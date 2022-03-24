Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе: «Мы сейчас в состоянии кипящей воды»

Татьяна ФИЛИППОВА

Программа «Музейные маршруты», которую Минкультуры запустило с целью связать музейщиков и туристическую отрасль, оказалась очень успешной. Будет ли расти музейный туризм в новых реалиях? «Культура» поговорила с Майей Ломидзе, исполнительным директором Ассоциации туроператоров России.

— Майя Арчиловна, как вы оцениваете сегодняшнее состояние туристической отрасли?

— Мы сейчас находимся в состоянии переходного периода в новую экономическую реальность, поэтому пока, я бы сказала, переживаем состояние адаптации. Мы не можем сказать, что состояние стабильное, что адаптация уже завершена, потому что реалии слишком сильно поменялись. Основные вопросы связаны с транспортом, в первую очередь авиационным, но и в части автомобильного транспорта, автобусов, тоже есть звоночки, которые говорят о том, что к новому надо будет как-то приноравливаться. Я имею в виду планируемое повышение цен. Повторюсь – планируемое, потому что оно пока не озвучено, но договора с определенной частью транспортных компаний, которые владеют автобусами, тоже пока не верифицированы.

Почему это важно в контексте музейных маршрутов – потому что большая часть экскурсионных туров осуществляется на автобусах, о каком бы регионе мы не говорили – Центральном федеральном округе, Уральском или Сибирском. И еще одна грань этого адаптационого момента. На днях у меня были переговоры с операторами по речным круизам. В целом они оценивают спрос как неплохой с учетом сложившейся ситуации, но говорят о том, что практически все музеи на маршруте следования речных судов подняли цены, что называется, без объявления войны. В среднем по рынку повышение составляет 60 процентов (хотя есть беспрецедентные случаи, когда музей в Ивановской области повысил цену на 236 процентов), что приводит к серьезному пересмотру набора услуг на определенных маршрутах. Либо с туристов придется брать доплату, а это крайне непопулярно, особенно в нынешней экономической ситуации, либо отказываться от посещения каких-то объектов, что приводит к ухудшению программы.

Резюмируя, оцениваю ситуацию в отрасли как сложную, потому что надо будет адаптироваться к новым, еще до конца не сформировавшимся условиям. Понятно, что изменения будут, понятно, в какой части они будут наиболее серьезные – в части транспорта, и дополнительная угроза – изменение цены объектов показа. В том числе музеев федерального значения. Пока этот процесс адаптации не завершен, потому что мы не пришли в некие устоявшиеся рамки. Мы сейчас в состоянии кипящей воды.

— Можно ли ждать, что вырастет интерес к регионам, которые до сих пор были не слишком популярны?

— Да, у регионов, не избалованных вниманием туристов, появляются новые возможности. В Уральском федеральном округе это может быть, например, Челябинск, в Приволжском — Оренбург или Киров. Тюмень два года назад выстрелила как ракета, и с тех пор только укрепляет свои позиции. Но все равно это не те потоки, которые идут в Карелию, допустим. Ключевую роль будут играть возможности добраться до этих регионов.

— Одна из задач проекта «Музейные маршруты» — связать две отрасли, музейную и туристическую, чтобы обеспечить устойчивое развитие внутреннего туризма. Можно ли считать ее выполненной?

— Качество контакта между этими двумя отраслями всегда оставляет желать лучшего, хотя надо отдать должное Министерству культуры и конкретно заместителю министра Алле Маниловой, которая постаралась сделать связи между ними глубже. Потому что на протяжении предыдущих десятков лет музеи воспринимали организованный туристический поток как досадную помеху, мешающую им охранять сокровища российской культуры и истории. Министерство культуры действительно много сделало, чтобы изменить это положение.

