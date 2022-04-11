Взять и отменить. Запад заставляют отказаться от «всего русского». Почему?

Елена СЕРДЕЧНОВА

Русский человек столетиями грезил о Западе. О его просвещении, культуре, науке. Двадцатый век сделал картину благословенного Запада еще более привлекательной — западный мир утвердился в роли воплощенного идеала мирной, богатой и полной терпимости и взаимного уважения жизни. Однако терпимость к инаковости у Запада не столь железобетонная, как кажется многим. Конец февраля 2022-го многое прояснил в облике «типичного западного человека».

Потренировавшись на BLM, Запад теперь решил отменить русскую культуру. С российским дирижером Валерием Гергиевым разорвали контракты Мюнхенский филармонический оркестр и Венская филармония. В нью-йоркском Карнеги-холле обнулили концерты пианиста Дениса Мацуева, в монреальском симфоническом оркестре — концерты молодого российского пианиста Александра Малофеева. Лишилась контрактов с Баварской оперой и знаменитая Анна Нетребко. Список репрессий в отношении российских деятелей культуры длинный, подверглись они наказанию за то, что или отказались осудить действия России в отношении Украины, или просто выглядели слишком пророссийскими.

Иностранным артистам, работающим в России, тоже пришлось несладко. Римас Туминас был уволен с должности худрука Малого театра в Вильнюсе за то, что являлся и художественным руководителем Театра имени Вахтангова. Чешский фестиваль «Фебиофест» решил отобрать свою награду у двукратного обладателя «Золотой пальмовой ветви», главного режиссера Театра Российской армии Эмира Кустурицы. Формулировка — «за сотрудничество с Россией».

Культура отмены коснулась не только современных музыкантов, певцов и режиссеров. Запад развязал войну и против классиков русской музыки, литературы. Так, Кардиффский филармонический оркестр отменил программу, посвященную Чайковскому, как «неуместную в данное время». Концерт включал его решительно аполитичную вторую симфонию, известную как «Малороссийская». Интересно, что в начале Первой мировой войны дирижер Proms (ежегодные восьминедельные концерты классической музыки в Королевском Альберт-холле в Великобритании. — «Культура») сэр Генри Вуд сообщил британскому правительству, что продолжит исполнять произведения Вагнера и других немецких композиторов. То же правило действовало и во время Второй мировой войны. Но, как видим, оно не распространяется на русских.

В польских филармониях не будет звучать музыка Петра Чайковского и Дмитрия Шостаковича, в театрах страны откажутся от спектаклей по пьесам Антона Чехова. А ректорат итальянского государственного университета Бикокка в Милане и вовсе отменил лекции о творчестве Федора Достоевского. Упоминание обо всем «позитивном русском» вытравляется даже на бытовом уровне: финский монополист алкогольного рынка Alko остановил продажи русской водки, а в Швеции перестанут выпускать кефир, на упаковке которого изображен храм Василия Блаженного.

Главный дирижер Академического Большого концертного оркестра им. Ю.В. Силантьева, композитор Александр Клевицкий с сожалением констатирует, что происходящее весьма печально, потому что культура — это мост, на котором рано или поздно могут встретиться политики, уничтожившие мосты экономических связей и военных договоров.

— Сделано это было Западом в отношении России грубо и вульгарно, — говорит композитор. — Недружественные действия в отношении русской культуры — большая глупость. Нашу культуру невозможно исключить, стереть ластиком. Всему миру известны наши достижения в музыке, в танцевальном искусстве. Мировую культуру невозможно представить без них. Наши школы — струнная, фортепианная рассыпались по всему миру, то же самое относится и к спорту. Происходящее — это просто действия недобросовестных политиков, которые даже не понимают последствий, которые повлечет это решение. Но в любом случае, русскую культуру отменить они не смогут.

Александр Клевицкий уверен, что такую огромную талантливую страну, как Россия, исключить из мировой культуры не получится. Если маятник качнулся в одну сторону, то неизбежно он начнет движение в другую. В результате будет огромный интерес к русской культуре, к русской музыке в частности.

