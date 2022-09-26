Новым заместителем министра культуры стала Надежда Преподобная

Татьяна ФИЛИППОВА

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил на пост заместителя министра культуры нижегородку Надежду Преподобную.

Надежда Преподобная родилась в 1979 году в Горьком, окончила юрфак Нижегородского государственного университета имени Н.И.Лобачевского. Начинала трудовую деятельность в Нижегородской областной коллегии адвокатов. С 2007 года работала в правительстве Нижегородской области: занимала должность начальника управления в Министерстве инвестиционной политики, заместителя министра экологии и природных ресурсов. Действительный государственный советник Нижегородской области I класса.

В августе 2017 года, накануне чемпионата мира по футболу, Надежда Преподобная была назначена руководителем местного управления госохраны объектов культурного наследия. Нижегородские градозащитники увидели «свет в конце тоннеля», поскольку прежний глава управления госохраны памятников своим бездействием заработал в городе плохую репутацию.

«Надежда Александровна оставила приятное впечатление, — пишет нижегородский блогер, ставший участником встречи нового руководителя УГООКН с представителями «Спасграда». — Блондинка в голубом платье, с правильными чертами лица, роста чуть ниже среднего, с хорошо поставленным голосом и расположенностью к общению. Н.А. сама расставила для нас полукругом кресла, покинув начальственное место во главе стола. На стене, где обычно чиновники располагают портрет первого лица государства, висят изображения стремительно бегущего спаниеля. Хозяйка комнаты заметила, что в креслах она обычно не слишком засиживается, вся работа — в движении».

Деятельность Преподобной на посту «главного по памятникам» памятников заставила нижегородских градозащитников приятно удивиться: с прежним начальством им никак не удавалось вступить в контакт, городские памятники один за другим лишались охранного статуса и гибли под натиском девелоперов. Каждый раз, когда неравнодушные жители города пытались добиться статуса выявленного объекта культурного наследия для какого-нибудь особняка, которому угрожал снос, в ход шли липовые экспертизы, отмазки и отговорки, в то время как старинное здание гибло под ударами ковша. Так произошло с жилым домом усадьбы Кривавуса, нижегородского музыканта-самоучки, регента ряда крупных певческих хоров. Дом, связанный с именем Шаляпина, был разрушен в одночасье: его даже не сфотографировали.

Надежда Преподобная, в отличие от своего предшественника, не только не избегала встреч с общественностью, но и наладила тесное взаимодействие с движением «Деревянные города», занимающимся защитой исторической застройки русских городов. За год она выявила в Нижнем Новгороде 31 объект культурного наследия, были поставлены на охрану пакгаузы, доставшиеся городу от Всероссийской торгово-промышленной ярмарки 1896 года, в свое время прославившей Нижний. Минувшим летом в пакгаузах, отреставрированных по проекту бюро Сергея Чобана Speech, открылись концертный зал и галерея.

В кресле смотрящего по памятникам Надежда Александровна действительно не засиделась: в 2018 году губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назначил ее министром культуры. Решение было принято в результате конкурса: на место министра претендовали 245 человек, к личному собеседованию с главой региона были допущены пять. После беседы с кандидатами он выбрал Преподобную.

В интервью, опубликованном на сайте «Команда правительства Нижегородской области», Надежда Александровна призналась, что конкурс, продолжавшийся полгода, она воспринимала как возможность испытать себя. «Естественно, это был непростой период для всех участников, период эмоционального напряжения. У меня такое внутреннее ощущение, что это был замысел руководства, чтобы понаблюдать, как каждый будет реагировать. В такие моменты у человека больше возможностей показать себя. Многие по тем или иным причинам сходили с дистанции. Я же была настроена серьезно».

Помимо решения текущих задач, поступающих из федерального Министерства культуры, Преподобной предстояло организовать подготовку празднования 800-летия Нижнего Новгорода. Масштабные торжества, связанные с юбилеем, прошли в городе осенью 2021 года. Но Надежда Александровна к этому времени уже оставила команду правительства Нижегородской области — в 2020 году она ушла на повышение в Москву, в Росгосэкспертизу, которая занимается экспертизой и сертификацией в области охраны и реставрации памятников истории и культуры.

На посту министра культуры Нижегородской области Преподобная проработала почти два года. Среди ее заслуг — обновление фондов библиотек, включение области в программу переоснащения библиотек по модельному стандарту, помощь в создании добровольческого движения «Волонтеры культуры», в подготовке театрального фестиваля имени Горького и многих других культурных мероприятий.

В 2021 году Надежда Александровна возглавила департамент управления делами и инвестиций Минкультуры России. Как рассказал «Культуре» представитель министерства, на этой должности она обеспечивала, в том числе, делопроизводство и хозяйственную деятельность, имущественные отношения объектов недвижимости Минкультуры и его территориальных органов. Занималась координацией работы Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры, обеспечивала полномочия ответственного исполнителя госпрограммы «Развитие культуры» и других государственных и адресных инвестиционных программ.

Надежда Преподобная сменила на посту замминистра культуры Ольгу Ярилову, которая курировала ряд подразделений, например, департамент кинематографии и цифрового развития, а также работу Российского фонда культуры. По неподтвержденным данным, у Преподобной будут и дополнительные обязанности.

Фотографии: www.government-nnov.ru; пресс-служба Нижегородской области (на анонсе)