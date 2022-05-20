Замминистра культуры РФ Алла Манилова: «Пушкинские музеи должны быть востребованы»

Елена СЕРДЕЧНОВА

Через два года, 6 июня 2024 года, исполнится 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Пушкинские музеи уже начали подготовку к этому торжеству. Как оно пройдет и является ли поэт по-прежнему нашим всем — разбиралась «Культура».

В усадьбе Остафьево гостили Александр Пушкин, Николай Гоголь, а Николай Карамзин и вовсе годами работал там над «Историей государства Российского». 17 мая двери особняка распахнулись для директоров музеев. Здесь прошло заседание, посвященное подготовке празднования 225-летия со дня рождения А.С. Пушкина. Открыла его статс-секретарь, заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.

— Это первое событие, связанное с подготовкой к юбилею. Нам сегодня нужно поговорить о продвижении пушкинских музеев, создании новых возможностей для увеличения количества посетителей и наращивания туризма. Ведь это и внебюджетные доходы для музеев, и — самое главное — возможность для наших людей увидеть и полюбить пушкинские музеи, возвращаться туда снова и снова. Пушкинские музеи должны быть востребованы, — считает она.

Алла Манилова напомнила, что подготовка к празднованию 225-летия поэта проводится в соответствии с указом президента Владимира Путина. В нем прописано и финансирование торжества, что является редким исключением для такого рода документов. Звучат строки так: «Правительству Российской Федерации обеспечить финансирование основных мероприятий плана, связанных с подготовкой и проведением празднования 225-летия со дня рождения А.С. Пушкина». Для его подготовки и празднования на музеи, связанные с Пушкиным, выделено более одного миллиарда рублей. В этом году они получили 363 млн рублей, В 2023-м получат 403 млн, в 2024-м — 261 млн. Средства пойдут на реставрацию, ремонтные работы и обновление экспозиций. Организационный комитет возглавляет председатель правительства Михаил Мишустин. Все говорит о том, празднование юбилея — важнейшее культурное событие национального масштаба.

— Мероприятий будет очень много. Они коснутся, пожалуй, всех музеев. Но самое важное — это восстановление домов, реставрационные работы. Превращение в реальный музей квартиры Пушкина на Арбате — это событие огромного значения. Мы понимаем, что выставки проходят, мероприятия проходят, а музеи остаются навсегда, — говорит «Культуре» директор Музея истории российской литературы им. В.И. Даля, сопредседатель Ассоциации литературных музеев Союза музеев России Дмитрий Бак.

По его словам, сложная внешнеполитическая обстановка не повлияет на проведение торжеств, а сам Пушкин для России был и навсегда останется абсолютной величиной.

— Культура — вечная категория, ее нельзя отменить — ни нашу, ни западную, никакую национальную. С точки зрения масштабов празднования ничего менять не будем. Но постараемся больше показывать Пушкина как государственника.

Бак цитирует строчки из Евгения Онегина: «Блажен, кто смолоду был молод, блажен, кто вовремя созрел». И говорит, что великий поэт тоже менялся со временем: «Долгие годы у нас был образ Пушкина как пылкого влюбленного, как атеиста, как бунтаря. И это все правда. По молодости человек часто испытывает такие чувства».

Но Пушкин написал и стихотворение «Отцы пустынники и жены-непорочны…» (1836), в последних двух строфах которого практически дословно повторяется великопостная молитва пустынника IV века Ефрема Сирина. В переписке с Петром Чаадаевым он пытается опровергнуть европоцентричную концепцию друга. А, например, в стихотворении «Памятник» (1836) Александр Сергеевич оценивает роль поэта, которая, по его мнению, состоит не в бунтарстве, а в посредничестве между властью и народом. И именно в XIX веке произошло переосмысление образа поэта.

— Одним словом, Пушкин фундаментален и для российской истории, и для российской современности, для российской государственности, — констатирует Дмитрий Бак. — Мы не должны об этом забывать. Пушкин — наше всё.

Интересно, что Пушкин всё и для русской словесности. Сюжет «Мертвых душ» Николаю Гоголю подсказал Александр Сергеевич, «Конек-Горбунок» Петр Ершов написал под сильным влиянием поэта, а за свой словарь Владимир Даль взялся по настоянию Пушкина. Сейчас в музее Истории российской литературы им. В.И. Даля проходит выставка «Рыцари слова: Александр Пушкин и Владимир Даль».

На экспозиции представлены также и предметы из Луганска. Потому что составитель знаменитого словаря родился в этом городе. И хотя для нас Владимир Даль — прежде всего «папа» словаря, для современников он был популярным писателем, который подписывался псевдонимом «Казак Луганский». Поэтому музей давно и плотно сотрудничает с Луганским музеем.

— Мы живем в такое время, что его можно назвать эпохой географических открытий нашей Родины. Из-за того что границы закрыты, люди открывают для себя Россию, — делится директор Музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич. — Было бы здорово сделать настольные игры по историческим и литературным маршрутам. Хорошо бы добавить в Пушкинскую карту Пушкинские маршруты. А школьникам дать возможность приезжать на каникулах в музей и там проводить некоторое время. Создать учебные центры. А вне каникул они могли бы работать как гостиницы. Поверьте, такое погружение в культуру очень много даст ребенку.

Ребенок, дети, молодежь — эти слова звучали очень часто на заседании. Директор Всероссийского музея А.С. Пушкина Сергей Некрасов полагает, что слова «Пушкин — наше все» следует наполнить новым содержанием. «Перевести» их на молодежный язык. В этом может помочь межмузейное сотрудничество, которое дает великолепные результаты. Например, совместные выставки с художественными музеями, показывающими пушкинское наследие в работах русских живописцев.

Директор Крымского мемориального литературно-художественного музея-заповедника Александр Логинов, в чьем ведомстве находится Музей А.С. Пушкина в Гурзуфе, рассказал о планах работы с детьми в «Артеке». Сотрудники музея планируют приходить к ребятам и рассказывать о поэте.

Алла Манилова подвела итог, сказав, что культурный туризм должен быть праздником, особенно для детей. Там, где понравилось ребенку, появляются в следующий раз его друзья с родителями, знакомые, родственники. Замминистра посвятила отдельно выступление детскому туризму, работе музеев с ребятами.

— Конечно, Пушкин — это очень большая тема, все музеи ее решают по-разному. У нас все идет по нарастающей. С каждым годом улучшается качество мероприятий, они проходят все более интересно, у нас появляется больше партнеров, — на прощание говорит «Культуре» директор «Музейного агентства» Ленинградской области Леся Колесникова. — У нас 28 музеев, несколько из которых непосредственно связаны с Пушкиным. Например, «Дом станционного смотрителя», созданный на основе повести Александра Сергеевича. Вообще Пушкинские мероприятия любимы народом. В Ленинградской области они проходят очень торжественно, на нескольких площадках, по большей части в Гатчинском районе — там находится сразу несколько пушкинских музеев. Кульминацией праздника становится опера по произведению Пушкина в Приоратском парке. Так что ждем гостей.

Фотографии: официальный сайт Министерства культуры РФ