Посвященный эвакуированным во время войны детям памятный знак открыли в Екатеринбурге

6 мая в 10:00 в Екатеринбурге был торжественно открыт памятный знак, посвящённый детям, эвакуированным на Средний Урал в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба литейной мастерской «Дубровин».

В первые месяцы Великой Отечественной войны на Средний Урал приехали сотни тысяч советских граждан, эвакуированных из областей, которым угрожала оккупация немецко-фашистскими захватчиками. Из эшелонов, прибывавших в Свердловск, выходили в основном старики, женщины и дети. На Урале их окружили трогательной заботой, но дети всё равно тосковали по родному дому, который отняла у них война.

В одном из поездов в октябре 1941 года прибыла на Урал эвакуированная семья знаменитой детской писательницы Агнии Барто. Вместе с Агнией Львовной в Свердловск приехали её сын, дочь и престарелая свекровь. Они нашли временный приют в доме № 1 по улице 8 марта. Как и всем, жилось им нелегко: не хватало еды и топлива, в школе, где учились дети, из-за отсутствия тетрадей приходилось писать на полях газет. Однако бытовые трудности не повлияли на творческую активность Барто. В эвакуации ею написаны повесть «Дневник Наташи Ивановой», сборник стихов «Идёт ученик», слова песни «Уральцы бьются здорово» и множество газетных очерков, посвящённых юным жителям тылового Свердловска. Чтобы изучить их жизнь, писательница по совету П. П. Бажова поступила в школу ФЗО на улице Нагорной, где рядом с 13-14–летними пацанами за два месяца освоила профессию токаря. В Москву семья Барто вернулась в феврале 1943 года.

Каждый день по пути в Союз писателей или в школу ФЗО Барто проходила мимо скверика, расположенного на углу улицы 8 марта и проспекта Ленина. В 2021 году, в год 80-летия начала Великой Отечественной войны возникла идея создать в этом сквере памятный знак, посвящённый детям, эвакуированным на Урал. Автор идеи екатеринбургский писатель и журналист Дмитрий Карасюк предложил усадить на скамейку в сквере одного из самых знаменитых персонажей Барто – грустного Зайку. «Герой любимых всеми с детства строк станет простым и трогательным олицетворением тысяч детей, выброшенных войной из родных домов и нашедших на Урале временное пристанище», – написал Дмитрий Карасюк.

Идею поддержали литейщик Иван Дубровин и скульптор Федор Петров. «Наш Зайка – это посвящение всем детям, на долю которых выпали нелегкие испытания в годы Великой Отечественной войны и напоминание всем нам, что главная ценность в любые, даже самые тяжелые времена, это семья и дети!» – заявил Иван Дубровин, руководитель литейной мастерской «Дубровин». Памятный знак отлит и установлен на личные средства Ивана Дубровина.

Согласно авторскому замыслу скульптора Фёдора Петрова, бронзовый Зайка уселся на обычной скамейке в сквере. Любой прохожий может присесть рядом и прочитать на развороте бронзовой книги, чему посвящен арт-объект, а школьники Гимназии № 9 перед контрольными и экзаменами будут тереть на удачу круглые пуговицы на пузике Зайки.

Идея проекта была благосклонно воспринята горожанами и властями Екатеринбурга. Установку памятного знака поддержала и дочь Барто Татьяна Щегляева, находившаяся в Свердловске в эвакуации вместе с мамой. Можно не сомневаться, что Зайка станет еще одной достопримечательностью города и оживит безымянный сквер в самом центре Екатеринбурга. Эту скульптурную композицию обязательно полюбят горожане всех возрастов, выросшие на стихах Агнии Барто.

Торжественное открытие памятного знака прошло 6 мая 2022 года, накануне Дня Победы. В церемонии приняли участие Заместитель Губернатора Свердловской области Павел Креков, Лауреат международного литературного фестиваля детской литературы имени Агнии Барто, а по совместительству – Первый Заместитель Руководителя Аппарата Губернатора Свердловской области Вадим Дубичев, депутат Государственной Думы Российской Федерации и выпускник гимназии №9 Лев Ковпак, Заместитель Главы Екатеринбурга Сергей Плахотин, создатели памятного знака, преподаватели и ученики гимназии №9.

Фото: Светлана Толмачева