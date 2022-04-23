Фонд Мартина Скорсезе запускает стриминговый сервис

23.04.2022
Площадка будет работать бесплатно. Старт онлайн-платформы запланирован на 9 мая.
Картины будут транслировать во второй понедельник каждого месяца. Зрители могут увидеть фильмы «Мулен Руж» Джона Хьюстона«, «Ла Страда» Федерико Феллини, «Погоня» Артура Пенна, «Объезд» Эдгара Г. Ульмера и другие.
На открытии сервиса пройдет показ картины «Я знаю, куда я иду!» 1945 года, передает «Культуромания». По словам исполнительного директора Фонда Маргарет Бодде, новый проект «идеально соответствует миссии» организации и позволит объединить людей со всего мира, которые любят кинематограф.
Фото: Pixabay