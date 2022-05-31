Минкультуры и Музей Победы: неформальные форматы патриотического воспитания

Елена СЕРДЕЧНОВА

Музей Победы предлагает новые форматы для патриотического воспитания. Их оценила министр культуры РФ Ольга Любимова, побывав в филиале Музея Победы — музее Г.К. Жукова.

Музей находится в городке Жуков Калужской области. Открыт он был в 1960 году, в 1995-м получил новое здание, а в 2020-м перешел под федеральное подчинение, став филиалом Музея Победы. Конечно, начались перемены, стала готовиться новая экспозиция. Она открылась в конце 2021 года к 125-летию Георгия Жукова. Вот эту выставку и посетила министр культуры РФ Ольга Любимова.

Не заметить музей трудно. При въезде в чистый и заросший зеленью городок установлен огромный ярко-желтый билборд, на котором написано: «Здесь родился Жуков». Неподалеку от дороги стоит круглое красно-белое здание, похожее одновременно на театр и большую обсерваторию. Это здание музея. Внутри все отделано мрамором, на стенах висят портреты маршала, его друзей, семьи, в холле стоит огромный бильярдный стол, покрытый зеленым сукном.

На многочисленных фотографиях коренастый мужчина с простым лицом вовсе не выглядит великим полководцем. Тем не менее выходец из бедной крестьянской семьи стал маршалом Победы. В 1941 году Жуков, будучи начальником Генштаба, организовывал оборону Москвы, а войска Белорусского фронта, которым командовал Жуков, первыми вошли в Берлин и водрузили красное знамя над Рейхстагом. После капитуляции Германии именно маршал, гарцуя на белом коне, принимал парад на Красной площади.

По залу бродит модно одетый молодой человек. Его зовут Максимилиан, он говорит «Культуре», что выбрался с друзьями на несколько дней из Москвы в апарт-отель. По дороге они случайно увидели билборд и решили зайти в музей.

— Я не знал, что по дороге будет музей Жукова. Увидели билборд и зашли. И правда, очень красиво и интересно. Говорю со знанием дела, я побывал во многих заграничных музеях. Очень достойно все выглядит. Я с детства увлекаюсь историей войн: Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной, поэтому фигура Георгия Жукова как исторического персонажа была для меня очень интересна. Поэтому, когда увидели музей, реакция была одна: «Мы на Родине Жукова! Вау!» — говорит он.

Новая экспозиция «Победы Маршал» демонстрирует 300 уникальных предметов, в том числе принадлежавших лично Георгию Жукову. Сама же выставка рассказывает историю жизни полководца: о службе в годы Первой мировой и Гражданской войн, о деятельности в годы Великой Отечественной, о послевоенной жизни, например, участии Жукова в создании ядерного щита страны и борьбе за реабилитацию советских военнопленных.

Ольга Любимова внимательно слушает, что рассказывает заведующая филиалом Музея Победы Наталья Шмакова. С интересом пробует листать интерактивную книгу, на которой возникают изображения, когда переворачивается страница, прикладывает к уху круглую трубку, стилизованную под наушник сороковых годов, и слушает восстановленное интервью Георгия Жукова.

— Новая экспозиция очень яркая, с современной мультимедийной составляющей. Это важно и интересно не только нашей молодежи. Позитивные оценки звучат и со стороны старшего поколения. Многие жители города Жукова рады этим изменениям в музее – ведь это тоже очень важно. Важно, что со всей Калужской области приезжают дети. Мы ждем, конечно, в гости и ребят из других регионов, — оценила работу музея министр.

По ее словам, в России есть масса школ, носящих имя выдающегося полководца Жукова, и очень хочется, чтобы эти ребята имели возможность приехать в этот музей. Поэтому у Музея Победы, чьим новым филиалом является музей в городе Жукове, появилась идея создания детского центра: «такой площадки, где местные ребята могут приходить и заниматься на постоянной основе в кружках, а ребята из других регионов могут приехать и поучаствовать в просветительских беседах».

Уж что-что, а работать с детьми в Музее Победы умеют. Образовательно-исторические квесты, интерактивные экскурсии и экскурсии-квесты, викторины, кинолектории — с их помощью детям теперь рассказывают о Победе.