Писатель Герман Садулаев считает, что происходящее не просто культура отмены, а по сути война перенесена в плоскость культуры, так же, как «санкции» являются войной, перенесенной в экономику.

— Боюсь, что население стран Запада готовят к настоящей, горячей и масштабной войне с Россией. А перед этим нужно по правилам пропаганды соперника максимально расчеловечить, лишить его признаков культуры и цивилизации, нарисовать как дикарей и ублюдков, фактически животных. Трудно считать животными наследников Чехова и Толстого, — делится своим мнением собеседник.

Похожей точки зрения придерживается писатель, драматург, сценарист Ольга Погодина-Кузмина.

— Я думаю, что культура отмены чего-либо — это инструмент пропаганды для управления большими массами людей, который готовился не только под Россию, он готовился вообще под перестройку западного общества. Мы давно наблюдаем этот процесс на Западе. Россия же является не столько жертвой этой истории, сколько воюющей стороной. И в этой войне нас обстреливают из всех вооружений — это и пропаганда, и разные модели изменения культурного поля, и внедрение новой структуры общества. Но в основе этой борьбы, конечно, лежит «старая добрая» нацистская идеология и реваншизм Западной Европы, которая спустя 75 лет после окончания Второй мировой дозрела до того, чтобы оправдать полностью свои преступления тех лет и даже наоборот — назначить себя снова хозяевами мира. Сегодня мы просто вступили в эту войну наконец-то в открытую. Мне кажется, что нужно это понимать и сражаться тоже всеми способами, какие у нас есть.

Конечно, США (и Запад) пока не являются открытыми носителями нацистской идеологии (хотя постулат об «исключительности» широко разделяется и пропагандируется американской элитой). Но мы уже видим на Западе реализацию вполне себе тоталитарной модели, пока что в относительно мягкой форме: общество подвергается идеологическому террору (культура отмены, гендерная трансформация), все средства массовой информации транслируют единую, пропагандистскую версию событий, а в политический управленческий класс поднимаются картонные марионетки, говорящие головы или самые деморализованные, безнравственные, циничные люди, которыми легко манипулировать.

Герман Садулаев опасается, что происходящее коснется не только России. Будет разрушено все мировое культурное пространство, его единство и взаимосвязи. Последствия для человечества могут быть самыми катастрофическими. Замедление прогресса, архаизация и снова возможность большой войны.

Ольга Погодина-Кузмина добавляет, что у нее две новости: хорошая и плохая. Плохая заключается в том, что, видимо, этот культурный разрыв произойдет на достаточно долгое время, и нам нужно забыть о грантах, поездках, фестивалях, нормальном культурном сотрудничестве со странами Запада.

— Даже голоса самых здравых людей, которые говорят: не трогайте Достоевского, Чайковского, оставьте миру театр Станиславского, не будут услышаны. Большая политическая задача в том, чтобы Россию наказать, очернить. Поэтому да, это все надолго прекратится. Но есть и хорошая новость — прекратится, я надеюсь, и приток к нам в страну культурной идеологии и культурных моделей, которые оказались такими же захватническими, как и колониальная политика стран НАТО. Довольно долгое время наши же культурологи и искусствоведы нам рассказывали, что мы должны догонять Запад, что наша культура отсталая, «совковая», а западная культура — передовая, прогрессивная. На Западе мысль и эстетика ушли куда-то далеко, а мы за время СССР отстали и теперь должны быстро, немедленно начать копировать, а лучше клонировать их передовые образцы. Но культура — это не смартфон, это не стиральная машина. В ней нет такого понятия, как прогресс. Культура — это поле, на котором все существует одновременно и проистекает одно из другого — и архаика, и фольклор, и технические новшества, и неизменная природа человека. Нам нужно эту гонку прекратить. У нас огромная, богатейшая, великая культура. Нам просто нужно сбросить все это идиотское обезьянничанье перед Западом, на который мы веками молились, и наконец-то понять, что мы передовая держава в области искусства и творчества. И у нас есть свои культурные «Калибры», которыми мы так можем шандарахнуть, что мало не покажется.

Фотографии: АГН Москва.