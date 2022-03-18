Можно ли отменить русскую культуру?

Анастасия СИРИНА

Никто не ожидал, что санкции коснутся спорта, деятелей культуры и журналистов. Однако Запад объявил войну русской культуре.

Что такое cancel culture или пресловутая «культура отмены» на новый лад? Теперь это не про черных и белых, не про колонизаторов и рабов. Теперь это про Россию. Уже наработанный рефлекс, когда по команде «Ату!» СМИ и миллионы людей в соцсетях набрасываются на «нужного врага», применяется сегодня в отношении русских, в первую очередь в отношении нашей национальной культуры. Логика здесь понятна — отрицание, доказательство того, что «русские на самом деле совсем не важны для человечества».

Как работает эта новая культура отмены? Да очень просто. Артистов просто-напросто наказывают за то, что они из России. С началом российской операции на Украине в странах Запада начали в массовом порядке расторгать контракты с представителями российской культурной элиты в том случае, если они не готовы публично «покаяться», встать на то самое символическое колено, на которое во время расцвета BLM вставали белые перед черными. Правда, со многими вообще расстались без всякого объяснения причин.

Так, Монреальский симфонический оркестр отменил концерты молодого российского пианиста Александра Малофеева. А оперную певицу Эльнару Шафигуллину в Нидерландах, как сообщает НТВ, уволили «по электронной почте». Большой театр не пустили на гастроли в Великобританию. Дирижеру Валерию Гергиеву великодушно предложили четкий выбор: или осудить «агрессора Путина», или расстаться со своими постами в Мюнхенской и Венской филармониях. Аналогичную дилемму поставили перед оперной певицей Анной Нетребко, а когда она отказалась «каяться», на ее место взяли украинскую оперную диву. Пострадали не только конкретные персоны, но и культурные институции и даже экспонаты. Вроде звучит смешно, но на самом деле не до смеха —Тургеневский дуб исключили из конкурса «Европейское дерево года», а еще, к примеру, парижский Музей восковых фигур убрал фигуру Путина и пообещал заменить ее на Зеленского. В угаре новой «культуры отмены» Запад поднял руку даже на то, что больше всего из русской культуры ценил все это время — на Достоевского. Видимо, желая блеснуть «культурной кровожадностью», Миланский университет запретил курс лекций о великом русском писателе. В польских учреждениях культуры решили запретить исполнение музыки Петра Чайковского и Дмитрия Шостаковича, а также постановки по Чехову. Все подобные примеры сложно перечислить.

Очень характерно, что при том Запад, подобно тому, как он поступил в экономической сфере, не упускает возможности использовать ситуацию с целью обогащения отнюдь не духовного. У олигархов можно отнять яхты, у российского ЦБ — резервы, ну а у российских музеев возможно поживиться Ван Гогом и другими ценностями.

Ситуация не столько абсурдна, сколько опасна для самого Запада. Можно вспомнить, как в Германии почти сто лет назад «вдруг» начали относиться к евреям, использовав ненависть как «энергетический напиток» для целой нации, и куда это данную нацию в итоге привело. «На фоне обострения украинского конфликта многим деятелям российской культуры было отказано в приеме на Западе, — пишет в Le Figaro публицист Брис Кутюрье. — Всё это — следствие пришедшей из США культуры политкорректности, в которой главное место занимает не личность человека, а его принадлежность к определенной группе». А ассоциация британских оркестров выступила против тотального бойкота русских композиторов — например, об этом заявили Английская национальная опера и Королевский оперный театр.

Тем не менее здравые голоса тонут во всеобщем хоре ненависти, как это уже было во время недавней войны с «белой культурой». Очевидно, что в ближайшее время Россия и русское будут сущностями «нон-грата» для западного культурного пространства. Аналогично российская культура будет развиваться и двигаться вперед, конечно, не за «железным занавесом» (в век интернета такое невозможно), но во многом опираясь на свои собственные силы и богатое наследие. В ситуации, когда многие наши культурные деятели в последние десятилетия занимались откровенным копированием «западных образцов», возможно, это скорее позитивная, чем негативная новость.

Фотографии: Photoxpress; Денис Гришкин / АГН «Москва».