На данный момент ситуация выглядит следующим образом. Есть безусловные хиты продаж – федеральные объекты типа Эрмитажа, дома-музея Тургенева в Спасском-Лутовинове, который благодаря новой администрации заиграл яркими красками, Лермонтовского музея в Пензе, музея Островского в Щелыково, Музея музыки в Москве с кучей филиалов. Эти музеи используют все медиаинструменты для продвижения, и у туристов не возникает вопрос, зачем нужно туда ехать. Именно у этих объектов сложнее всего выстраиваются взаимоотношения с туристическим бизнесом, потому что самостоятельный поток вполне удовлетворяет финансовую потребность музея в дополнительных средствах.

Есть другая группа музеев в тех же регионах – в Карелии, Ленинградской, Пензенской, Тамбовской области, — музеи, которые не входят в первую десятку. Они хотели бы большего интереса со стороны туристических компаний, но тут нужен взаимный обмен информацией, почему на эти объекты нужно привезти туристов. Информация играет ключевую роль.

Есть, наконец, третья группа, самая, на мой взгляд, забавная, это объекты муниципального или регионального значения, в продвижении которых регион заинтересован, их объективная ценность для туристов вызывает вопросы, но их пытаются впихнуть во все возможные, государством одобряемые маршруты. Информирование тут не всегда помогает. Но иногда регионы проявляют креатив. Не могу не сказать про дом-музей Чичерина в Тамбовской области. Молодому поколению фигура советского наркома иностранных дел не очень интересна, но сотрудники музея переформатировали программу и сделали экскурсию о воспитании в дворянских семьях, поскольку Чичерин был дворянин. Начали рассказывать, как Чичерины воспитывали детей, и это стало интересно.

— А кто из туроператоров является лидером в этой области? Кто лучше всех работает с музеями и музейными маршрутами?

— Тут трудно кого-то назвать, потому что в отличие от массового, пляжного туризма, неважно, говорим мы о внутреннем рынке или выездном, явных лидеров в экскурсионном сегменте нету. Есть компании типа «Русь» и, например, «Магазин путешествий», у которых разработаны экскурсионные программы практически по всем регионам, огромный ассортимент, но они стандартные. Золотое кольцо, Санкт-Петербург. По количеству туристов они могут считаться лидерами рынка, но экскурсионные программы у них не самые захватывающие программы. Это ни в коем случае не упрек предпринимателю, что он занимает эту нишу. Но есть такая компания, как «Мастерская путешествий», которой, кроме стандартных программ, еще интересно что-то придумывать в каждом регионе. Откапывать какие-то неочевидные вещи. То есть у них такой индивидуальный, я бы сказала, пошив, и вот здесь я могу их назвать лидерами. Именно в контексте творческого подхода и создания маршрутов, которых прежде не было. Например, они взяли очень сложный регион для массового туризма – Калмыкию.

— Но там ведь очень интересно. Степь, буддистские храмы.

— На самом деле интересно может быть везде, но надо понимать, что туда ты не сможешь отправить сто, двести тысяч человек за раз. Во-первых, емкость региона не позволяет переварить такое количество туристов. Во-вторых, это направление надо раскрутить. Регион, как правило, в раскрутку не вкладывается, это все на плечах туроператора. Тем не менее они что-то придумывают и какой-то туристический поток у них есть.

— Как вы считаете, может ли туристическая компания, вынужденная переориентироваться с выездного туризма на внутренний, подняться на музейном туризме?

— Тут есть два момента, которые нельзя не учитывать. И это, я бы сказала, такие константы. У нас основной поток туристов внутри страны, 80 процентов – это самостоятельные туристы. Сложно аргументировать любому гражданину, которому хочется чего-то необычного, зачем ему идти к туроператору, если он может сам купить себе билет и разработать маршрут любой плотности. И вторая константа – маржинальность этого бизнеса, она очень низкая. Поэтому бизнесу будет сложно переориентироваться, понимая, что первые полтора года он будет точно работать в минус, конкурируя с огромным рынком самостоятельного туризма. Поэтому здесь мы прорывов не ждем, но большой плюс момента – это отсутствие ковидных ограничений. Они наконец сняты, и это дает надежду на некоторое оживление. При условии, что не будет задрана цена.

Фотографии: Нина Зотова / РИА Новости; на анонсе Спасское-Лутовиново, Сергей Пятаков / РИА Новости.