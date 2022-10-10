Минкультуры назвало лучших «осветителей» нацпроекта

Татьяна ФИЛИППОВА

Министерство культуры РФ вручило премии «Культура слова» работникам культуры, журналистам, блогерам и организаторам самостоятельных проектов, которым удалось наиболее ярко рассказать о реализации нацпроекта «Культура» в стране.

«Уже в третий раз мы вручаем эту премию», — этими словами открыла церемонию министр культуры Российской Федерации Ольга Борисовна Любимова. Министр говорила о том, что благодарна журналистам за их работу, которую Министерство культуры высоко ценит и всячески старается ее поддерживать, предоставляя журналистам ту информацию, которая нужна им, а не ведомству. «Поверьте, это бывает сложно, — поделилась Ольга Любимова, — даже если ваши запросы касаются спецпроекта «Культура», которым вся наша команда гордится. Но каждый раз, вспоминая самые яркие моменты года, мы понимаем, что они стали такими благодаря ярким фотографиям и постам и очень-очень серьезной аналитике, то есть благодаря вам. Сегодня мы будем награждать самых лучших, достойных, которых выбрало жюри, понимая, что каждым из них — колоссальная работа их коллег».

Ольга Борисовна отметила и тот факт, что регионов, принимающих участие в конкурсе, с каждым годом становится все больше — в этом году 77 регионов представили журналистские работы, рассказывающие о том, как идет реализация нацпроекта «Культура».

Выслушав приветствие министра, актер Александр Олешко, который вел церемонию в паре с актрисой Нонной Гришаевой, заявил, что он не может удержаться и не порекомендовать всем собравшимся в зале подписаться на телеграм-канал Ольги Любимовой. «Это от себя», — подчеркнул Олешко и передал слово своей соведущей, которая и объявила следующего выступающего. Для вручения премии в номинации «Интервью» на сцену был приглашен Антон Красовский, журналист и политтехнолог, организатор множества проектов, в том числе фонда «СПИД. Центр», работавшего до февраля 2022 года. Красовский объяснил, что не считает себя главным специалистом в области интервью, но считает, что в этом жанре от журналиста требуется показать не самого себя, а человека, с которым он беседует. «У нас в России это удается не всем», — сделал вывод Антон Красовский, которому никак нельзя не поверить, поскольку он участвовал чуть ли не всех крупных издательских и телевизионных проектах нулевых и десятых годов: работал в «Коммерсанте» и «Независимой газете», журналах Vogue и Harper’s Bazaar, бал издателем русского Wall Paper, директором вещания на русском языке телеканала RT и соавтором книги «Собчак против всех», в которую вошли его собственные интервью и интервью Ксении Собчак. Награду за лучшее интервью получила Ирина Роготовская, сотрудница Государственной теле-радиовещательной компании «Южный Урал» в Челябинской области. Она поблагодарила всех членов своей команды и призналась, что интервью делает редко, чаще сюжеты, и награждением совершенно счастлива.

Для вручения награды победителю в номинации «Лучший видеосюжет» на сцену пригласили директора Музея истории современной России, в стенах которого проходила церемония, Ирину Великанову. «История пишется на наших глазах, — отметила Ирина Яковлевна, — и диджитал становится таким же свидетелем происходящего, как и те документы, которые хранятся в нашем музее».

С этим выводом тоже трудно поспорить, особенно если пройтись по той экспозиции, которую подготовил для посетителей Музей современной истории: ее частью являются передовицы газет от послевоенных времен до нашего времени. Пройдет совсем немного времени, и к газетным страницам добавятся онлайн-публикации, но вот какие именно, догадаться невозможно, потому что история наших дней еще не завершена. Но человек, создавший лучшее видео прошлого года, уже назван: это Кристина Каширина из медиакомпании «Алмазный край», Республика Саха.

Премию за лучший радиовыпуск вручал генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда, который напомнил, что церемония «Культуры слова» впервые состоялась в доме Пашкова, принадлежащем библиотеке, и поздравил с победой Ирину Колесникову, представителя Государственной телерадиокомпании «Мордовия».

Приз за лучшую публикацию в онлайн-издании из рук пресс-секретаря председателя правительства РФ, директора департамента пресс-службы и референтуры правительства РФ Вадима Белякова получила Валерия Васильева, сотрудник информационного портала «Культура-Урала.РФ», Свердловская область. Победителя в номинации «Лучшая печатная публикация», Марию Калинину из журнала «Омская муза», поздравляла актриса театра и кино Анна Большова. Победителей в номинациях «Лучший пост» и «Лучший видеопост» объявляла гендиректор автономной некоммерческой организации «Национальные приоритеты» София Малявина. Лауреатами премии соответственно стали Максим Косов, представитель информационного портал о культуре «Культура 24», Красноярский край, и Алена Шишкина, участник группы «Библиотеки Зеленограда» в социальной сети ВКонтакте.

Приз за лучший фотоснимок вручала пресс-секретарь Министра культуры РФ, руководитель пресс-службы министерства Анна Усачева. Признавшись, что фотография — ее любимый жанр в журналистике, она поздравила Антона Кузнецова, фоторепортера информационного агентства ТАСС, завоевавшего победу в этом жанре.

Чтобы вручить премию Министра культуры Российской Федерации, на сцену поднялась Ольга Борисовна Любимова. Высокой награды был удостоен Максим Кривенцев, сотрудник информационного портала «Культура-Урала.РФ», Свердловская область. Церемонию завершил короткий музыкальный дивертисмент от Нонны Гришаевой и Александра Олешко, исполнивших несколько советских шлягеров, в том числе бесспорный шедевр Александра Зацепина и Леонида Дербенева «Есть только миг», который для отечественной журналистики остается актуальным во все времена.

Фотографии: www.culture.gov.ru.