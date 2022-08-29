Дети написали культурный манифест

Елена СЕРДЕЧНОВА

В Москве прошел первый Детский культурный форум. Павильон №57 «Россия — моя история» на ВДНХ на три дня — с 24 по 26 августа — стал домом для почти двух тысяч юных гостей из всех регионов России и 12 стран мира, включая Беларусь, Сербию, Иран.

Уже подходя к Выставке достижений народного хозяйства, можно было заметить многочисленные группы веселых подростков в футболках с логотипами Детского культурного форума. Их сопровождали экскурсоводы, которые показывали им Москву.

Огромное здание павильона напоминало площадку Санкт-Петербургского культурного форума. В зале теснились стенды «Волонтеров культуры», «Большой перемены», «Школы креативных индустрий», российского общества «Знание» и многих других молодежных организаций.

Церемония открытия была торжественной. В ней приняла участие министр культуры РФ Ольга Любимова, а ведущими стали Тутта Ларсен и ее дочь Марфа Колоскова. Самые известные деятели культуры — худрук Московского губернского театра Сергей Безруков, гендиректор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина, ректор Академии русского балета им. А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе и многие другие — предложили свои напутствия. Дети выбрали идею худрука Московского джазового оркестра Игоря Бутмана: «Пишите, играйте, смотрите, изучайте. Будьте смелыми и заявляйте о себе. Не стесняйтесь просить у нас совета и помощи. Мы вас обязательно поддержим!»

И Минкультуры, организовавшее Детский культурный форум, действительно будет поддерживать молодых участников. Для этого был придуман специальный формат — открытый диалог с Ольгой Любимовой «Культурная инициатива». Юные таланты из разных городов России представили на конкурс проекты по развитию культурного сообщества в своих регионах.

Из 32 работ оргкомитет выбрал семь проектов, которые и показали авторы. С каждым из детей Ольга Любимова беседовала, вникая в детали и не забывая похвалить участников. Арсений Гайнуллин из Уфы, чья работа получила главный приз — три миллиона рублей на реализацию проекта «100 вещей, которые нужно сделать в Приволжье», рассказал «Культуре», что не ожидал встречи с министром культуры РФ.

— Не ожидал, что получу главный приз и поднимусь до такого уровня, что буду разговаривать с министром культуры. Мне очень приятно, что Ольга Борисовна оценила мои актерские навыки и то, как я выступал. Диалог с Любимовой мне очень понравился. Мой проект предполагает создание цикла выпусков коротких подростковых видеоблогов о том, что нужно узнать, попробовать, испытать, увидеть в моем регионе. Потом эту идею можно распространить на всю Россию. Мы договорились, что, когда министр культуры приедет в Башкортостан, я покажу ей любимые и необычные туристические места. Начнем с памятника, посвященного Салавату Юлаеву, а потом — Идрисовская пещера, Инзерские Зубчатки, ну и потом — на водопад!

Шамсият Алиева из Дагестана предложила разработать мобильное приложение «Гамзатов-квест. К 100-летию Расула Гамзатова», а Тимур Рысаев из Казани представил проект аудио-тактильного комплекса для незрячих людей. Примером послужил макет Казанского кремля. Надо сказать, что из семи проектов два относились к сфере инклюзии. Так, Анастасия Данилова из Иванова представила работу «Всероссийский пилотный проект «Искусство жить» для людей с ОВЗ». Его идея заключается в том, чтобы с дети с ограниченными возможностями занимались в творческих коллективах, да и в целом проект направлен на создание условий для гармоничного взаимодействия детей и молодежи со сверстниками с инвалидностью.

