Фонд Мартина Скорсезе запускает стриминговый сервис

Фонд Мартина Скорсезе объявил о запуске стримингового сервиса для показов восстановленных классических фильмов, сообщает «Культуромания».

Площадка будет работать бесплатно. Старт онлайн-платформы запланирован на 9 мая.

Картины будут транслировать во второй понедельник каждого месяца. Зрители могут увидеть фильмы «Мулен Руж» Джона Хьюстона«, «Ла Страда» Федерико Феллини, «Погоня» Артура Пенна, «Объезд» Эдгара Г. Ульмера и другие.

На открытии сервиса пройдет показ картины «Я знаю, куда я иду!» 1945 года, передает «Культуромания». По словам исполнительного директора Фонда Маргарет Бодде, новый проект «идеально соответствует миссии» организации и позволит объединить людей со всего мира, которые любят кинематограф.

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