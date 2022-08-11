Тамара Пуртова, Российский дом народного творчества: «Наша задача — вернуть моду на традиции»

Елена ФЕДОРЕНКО

Материал опубликован в №6 печатной версии газеты «Культура» от 30 июня 2022 года.

Нынешний 2022 год объявлен Годом культурного наследия народов России. О том, как он проходит, «Культура» расспросила члена оргкомитета Года, директора Государственного Российского дома народного творчества имени В.Д. Поленова, заслуженного деятеля искусств России, профессора Тамару Пуртову.

— Тематика Года не меняет, наверное, содержания работы Дома народного творчества?

— На заседании оргкомитета по подготовке и проведению Года культурного наследия народов России представили программу: запланировано более двухсот мероприятий. Значительную их часть готовит наш Поленовский дом, содержание акций — целиком и полностью наше направление. Приступили к работе заблаговременно, ведь идея тематического Года родилась несколько лет назад. За эту инициативу боролось Министерство культуры. Мы благодарны за это Ольге Борисовне Любимовой, министру культуры, и статс-секретарю — заместителю министра Алле Юрьевне Маниловой. Еще и за то, как грамотно они пересмотрели бюджетные обязательства и выделили средства на выполнение такой грандиозной программы. О всех проектах рассказать невозможно. Давайте — крупными мазками. Год открылся V Всероссийским Конгрессом фольклористов, который проходит раз в четыре года. Форум принимала Рязань, приехали 250 профессионалов из пятидесяти регионов. Получился такой выездной исследовательский и координационный центр по изучению, сохранению и возвращению фольклора в современность в живом, а не музейном виде. Вели честный и открытый разговор.

— Есть ли в программе новые форматы бытования «нематериального культурного наследия»?

— Декады народного творчества — новый и один из крупнейших проектов Года. Декады — их четыре — разделены по жанровым направлениям. Декада народного танца прошла в апреле, собрала более пяти тысяч участников, 330 хореографических коллективов из 62 регионов страны. Основные мероприятия состоялись в восьми российских городах. Впереди еще три декады, они стартуют осенью: в сентябре — декада народных праздников и обрядов, в октябре — народной песни, в ноябре — народной музыки. Каждая пройдет в пяти-шести точках России с праздниками, фестивалями, конкурсами, мастер-классами, образовательно-просветительскими мероприятиями.

— Почему вы тиражируете декады, а не проводите каждую в одном городе, как принято в фестивально-конкурсном движении мира?

— Это не отдельные мероприятия, а единая цепочка связанных между собой акций, которые объединяют всю страну. С одной стороны, необходимо добиться создания системы поддержки «нематериального наследия» государственными органами, бизнесом, властью и показать жителям разных регионов красоту традиций. Во-вторых, хотим привлечь внимание зрителей, затронуть их душевные струны, сделать их соучастниками событий, чтобы они осознали себя частью своей этнической группы, испытали бы национальную гордость и, быть может, поняли бы, что детей надо учить народному наследию — музыке, танцам, устному творчеству, обычаям, обрядам. Популяризация и повышение роли нематериального культурного наследия в обществе — одна из главных задач, и ее решение возможно при большом количестве участников и зрителей. Даже возникла идея учредить новый всероссийский праздник в этот тематический Год.

— Что за праздник?

— Единый День фольклора. Выбрали 17 июля и уже три года экспериментально пробуем проводить в этот день праздники в ряде городов. Вроде приживается. Почему остановились на этой дате? Летнее время — самое подходящее для праздников на природе, в парках и этнографических музеях (кстати, 17 июля — День этнографа). Сейчас Министерство культуры готовит указ, работа уже ведется. День фольклора будет отмечаться ежегодно на разных открытых площадках с конкурсами, молодежными вечерками, ремесленными ярмарками, флешмобами, фольклорными сказами, загадками, пословицами. Если все муниципальные образования подключатся, то можно будет сказать, что вся Россия запела-заиграла, получится всенародное торжество национальных культур нашей великой страны.

— Какие еще мероприятия подарит нынешний тематический Год?

— С 23 по 27 июня в Чебоксарах состоится выдающееся мероприятие Года — первая Всероссийская детская Фольклориада (мы беседовали за несколько дней до открытия. — «Культура»). Почему детская? Мы уже два поколения упустили, если еще одно потеряем, то не будет ни патриотизма, ни осознания собственной этнической принадлежности и своей национальной идентичности. Появится генерация манкуртов, не помнящих — откуда они родом. К Фольклориаде все готово, учли опыт и уроки VI Всемирной фольклориады, которая проходила в прошлом году в Уфе.