— Моя мама работает в детском садике, и я уже с детского возраста наслышана про деток с ограничениями. Занимаюсь я и танцами, наш коллектив участвует во многих конкурсах, фестивалях, участвуем мы и в инклюзивном проекте «Уникальные люди». Там мы помогаем ребятам с ОВЗ ставить номера, которые потом показываем зрителям. Сейчас, на мой взгляд, есть нехватка творческих специалистов, которые специально бы учились для работы с людьми с ОВЗ. В рамках нашего проекта мы попробуем начать их готовить. Еще одна проблема — отношение подростков к ребятам с ограничениями. К сожалению, не такое уж оно и толерантное. Нужно как-то объяснять молодым людям: что чувствуют такие дети, как себя правильно вести. А таких фильмов, роликов или книг — мало. Поэтому я предложила снять 10-минутный фильм о детях с ОВЗ, его потом можно было бы показывать в школах, залить его на школьные сайты, на сайты Минкультуры, — поделилась с «Культурой» своим мнением Анастасия.

По ее словам, диалог с Ольгой Любимой ей очень понравился, и она сделала еще больше выводов: «Тему инклюзии надо обязательно развивать. Несмотря на то, что мой проект не получил три миллиона, всестороннюю поддержку от министерства мы получим». Анастасия хотела бы сотрудничать с Тимуром из Казани, который делал макеты для незрячих людей. «Вот вместе, я думаю, мы бы реализовали очень классный проект», — считает она.

По итогам очной защиты Ольга Любимова приняла решение включить инклюзивное направление в программу следующего Детского культурного форума, а затем выбрала лучший проект, вручив остальным финалистам грамоты, дающие возможность работать с Минкультуры России.

— В Министерстве культуры на каждого найдется отклик, своя программа и своя команда, которая с удовольствием с вами потрудится. Это и молодые ребята с портала «Культура.РФ», и команда, которая занимается инклюзией, и ребята, которые занимаются регионами, путешествиями, экскурсиями, потому все проекты финалистов, безусловно, будут поддержаны, — сказала она.

Жизнь на форуме кипела. На лекции ректора МГАХИ им. В.И. Сурикова Анатолия Любавина школьники посмотрели на историю России через призму картин-шедевров, на мероприятии «Анимания: сложно, но очень интересно» — отправились в увлекательное путешествие в мир анимации. Мастер-класс «Дизайн-мышление как способ решения проблем» был посвящен творческим подходам в решении любых задач. Всего на форуме состоялось 60 различных, как сейчас говорят, активностей — лекций, мастер-классов, диалогов, мастерских, сессий, фестивалей и арт-школ. Дети узнали про ведение блогов, театр, музыку, современное искусство, актерское мастерство и многое другое.

Итогом работы Детского культурного форума стало принятие культурного манифеста нового поколения. Ребята обдумывали, какой должна быть культура будущего и как ее менять. Сначала 150 детей поделились на команды. В рамках первой части каждая команда разрабатывала план развития отдельного направления культуры, например, литературы, музеев и выставок, музыкального искусства.

Затем каждая из команд выбрала одну идею, которую и защищала уже в ходе минутного доклада перед Ольгой Любимовой и зрителями. Так, команда литературы своей идеей-манифестом сделала «Мы за культуру, в которой читать — это модно!», команда музеев и выставок — «Мы за культуру, в которой шедевры доступны каждому!», команда кино и анимации — «Мы за культуру, где наше кино круче Голливуда!».

После представления командами все идеи были выставлены на зрительское голосование. Ольга Любимова прокомментировала презентацию ребят: «Совершенно блистательные идеи, которые нам стоит забрать в Министерство культуры, поработать в течение года и посмотреть, насколько поменяется ситуация, что нужно еще доделать, что станет более актуальным, что менее. Это будет нашей общей задачей на будущее».

По результатам голосования лучшей была выбрана идея команды хореографического искусства: «Мы за культуру, где в каждом доме живет танец!» — она набрала более 15% голосов. Но главным результатом форума стала простая констатация факта: в нашей стране — много достойных детей, а значит, у нас есть будущее.

Фотографии: Андрей Никеричев / АГН Москва