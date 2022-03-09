Гендиректор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов: «Каждый регион России может найти свою уникальную нишу для развития креативных индустрий»

Елена СЕРДЕЧНОВА

Материал опубликован в №12 печатной версии газеты «Культура» от 23 декабря 2021 года в рамках темы номера «Фонды: смогут ли они стать «мотором» культурного развития?».

Как устроена «механика» грантовой помощи Президентского фонда культурных инициатив, который начал работать 15 июня 2021 года, и стоит ли проявлять настойчивость, если в заявке отказали, рассказал в интервью «Культуре» генеральный директор этого фонда Роман Карманов.

— Президентский фонд культурных инициатив появился очень быстро и, как мне кажется, неожиданно. Для вас назначение его главой было ожидаемым или нет?

— Конечно, неожиданным. События развивались стремительно — в апреле стало известно, что появится грантовая программа для сферы креативных индустрий, в мае поступило предложение возглавить создающийся фонд, а в июне мы запускали первый конкурс. Сработал тот самый «кадровый лифт», о котором много говорят, — мне выпала честь оказаться среди победителей конкурса «Лидеры России. Политика». Кроме того, весь мой предыдущий карьерный путь был выстроен в сфере медиа, а это, как мы теперь понимаем, часть креативной индустрии. Так сошлись две линии — и теперь новые вызовы, новые задачи.

— Много ли соискателей обратились в первый год работы?

— Да, мы прогнозировали, что интерес к конкурсу будет высокий, но результаты превзошли ожидания. За полтора месяца на сайте зарегистрировались свыше 39 000 творческих команд, 19 500 из которых начали заполнять заявку, 12 500 успешно направили свои проекты. В итоге общая смета проектов, поданных в фонд, превысила 84 млрд рублей, при том, что общий фонд конкурса был 3,5 млрд. Еще свыше 22 млрд авторы указали как софинансирование.

— Какой самый крупный грант выдал фонд? И какие проекты чаще всего обращались за финансовой помощью?

— Начну с ответа на второй вопрос. В «первую волну» конкурса в фонд были направлены абсолютно разные проекты: театральные, музыкальные, конкурсы профмастерства, проекты анимационной индустрии. От небольших локальных проектов до федеральных и международных. В топ-3 по популярности среди авторов — образовательные и наставнические, проекты фестивалей, премий, форумов в сфере культуры и искусства и, что важно, проекты креативных индустрий. Когда мы говорим про креативные индустрии, имеем в виду множество сфер — идеи в области литературы, дизайна, моды, музыки, урбанистики, новых медиа, кино, театра, игр и др.

Что касается самого большого гранта, его получил Национальный открытый чемпионат творческих компетенций ArtMasters, 126,6 млн рублей. Мы гордимся этим проектом, он открывает возможности для самореализации для тысяч талантливых людей, работающих в бекстейдж-профессиях (люди, которые остаются за кадром при создании фильмов и клипов, за кулисами в спектакле, а также копирайтеры, веб-дизайнеры и геймдизайнеры. — «Культура»).

— В этом году гранты не выдавались государственным организациям. С чем было связано такое решение?

— Фонд существенно расширил перечень категорий заявителей, это не только негосударственные НКО, но и коммерческие и муниципальные организации, а также ИП, которые смогли впервые подавать заявки на подобные конкурсы. Еще одна особенность — нет ограничений по срокам работы организаций. Можно сегодня зарегистрировать юридическое лицо и завтра подать проект на грант.

Заявочная кампания на новый конкурс началась 1 ноября, Фонд принимает заявки до 20 января 2022 года. Государственные организации не могут принимать участие, они получают средства из федерального или регионального бюджета, но при этом могут выступать партнерами проектов. В первом конкурсе этой возможностью воспользовались многие заявители.

— Кто принимает решение о выдаче гранта? Как устроена «механика» получения финансовой помощи?