Федор, молодой человек 16 лет, рассказал «Культуре» о том, как этой зимой он проходил два квеста в Музее Победы на Поклонной горе.

— Первый квест я проходил на Новый год. Была группа детей. Честно говоря, мы с сестрой, а ей 18 лет, были самыми старшими. Квест назывался «Подвиг армии». Он заключался в том, что мы выполняли задачи на военную тематику. Нас разбили на пары, и мы тушили зажигательные бомбы: носили в специальных рукавицах мячики, чтобы их не уронить. Ставили противовоздушную защиту на Кремль — крепили воздушные шарики на специальную клипсу. Закидывали танк гранатами, а потом танкиста арестовали (смеется). Стреляли из пистолета-пулемета ММГ по интерактивному экрану. Было забавно, мне понравилось. Но все-таки мне кажется, что такой формат больше для малышков, — говорит он.

Второй раз Федор был в Музее с классом, а учится он уже в десятом. Что в первый раз, что во второй посещение музея было бесплатным. В первый раз билеты дали на работе родителей, второй — в школе. Второй квест назывался «Подвиг народа». Ребята, которые в нем участвовали, становились на время народными корреспондентами. Их опять же разбили на пары, и каждую отправили на станцию. Их было несколько: «Оккупация», «Эвакуация», «Завод», «Библиотека», «Европа».

— У меня была станция «Европа». Мы были в только что освобожденном Кракове. В городе улочки были заваленные обломками, стоял танк, полевая кухня, девушка-регулировщица управляла транспортом. И станции, и переходы между ними были сделаны в виде диорам. И сделаны были очень круто. Ты оказываешься в центре событий, слово в фильме, в котором нажали на паузу. Например, первый вход был Брестской крепостью во время нападения фашистов: кого-то перевязывают, кидают гранаты в окно. Вот этот квест очень понравился. Еще раз скажу — сделано было очень здорово. Кстати, были еще и интерактивные экраны, на которых можно посмотреть информацию. Вообще я увлекаюсь военной историей, могу сказать, что углы в истории войны, конечно, организаторы сгладили, но в целом историю показали правдиво, — делится Федор.

По словам Ольги Любимовой, очень важно, что Музей Победы проводит образовательные программы для детей разных возрастов. Квесты, кинолектории, экскурсии — в таких увлекательных формах дети и подростки не только лучше всего усваивают материал, — у них формируется живой интерес к отечественной истории.

За уже закончившийся учебный год Музей Победы и его филиалы посетило порядка 200 тысяч школьников. Директор Музея Победы Александр Школьник объясняет, что сотрудники музея стараются общаться с ребятами так, чтобы им было интересно. Поэтому ищутся новые формы взаимодействия, а от проведения обычных экскурсий отказались. Появятся квесты и квизы в музее Г.К. Жукова. Также здесь будет создан Центр детского творчества и патриотического воспитания — современный мультикультурный центр.

— Здесь в Жукове мы планируем внедрить наш опыт. Поэтому собираемся разработать несколько квестов для музея. Есть задумки сделать здесь и клуб летний для ребят. В Жуковском районе примерно семь тысяч школьников, они могли бы его посещать. Хотим собирать здесь учеников школ, носящих имя Георгия Жукова. Одним словом, будем создавать центр притяжения для всех, кто помнит, чтит и сохраняет память о Георгии Константиновиче. Итогом работы станет создание современного мультикультурного центра — новой точки притяжения на туристической карте России, — объяснил он.

Ну а пока — с апреля этого года — в филиале Музея Победы Г. К. Жукова работает губернаторская программа. Это проект Музея Победы и правительства Калужской области.

— Вот уже два месяца к нам в музей каждый день привозят деток со всей Калужской области. Мы их кормим, проводим экскурсии. Все это бесплатно. Ребятам очень у нас нравится, они активно работают с экскурсоводом, очень вовлечены, — рассказывает «Культуре» смотритель Нина Георгиевна.

Кстати, в Музей Жукова входит не только основное здание музея, но и мемориальный комплекс «Родина Маршала Г.К. Жукова» и реконструированный родительский «Дом Жукова» в деревне Стрелковка в трех километрах от города. Все они входят в программу «Пушкинская карта» и проект «Культура для школьников».

Фотографии: официальный сайт Министерства культуры РФ.