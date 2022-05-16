Культура как наука и практика: 90 лет Институту Наследия

Татьяна ФИЛИППОВА

Российский НИИ культурного и природного наследия имени Дмитрия Сергеевича Лихачева в этом году отмечает сразу три юбилея.

Три памятные даты отражают три важных момента в истории Института Наследия. В 1932 году постановлением Совета народных комиссаров РСФСР в Москве был создан Центральный научно-исследовательский институт методов краеведческой работы, находившийся в ведении Наркомата просвещения.

Институт состоял из четырех секторов: общих вопросов, изучения естественных богатств, экономического и национального краеведения, научного исследования краеведческого движения. Направления его работы определялись задачами, которые советское правительство ставило перед краеведением в эпоху великого перелома. Краеведы должны были сосредоточиться на поиске сырья для «станков пятилетки» и выработать наиболее рациональные методы ведения краеведной работы.

Первые самостоятельные полевые исследования сотрудники института вели на строительстве канала Москва — Волга — «стройки века», которая должна была на несколько десятилетий решить все водохозяйственные проблемы Москвы. Работы велись силами заключенных ГУЛАГа, строительный материал добывали на месте. Попутно с поисками залежей глины, песка, гравия и торфа краеведы исследовали объекты истории и культуры, которые могли пострадать в ходе строительства канала.

В тридцатых годах сотрудники института участвовали в еще одной масштабной стройке — создании Московского метрополитена, первая линия которого открылась 15 мая 1935 года. Об этом можно прочитать в юбилейном сборнике «Наука о культуре», выпущенном к 90-летию Института Наследия.

В 1937 году советское правительство приняло решение реорганизовать краеведческую работу. Институт объединили с Высшими музейными курсами и преобразовали в НИИ краеведческой и музейной работы. Структура института практически не изменилась, он по-прежнему состоял из четырех научных секторов: естественно-исторического (геологии, животного и растительного мира); исторического (общей истории, истории революции); экономического; культуры и быта. Институт занимался анализом и оценкой опыта работы музеев, разрабатывал методики комплектования и хранения коллекций и рекомендации экспозиционного показа. Число его сотрудников в предвоенные годы не превышало полусотни человек, включая технический персонал.

В годы Великой Отечественной войны институт включился в работу по спасению музейных ценностей: на его территории, в подвалах палат думного дьяка Аверкия Кириллова на Берсеневской набережной, в храме Святого Николы и трапезной было устроено объединенное фондохранилище крупнейших столичных музеев. Сюда перевезли коллекции Музея Революции, Исторического и Биологического музеев.

22 мая 1947 года вышло постановление Совета министров РСФСР «Об охране памятников архитектуры», в котором было определено: «Считать неприкосновенным историко-художественное наследие национальной культуры и достоянием республики, подлежащим государственной охране, произведения древнерусского зодчества: кремли, крепости, древние сооружения, монастыри, дворцы, архитектурные ансамбли усадеб, садово-парковые насаждения и отдельные здания гражданского и культового назначения, а также связанные с ними декоративные убранства (монументальная живопись, скульптура, мебель)». В постановлении подчеркивалась необходимость не только обеспечения сохранности объектов архитектурного наследия, но и правильное его использование. В том же документе было дано поручение разработать и утвердить инструкцию по эксплуатации памятников архитектуры. Этот документ определил перелом не только в деятельности института, но и в развитии музейного дела в стране. С осени 1948 года институт начал разработку научных методов охраны объектов истории и культуры, их реставрации и атрибуции, началось включение архитектурных памятников в музейные системы.

В последующие годы институт несколько раз менял название: в 1955-м он был переименован в НИИ музееведения, в 1966-м стал называться НИИ музееведения и охраны памятников истории и культуры, в 1969-м — НИИ культуры, в 1992-м — Российским институтом культурологии.

В Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия имени Дмитрия Сергеевича Лихачева он превратился в 2014 году в результате объединения РИК и Института Наследия, созданного в 1992 году Лихачевым. 30-летие этого события Российский НИИ культурного и природного наследия тоже отмечает в нынешнем году.

Дмитрий Сергеевич Лихачев, крупнейший русский ученый, открывший для широкого читателя древнерусскую литературу, был убежден, что культура принадлежит всему человечеству, а не юридическим владельцам:

«В свое время у меня была статья, называвшаяся «Кому принадлежит история», в которой я оспаривал право градостроителей сносить в своих городах здания, менять историческое лицо заповедных зон, утверждая, что каждый исторический город России принадлежит всей стране, а в ней историческими ценностями должны распоряжаться не только все граждане, но и учитываться права наших потомков. Потомки — наследники, а мы в известном смысле опекуны этого наследства, обязанные его передать в целости. Что значит «обязанные»? Конечно, не в юридическом смысле, а в моральном. Но моральные законы в вопросах культуры стоят значительно выше правовых норм».

В двадцать первом веке основной задачей сотрудников Института Наследия стала организация и проведение фундаментальных, прикладных и экспериментальных научных исследований в сфере культурного и природного наследия, культурологии и культурной политики. Благодаря работе института в список Всемирного наследия ЮНЕСКО были внесены храмы Псковской архитектурной школы и петроглифы Онежского озера и Белого моря. Сотрудниками института опубликованы несколько тысяч научных сборников, научно-справочных изданий, монографий, подборок документов и статей в ведущих научных изданиях, организованы сотни научных конференций, симпозиумов и круглых столов, в том числе международных. У института появился Южный филиал в Краснодаре — в нынешнем году ему исполняется десять лет.

На праздновании 90-летия института его директор Владимир Аристархов отметил, что сегодня, когда российская культура подвергается беспрецедентным гонениям во многих странах, привлечение внимания к уникальному культурному наследию России особенно актуально. «Сегодня пришло время обратиться к нашему культурному наследию, переосмыслить и заново раскрыть его потрясающее многообразие и глубокий смысл. Отрадно, что в нашей работе принимают активное участие коллеги из стран СНГ. Несмотря на все многообразие традиций и особенностей каждого народа, у нас общий культурный код, одинаковое уважение к прошлому и стремление к сохранению морально-нравственных и культурных ценностей. Все это дает безграничный задел для дальнейшей совместной работы».

Фотография: www.heritage-institute.ru. Фотография на анонсе предоставлена пресс-службой Института Наследия