— Итоговое решение принимает Координационный совет конкурса. А процедура такая: после того, как автор нажимает кнопку «отправить», проект проверяют сотрудники фонда. Это техническая проверка — все ли документы загружены, может ли заявитель участвовать в конкурсе... Далее экспертный совет во главе с известным продюсером и композитором Игорем Матвиенко согласовывает список проектов, допущенных к независимой оценке. Заявку одновременно рассматривают два эксперта, они не знают ни имени автора, ни имени второго эксперта. Если баллы оказались полярными, заявка направляется третьему эксперту. После этого определяются средние проходные баллы для каждой категории, мы не знаем их до окончания проведения всех экспертиз. В первом конкурсе они получились высокие, благодаря чему прошли по-настоящему качественные проекты. Дальше проходит еще несколько экспертных советов, на последнем принимается решение об окончательном списке проектов, который направляется на согласование координационному комитету.

— Могу ли я стать экспертом, который оценивает проекты в фонде?

— Экспертом может стать человек, чей опыт и реализованные проекты соответствуют требованиям фонда. В теории — можете, чтобы узнать, нужно прислать эссе о себе с указанием основных этапов профессионального пути и контакты, экспертный совет рассмотрит вашу кандидатуру. Сейчас с нами работает более 400 экспертов со всей страны, но с учетом количества поступающих заявок их число может быть увеличено. Имена экспертов мы, кстати, не раскрываем для того, чтобы на их решение нельзя было повлиять.

— Был выдан первый транш грантов, как вы считаете, это нужно было отрасли?

— Конечно! С одной стороны, средства поддержали участников отрасли, которые оказались в тяжелой ситуации из-за пандемии. С другой стороны, сейчас мы видим, как проекты реализуются, и это заметно меняет к лучшему культурный ландшафт по всей стране. Каждый проект — возможность самореализации для его авторов, люди могут развивать свои инициативы в родных городах. И, конечно, это инвестиции в экономику регионов, где развиваются креативные индустрии, принимаются региональные законы о поддержке, возникают новые творческие проекты.

— Удалось ли вам привлечь аудиторию, которая раньше гранты не получала?

— Да. В первую очередь, это коммерческий сектор, индивидуальные предприниматели и, конечно, муниципалитеты.

— Какие регионы оказались самыми креативными?

— Среди победителей — представители 79 субъектов. В топ-5 рейтинга регионов у нас Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Белгородская область, Удмуртская Республика. Ждем от других регионов подобной активности. Развитие креативных индустрий — это уже не вопрос желания, а необходимость.

— Планируете ли заниматься образовательными проектами для заявителей, может быть, какие-то курсы, как правильно готовить презентацию?

— Не планируем, а уже это делаем. После первой заявочной кампании фонд проанализировал наиболее частые ошибки в заявках. Это легло в основу обучающего курса, который мы постарались сделать максимально прикладным. В октябре запустили подкасты для заявителей по каждому критерию оценки. Это серия небольших эпизодов длительностью до пятнадцати минут. Готовим к размещению первые видеоролики о социокультурном проектировании и подкасты для победителей конкурса.

— Сколько грантов «забрала» Москва? Правда ли, что вы сами звонили на Чукотку, чтобы регион подал документы?

— Москва забрала десять процентов, как мы и прогнозировали. Поддержано 146 проектов, поданных от столицы, среди них только 32 — локально московские на сумму 294,4 млн рублей. Остальные предусматривают реализацию в регионах, например проект «Музыкальное сердце театра» (Новосибирск), или это всероссийские проекты, такие как «Цех драматургов», где принимать участие могут жители всех субъектов. Общая сумма поддержки таких проектов — свыше 1,1 млрд рублей. Таким образом, почти все средства направлены в регионы.

Что касается Чукотки. Заявки подали 83 субъекта, а этого богатого в культурном смысле региона среди заявителей не увидели и, конечно, расстроились. Уже после того, как сформировался список победителей, увидели, что проект от Чукотки есть, он был подан через Москву. Это Арктический международный кинофестиваль «Золотой ворон», который прошел в октябре на высоком уровне.

— Нужна ли настойчивость в получении гранта? Вот если пришел отказ, стоит ли снова подавать заявку?

— Конечно. Я призываю всех, кто не получил поддержку, прослушать подкасты, еще раз ознакомиться с документами и подавать проект на конкурс. Самая правильная позиция, на мой взгляд, не отчаиваться, а проанализировать, где были недоработки. Талантливые творческие команды с хорошими идеями обязательно получат поддержку. Желаем всем удачи!