идей, ратующий за укрепление дружбы между народами и пропаганду богатой культуры народов Дагестана.

Фестивальный марафон открыли два события. Первое — передвижная фотовыставка «Сила традиций» — восемьдесят фотографий, посвященных традициям и культуре народов России, и каждый кадр хотелось рассматривать долго и в деталях, — развернутая в одном из парадных залов Союза художников Республики Дагестан. Второе — творческая лаборатория по обрядовой и песенной традиции народов южного Дагестана, которую провел известный композитор Рамазан Фаталиев. Очевидцы восторженно рассказывали о приобретенном на мастер-классе опыте, но автор этих строк приехала на день позже.

Выставку художественных промыслов решили не прятать в музейные залы, а поместить их в живую среду, «разбив подворья» на открытом пространстве городского бульвара. Утром 8 октября, в день презентации, пошел основательный дождь, и новоселье подворий оказалось под большим вопросом. Но упрямые организаторы решили не сдаваться — натянули тенты и готовились к открытию, надеясь на чудо. И оно случилось: тучи разбежались и выглянуло солнце.

Свои ремесленные мастерские представили умельцы из десяти муниципальных образований Дагестана и гости из Чечни и Карачаево-Черкесии. Мастеров отличали основательность и спокойствие — казалось, им генетически передалась мудрость предков, многие столетия хранивших самобытную идентичность культуры своего народа. Охранные вышивки с древними знаками плодородия, воды, огня и ритуальным предназначением: рождение ребенка, свадьба, похороны — сохранились в Кайтагском районе, где используют только шелковые нити, обработанные натуральными красителями, и домотканое хлопковое полотно. Образцы богаты орнаментальными мотивами и гармоничны по рисунку, хотя избегают симметрии.

Золотое шитье на головных покрывалах — раритет уникального села Кубачи. Стайка подростков спорит, для чего нужна странная плоская подушечка с яркой гладью. Потомственная мастерица в третьем поколении объясняет, что это важный женский атрибут повседневной одежды — наспинная подушка под тяжелый кувшин с ледяной водой. Потерявшийся малыш зовет деда, а тот замер перед образцами резьбы по камню и дереву — поражающими совершенством формы кубками и чанами разных размеров, огромными палицами и посохами. Прекрасны изысканные ювелирные украшения из серебра и дерева. Рядом — подворье с небольшим ручным женским гончарным кругом. Мужчинам нельзя было даже дотрагиваться до него, особенно в чужом доме. Прикоснулся — плати штраф, например такой: накрывай богатый стол с угощениями на шесть персон.

А вот посуда из поливной керамики, которую изготавливают в Дербенте и прилегающих к нему лезгинских селах, — старожилы по замысловатым орнаментам могут безошибочно определить имя мастера, который сотворил это чудо. Завершает экспозицию кукольный домик. Он приехал из Акушинского района. У каждого керамического личика куклы — индивидуальное выражение, а от костюмов — глаз не оторвать.

Но время поджимает — в строгом деловом зале Национальной библиотеки Дагестана имени Расула Гамзатова стартует межрегиональная конференция «Этнокультурное многообразие малочисленных народов Кавказа».

Первый заместитель директора, руководитель Центра культуры народов России ГРДНТ имени В.Д. Поленова Мери Русанова донесла до собравшихся важную информацию: «На днях на очередной сессии Государственной думы РФ в третьем чтении принят закон о сохранении нематериального этнокультурного достояния. Этот долгожданный документ на федеральном уровне легитимирует нашу работу в части сохранения «этнокультурного достояния». Новость приняли с воодушевлением.

Выступления спикеров не походили на формальные отчеты о достижениях или рапорты о победах. Докладчики ставили проблемы — острые и очевидные, общие и частные. Во взвешенных и разумных дискуссиях рождались способы преодоления преград, подчас нестандартные и оригинальные. Конференция оказалась актуальным и полезным творческим проектом.

Среди обсуждаемых тем были поддержка носителей нематериального культурного наследия; предложения о системах грантов для молодых исследователей и для мероприятий, которые популяризируют народную культуру; усовершенствование деятельности культурно-досуговых учреждений, направленной на патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи; укрепление межнационального диалога и так далее. Дискутировали о системе поддержки исчезающих языков малочисленных народов. Известно, что лингвисты зарегистрировали 32 самостоятельных языка на территории Дагестана. В каждом районе — своя культура, свои традиции, свои ремесла.

Запомнился доклад Хавы Акиевой — доцента Ингушского государственного университета, которая убедительно доказала, что одежда и оружие — черкески и бурки, башлыки и кинжалы — отличались не только эстетическим совершенством, но и практической пользой.

Гала-концерт стал кульминацией и завершением фестиваля: на подмостках, установленных около Аварского театра, по соседству с подворьями ремесленников выступили 25 фольклорных коллективов Юга России — хореографических, вокальных, инструментальных. В зале под открытым небом были не только заняты все места, зрители сидели на парапетах фонтана и бордюрах тротуаров.

Артисты перебрасывали в импровизированный зал мощный поток энергии. Гала длился около четырех часов, но публика не расходилась. Улыбающаяся молодая мама усердно качала коляску со спящим малышом, а две ее дочки-дошкольницы наблюдали за происходящим на сцене, открыв рты. «Надеюсь, сын поспит подольше — мы ждали этого праздника, и так не хочется уходить!» — делится она. «Попали на концерт случайно — в Дагестан приехали отдохнуть, даже не предполагали, что так полюбим этот край. Сегодняшний вечер — бонус к замечательному отдыху», — поделилась впечатлениями с «Культурой» супружеская пара из Москвы. Замечено точно — Дагестан успешно прочерчивает туристические маршруты.

Среди зрителей — Шамиль Далгатов, директор махачкалинской Детской школы искусств №7. Он из числа руководителей, которые уверены, что каждый ребенок талантлив. В школе 78 педагогов, в прошлом году ей исполнилось 40 лет, и на сегодняшний день ДШИ №7 — единственная, которая охватывает все пригородные поселки дагестанской столицы. Три месяца назад на Первой Всероссийской детской фольклориаде выступал школьный хореографический ансамбль «Дети гор». В конце августа на ВДНХ проходил Детский культурный форум, важным событием которого стал Открытый диалог с Ольгой Любимовой — «Культурная инициатива». Юные соискатели из разных городов России представили на конкурс проекты по развитию культурного сообщества в своих регионах. В семерку лучших вошла воспитанница школы, руководимой Шамилем Далгатовым, Шамсият Алиева с проектом «Гамзатов-квест», посвященным 100-летию поэта Расула Гамзатова. Скоро в Твери на IV Всероссийском фестивале-конкурсе «Многоликая Россия» Республику Дагестан представит школьный ансамбль нагаристов «Сердце Кавказа», рассказал директор.

На сцене же продолжалось соревнование в яркости и фантазии. Не нуждающиеся в переводе музыка и танец объединяли людей, укрепляя веру в лучшее, закаляя дух. «Живые традиции» несли мощное созидательное начало. Его жители — организаторы, участники, зрители — были счастливы.

Фотографии предоставлены Республиканским домом народного творчества (Дагестан)