— Почему для детской Фольклориады выбрали Чебоксары?

— Так сложилось. Чувашия — республика с хорошим потенциалом, организационным и творческим, — вышла с предложением-просьбой доверить ей какую-нибудь крупную акцию. Выбрали прекрасный город и теплую макушку лета. В Чебоксары без преувеличения приедут более тысячи увлеченных детей из 78 регионов — солисты и участники фольклорных, хореографических, музыкальных, вокальных ансамблей. Они будут выступать на разных площадках, жить — в лагере, где смогут знакомиться, общаться, дружить. Планируются их неформальные встречи с главой республики и заместителем министра культуры РФ Ольгой Яриловой. Думаю, ребятам будет интересно получить ответы на свои вопросы. В рамках Фольклориады пройдет Российская детская фольклорная Ассамблея — конкурс детских и молодежных коллективов. В жюри вошли авторитетные профессионалы. Участники побывают в Музее чувашской вышивки, многонациональным шествием пройдут по центральным улицам до Красной площади Чебоксар, закружатся в большом хороводе дружбы. Масштабный фольклорный фестиваль с яркими концертами, мастер-классами, творческими встречами, экскурсиями — проводится при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации в рамках национального проекта «Культура».

— Как старинные канонические формы наследия сочетаются с современным техническим прогрессом?

— Это один из вопросов, который поставлен на повестку дня Санкт-Петербургского международного культурного форума «Народная культура в XXI веке: традиции и инновации» — тоже важное собрание Года. Разговор пойдет о том, какие ранее неизвестные формы можно применить к сохранению, возрождению, исследованию и защите нематериального культурного наследия, как «осовременить» нашу работу, использовать новые технологии и новые возможности социокультурной деятельности, чтобы народная культура все-таки стала частью нашей реальной жизни.

Придумали много хэштегов, которые использовали в логотипе Года. Цвета триколора, круг — символ времени, ведь мы говорим: «круглый год», да и земля круглая, освободили окошечки для орнаментов — каждая республика может сделать свой. А хэштеги такие: время традиций, сила традиций, мода на традиции. Наша задача — вернуть моду на традиции, и молодежь все чаще к ним обращается: поп-культура использует этнику — и в музыке, и в танцах, и в декоративно-прикладных практиках.

— Вы сказали о защите наследия. Не требует ли ситуация принятия законодательных мер?

— Вопрос сложный и актуальный, для нас еще и с 15-летней историей, когда делали первые наброски к Закону о нематериальном культурном наследии. Валентина Ивановна Матвиенко всегда выступала за разработку законодательного акта, касающегося нематериального культурного наследия, на федеральном уровне, за это же ратовал Комитет Совета Федерации во главе с Лилией Салаватовной Гумеровой. Алла Юрьевна Манилова активно поддержала — в общем, была создана рабочая группа, в которой мы активно участвовали, и подготовлен проект закона. Первое чтение он прошел без замечаний. Сейчас находится на экспертизе в Комитете по культуре Госдумы, до июля планируется пройти второе чтение. Сложно «нематериальное» ввести в юридические дефиниции, но документ должен определить хотя бы понятия: что такое «этнокультурное достояние» и «нематериальное культурное наследие», чтобы юристы, финансисты, экономисты на всех уровнях, от главы Министерства финансов до бухгалтера муниципального учреждения культуры, понимали, что есть такое явление и оно должно быть поддержано государством.

— Ведется ли каталогизация объектов наследия?

— Конечно. Это одно из главных направлений нашей работы в последние 15 лет. Важно, чтобы в законе было прописано государственное значение информационной системы, в которой будут зафиксированы эти самые объекты, нуждающиеся в государственной защите и поддержке. Защите — не в смысле охраны, а в смысле сбережения для возможного использования в дальнейшем. Потому мы разработали и отчасти реализовали идею формирования общероссийского каталога объектов нематериального культурного наследия.

— Что это за каталог?

— Информационная компьютеризированная система, куда вносятся данные об уникальных образцах народного творчества: видеозаписи и описания. Регистрируются исчезающие сокровища, но не для того, чтобы заставить современных людей слепо им подражать, а с тем, чтобы ими вдохновляться, видеть в них один из источников роста будущих поколений, быть может, создания новых художественных произведений.

