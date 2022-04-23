Путин поздравил с 50-летием «Минин-хор»

На сайте Кремля телеграмма с поздравлениями президента РФ Владимира Путина коллективу Московского государственного академического камерного хора («Минин-хор») с юбилеем – 50 лет.

«50 лет назад был создан Московский государственный академический камерный хор – яркий, самобытный художественный коллектив, который объединил талантливых и преданных искусству людей. Бережно сохраняя ценности высокой музыкальной культуры, признанные дирижеры, хормейстеры, замечательные вокалисты «Минин-хора» покоряют лучшие сцены мира, знакомят публику с наследием выдающихся композиторов и российской исполнительской школы», – сказано в телеграмме.

Глава государства отдельно отметил заслугу создателя и руководителя хора Владимира Николаевича Минина, «чей вклад в возрождение уникальных традиций русской духовной музыки, хорового пения достоин глубокого уважения».

Также президент выразил уверенность, что Московский государственный академический камерный хор продолжит покорять новые профессиональные вершины и способствовать развитию отечественной культуры, а нынешние юбилейные концерты будут радовать участников и гостей.

Фото: Pixabay