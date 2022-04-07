Минкультуры: все задачи нацпроекта на 2022 год будут выполнены

Елена СЕРДЕЧНОВА

Минкультуры России заявило, что приложит все усилия для реализации нацпроекта «Культура». Библиотеки продолжат модернизировать, детские школы искусств — капитально ремонтировать, а муниципальные музеи — реконструировать.

С 2019 года в нашей стране работает национальный проект «Культура». Благодаря его реализации преобразились библиотеки, отремонтированы или заново построены детские школы искусств (ДШИ — начальная ступень профессионального музыкального, художественного и хореографического образования), стали современными кинозалы в провинции. Четвертый год реализации проекта выдался с точки зрения политической ситуации непростым, тем важнее понимать, что ждет эту программу в наше непростое время.

Заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова на заседании «Единой России» в Госдуме, посвященном уже партийному проекту «Культура малой Родины», заявила, что в «сложившейся социально-экономической ситуации необходимо принять все возможные меры для реализации нацпроекта «Культура» по всем направлениям».

Начала замминистра с важной темы — модернизации библиотек, которая обветшавшие и унылые помещения превращает в стильные. В библиотеках появляются компьютеры и обновляется книжный фонд, а сами они становятся центрами притяжения для людей. Замминистра считает, что «направление возможно реализовать в полном объеме и в оптимальные сроки, пересмотрев подходы к сметам и выбору оборудования для их создания».

— В этом году нам предстоит открыть 239 библиотек в 78 субъектах. На эти цели предусмотрено 1,7 млрд руб. Темпы выполнения работ по созданию библиотек самые высокие среди всех направлений. На сегодня заключено 1837 из 3993 контрактов, — рассказала она.

На заседании в Госдуме Ярилова рассказала о уже действующих модельных библиотеках. У многих из них есть свой собственный стиль и уникальная тематическая концепция. Так, по словам замминистра, Центральная городская библиотека им. Льва Толстого в Бузулуке показывает, как можно работать совместно с локальным бизнес-сообществом. Здесь в рамках проекта «Сказки на ночь» сотрудники читают детям книги, а местный производитель бесплатно привозит для маленьких читателей свежее молоко.

В Оренбурге действует Библиотечная информационная система «Доброта», а сами библиотеки активно работают с социально незащищенными категориями.

— Мы называемся Библиотека №3 — библиотечно-культурный центр «Доброта». Второе название дано учреждению по одному из основных направлений нашей социальной работы, — рассказывает «Культуре» заведующая Библиотекой №3 Оренбурга Елена Крупчак. — Мы особое внимание уделяем работе с самыми обездоленными людьми — инвалидами, пенсионерами, людьми без определенного места жительства. Более 25 лет у нас работает клуб общения пожилых людей, он один из первых в городе. Они у нас собираются, мы чай им наливаем, проводим культурную программу.

По словам собеседницы, после того как в 2021 году библиотека стала модельной, у нее стало гораздо больше читателей.

— Мы не просто стали модельной библиотекой, а превратились в культурно-досуговый центр. К нам пошла молодежь. Знаете, говорят, что молодые люди не любят читать. Это неправда. Они хотят читать, только надо, чтобы было как можно больше книг новых, современных, интересных, — продолжает она. — Ребята и книги берут, и занимаются в студии звукозаписи, поют, и просто работают на компьютерах. Приходят и на встречи с интересными людьми, с писателями. Мы проводим с ними мероприятия на различные темы: патриотические, правовые. И, конечно, разговариваем о книгах. Молодые люди очень нам благодарны, говорят: «Спасибо, что есть такое место, что вы нас принимаете. Библиотека — это одно из самых классных мест в городе».

Рассказала Ольга Ярилова и об оснащении детских школ искусств и училищ. По ее словам, в 2022 году планируется поставить музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы в 310 образовательных организаций. Эти ДШИ и училища находятся в 41 регионе, поэтому крайне важно не только качество товаров, но и возможность доставить их вовремя.

Чтобы поставки в ДШИ не сорвались, ведомство провело совещание с регионами и представителями Минпромторга России, производителями музыкальных инструментов и оборудования. Отечественные производители заверили, что выпустят достаточное количество инструментов, которых хватит на все образовательные учреждения.

— Как и в библиотеках, в ДШИ необходимо оперативно пересмотреть сметы, максимально переориентировавшись их на российских производителей материалов и оборудования, — подчеркнула замминистра.

Как сообщил «Культуре» представитель пресс-службы Минкультуры России, в рамках нацпроекта в этом году запланирована модернизация 200 зданий ДШИ. В 192 зданиях будет проведен капитальный ремонт, а в 8 — реконструкция. Ведомство впервые озвучило цифру, которую собирается потратить на масштабное преобразование детских школ искусств. Речь идет о 3,04 млрд. руб.

В первом квартале уже заключено более половины контрактов — 134 контракта из 218, еще по 53 объявлены закупки. На 135 объектах по всей стране уже идут работы, в том числе в республиках Коми и Крым, Красноярском, Ставропольском, Хабаровском краях, Костромской, Московской, Новосибирской областях и многих других. К началу нового учебного года будут завершены работы в 60 зданиях.

Модернизации создает современные комфортные условия для развития одаренных детей. Например, в 2022 году в селе Колосовка Омской области завершается масштабная реконструкция — здание бывшего дома культуры приспособят под детскую школу искусств. В новом двухэтажном здании оборудуют не только учебные классы, но и зрительный зал на 100 мест, специальное помещение для занятий оркестра и хора. В результате Колосовская детская школа искусств должна стать одной из самых современных в регионе.

Как рассказала «Культуре» председатель комитета по культуре администрации Колосовского муниципального района Омской области Ольга Ганусова, в современной современной детской школе искусств село нуждалось давно.

— У нас сейчас все отделения в разных помещениях. Художественное отделение — вообще на краю Колосовки, и музыкальная школа — в другом здании. Хореографии как таковой нет — она вообще в районном доме культуры, — делится она.

Местные жители очень ждут открытия детской школы искусств. Как вспоминает Ольга Ганусова, дом культуры в центре села пустовал почти 20 лет: «Это наша боль. Когда были 2000-е годы, разморозилось отопление, и стоял вопрос о том, чтобы снести заброшенное здание».

В рамках проекта здание полностью отремонтируют, увеличат его площадь.

— ДШИ будет больше бывшего ДК. К фундаменту пристроят дополнительные площади. Будет и зрительный зал вместимостью 100 человек. Его вполне нам хватит для концертных программ, — поясняет Ольга Ганусова.

Представитель пресс-службы Минкультуры объясняет, что в рамках нацпроекта в Омской области к концу 2022 года будут отремонтированы все детские школы искусств, нуждающиеся в капитальном ремонте.

На совещании Ольга Ярилова анонсировала, что в 2022 году в планах реконструкция и капитальный ремонт 31 муниципального музея в 44 субъектах. По проекту «Местный дом культуры» финансирование на этот год составило 1,2 млрд руб. Субсидии предоставлены 73 регионам.

Не осталось без внимания важнейшее из искусств — кино. Минкультуры РФ увеличило финансирование модернизации одного кинозала в рамках реализации национального проекта «Культура». С этого года организации кинопоказа, претендующие на поддержку переоборудования кинозала в населенных пунктах численностью до 500 тысяч человек, могут претендовать на субсидию в размере до 9 млн рублей. Ранее на эти цели выделялось не более 5 млн рублей.

Фотографии: Александр Авилов, Сергей Киселев / АГН Москва.