Если закон вступит в силу, то на всех уровнях власти — федеральном, региональном, муниципальном — появится не только осознание важности традиционного наследия как исторической памяти, но и «простроятся» необходимые системы для сохранения раритетов и их дальнейшего развития. Будут созданы экспертные советы на уровне регионов, которые «запустят» систему у себя: дойдут до каждого Дома культуры, заметят каждого самородка, увидят каждого «носителя» традиций, зафиксируют то, что еще не утрачено. С федерального уровня нереально увидеть, что происходит с фольклором в далеком селе — муниципальных образований в России более ста тысяч. Сейчас этим занимаются Дома и Центры народного творчества, выстроив информационную лестницу сверху донизу, но ясно, что ни на какие меценатские вложения мы не проживем. Здесь, конечно, должны быть целевые средства федерального и регионального бюджета.

— Планируете ли презентацию каталога на одном из мероприятий Года?

— Недавно родилась еще одна идея — подготовить «Золотую антологию народной культуры» — сто шедевров нематериального культурного наследия. Она станет презентацией долгой работы по формированию каталога и реестра, которыми занимается Государственный Российский дом народного творчества имени Василия Дмитриевича Поленова. Для «Антологии» берем самые лучшие примеры из каждого региона, акцентируем внимание на самых ценных явлениях.

— Примеры можете привести?

— Якутский круговой танец «Осуохай».

— Почему не «Олонхо»?

— Этот древнейший эпос широко известен и вполне «раскручен» — неправильно, с моей точки зрения, концентрироваться только на одном фольклорном образце, даже если он эталонный. Когда мы остановились на танце «Осуохай», то сами якутские специалисты поблагодарили и сказали: спасибо, вы правильно выбрали. Танец — удивительный: поначалу неторопливо плывущий хоровод, временами ускоряет движение, меняет темпы в зависимости от исполняемых песен, к финалу в танец включаются все присутствующие. «Осуохай» мы уже презентовали на заседании оргкомитета Года культурного наследия народов России. Сначала рассказали, показали видео, а потом вышли якутские исполнители и заплясали так, что собравшихся охватило восхищение и азарт — всем захотелось встать в круг.

Второй пример — свадебный обряд Брянской области с самобытными песнями и многоэтапным развитием: сватовство, сговоры, венчание, повивание, когда сваха расчесывает волосы жениха и невесты. Обряд основан на символических действиях, передает драматургическую логику и игру контрастов. Каждый сюжетный поворот сопровождается разными песнями — лирическими, величальными и даже беспечными, и пластическими движениями, связанными с преданиями.

Дагестанский праздник «Игби» — еще одна жемчужина. Исследователи относят это обрядовое действо к циклу весенних, дагестанцы считают его зимним и исполняют в феврале, когда уже ощущается дуновение потеплевшего ветерка. Так что особого противоречия нет. Праздник отмечают в воскресенье, чтобы весь люд был свободен. Главный герой — монстр-великан, вокруг него — люди в волчьих шкурах. В лапах вполне милых «хищников» бублики под названием «иг», отсюда и название. «Волки», рядом с ними встречаются иногда «медведи» и «лисы», с шерстяными колпаками на головах и мечами в руках спускаются с гор. Они молчат, за них говорят мальчики — дети любят свои роли и заранее готовятся к представлению. На площади «зверей» встречает народ, многие в карнавальных костюмах. Сообща они расправляются со злобным великаном. Женщины пытаются добыть «иги» и, если удается, ликуют — значит, впереди — неожиданное счастье. Праздник продолжается народными играми и забавами, обрядовыми песнями и ритуальными танцами — все просят весну прийти пораньше.

— Как прозвучит финальный аккорд Года культурного наследия народов России?

— На сцене Государственного Кремлевского дворца пройдет гала-концерт с участием профессиональных национальных коллективов, наши любители, конечно, окажутся в меньшинстве. Они поведут второй концерт «Звезды народного искусства», где выступят яркие самодеятельные коллективы. Концерт составим из «изюминок», найденных в процессе Года, — наша страна богата уникальными талантами. На Декаде народного танца в Екатеринбурге исполнялся перепляс, который проходил по разряду аутентичного искусства. Два парня, одетые, как говорила моя бабушка, в партикулярные костюмы, то есть черные, обычные, повседневные, отплясывали русский танец. Народ восторженно стонал от лихости и мастерства. Не надо ребят переодевать в рубахи и лапти. Они себя чувствуют абсолютно органично в своей современной одежде. Конечно, хотим их привезти, чтобы Москва увидела этот необычный номер. Исполнишь такой перепляс на современной дискотеке — всех очаруешь, станешь первым и лучшим. Есть девочка башкирская, самородок, которая виртуозно владеет искусством горлового пения и играет на нескольких музыкальных инструментах. Уверена, что на детской Фольклориаде засияют новые звездочки. Они и украсят финальный концерт Года культурного наследия народов России «Звезды народного искусства».

Фотографии предоставлены ГРДНТ им. В.Д. Поленова.