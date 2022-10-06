Президент встретился с министром культуры Ольгой Любимовой

Татьяна ФИЛИППОВА

На встрече обсуждались вопросы, относящиеся к сфере деятельности ведомства

Обсуждение началось с программы развития сети краеведческих музеев, которую запустило министерство.

— Вы знаете, это большая радость для нас — добавление в национальный проект новой строчки, которая называется «Краеведческие музеи», — поделилась с президентом Путиным министр культуры Ольга Любимова и назвала несколько цифр, имеющих отношение к теме. В стране сейчас более 1700 краеведческих музеев, 444 из них в течение трех лет будут модернизированы благодаря нацпроекту «Культура», первые сто — в ближайшее время. Часть из них находится в зданиях, которые являются объектами культурного наследия, и эти объекты ждет не только обновление, но и реставрация.

Напомним, что в соответствии с поручением Владимира Путина Министерством культуры были определены меры поддержки муниципальных краеведческих музеев. Всего на их реконструкцию, капитальный ремонт и оснащение в период с 2022 по 2024 года выделяется более четырех миллиардов рублей.

Разработан и утвержден модельный стандарт муниципального краеведческого музея — документ, определяющий цели и задачи реформы. Стандарт подразумевает, что в муниципальных краеведческих музеях должны появляться специализированное оборудование, доступ к высокоскоростному широкополосному интернету, штат сотрудников с актуальными навыками, доступная среда, внутренняя навигация, зона гостеприимства, пространство для общения и проведения просветительских мероприятий, аудиогиды, программы продвижения, привлекательные и информативные сайты.

Планируется, что внедрение стандарта упорядочит работу муниципальных музеев, сделает привлекательными для посетителей и эффективными с точки зрения выставочной и исследовательской деятельности.

В работе по модернизации муниципальных музеев Минкультуры будет опираться на свой опыт создания модельных библиотек — учреждений нового формата, который за три года реализации этой программы стал привычным.

Модельные библиотеки, открывающиеся по всей стране, это не просто место, где можно взять на дом книги. Это и интернет-кафе, и клуб, где выступают самодеятельные артисты, читают стихи, отмечают юбилейные даты.

— Сейчас модельные библиотеки, краеведческие музеи и, пожалуй, дома культуры, — наша основа работы с регионами, — подчеркнула Ольга Любимова. — Главное, что они становятся местами силы, где собираются люди самого разного возраста.

— Я таким образом хотела перейти к другим важным для нас результатам нашей работы. У нас появилась новая премия — премия лучшим преподавателям в области музыкального искусства, и первые 25 преподавателей вузов и первые 25 преподавателей училищ в самом начале октября получат миллион рублей. И сто лучших преподавателей детских школ искусств по полмиллиона рублей также получат. Это тоже долгожданная поддержка для наших педагогов, — пояснила министр.

Два года назад на встрече президента с министром культуры одной из главных тем обсуждения стали как раз детские школы искусств, одно из звеньев трехуровневой системы отечественного художественного образования, которое чуть было не стало жертвой образовательной реформы. Министерство культуры отстояло эту систему подготовки талантливых детей, она осталась бесплатной в полном объеме.

Следующей темой обсуждения стал Детский культурный форум, который прошел в Москве в конце августа и собрал почти две тысячи участников из всех регионов Российской Федерации, а также из Беларуси, Сербии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Бахрейна, Ирана, Египта и Абхазии.

Форум задуман как площадка, где одаренные дети встречаются друг с другом, педагогами, родителями, лидерами культуры и государственными и общественными деятелями для того, чтобы заявить о своем видении развития культуры.

— Первые два года мы делали паузу из-за COVID, старались поберечь наших самых маленьких деятелей искусства. Но, несмотря ни на что, у нас 2,5 тысячи участников приехали из самых разных стран, приехала девочка из Косово, которая пела вместе с нами на огромной сцене на ВДНХ. Конечно, это большое для нас начинание, — сказала министр.

Ольга Любимова рассказала президенту и о международных конкурсах, которые пришлось полностью переформатировать. В какой-то момент было непонятно, стоит ли вообще их проводить, но они все-таки состоялись — конкурс имени Рахманинова в юбилейный год русского композитора и конкурс имени Григоровича на сцене Большого театра.

На встрече шла речь и о проекте «Большая выставка», созданном по логике программы «Большие гастроли», в которой в прошлом году принял участие каждый второй театр страны, и о культурных событиях в тех регионах, с которыми Минкультуры раньше не работало. В Луганске открылась выставка «Наши традиции», в городах России гастролируют четыре творческих коллектива из Донбасса, а в Донбасс привезли одно из лучших российских цирковых шоу. Старт гастролей Росгосцирка был приурочен к значимой дате — 26 августа Росгосцирк отметил 103-летие со дня основания системы государственных цирков в стране.

Фотографии: www.culture.gov.ru.