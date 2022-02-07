В Туле заработают филиалы трех федеральных музеев

Елена СЕРДЕЧНОВА

Министр культуры РФ Ольга Любимова и губернатор Тульской области Алексей Дюмин подписали соглашение об открытии в Туле отделений музея им. А.А. Бахрушина, Политехнического музея и Музея древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева.

Сегодня Тульская область занимает третье место по количеству федеральных музеев в стране — после Москвы и Санкт-Петербурга. В 2018 году в историческом центре Тулы прошла масштабная реконструкция, которую провело архитектурное бюро Wowhaus. А в 2020 году в городе оружия и пряников открылся необычный проект — Музейный квартал. Им стала улица Металлистов, ведущая к Кремлю. Ее сделали пешеходной, а историческим зданиям стали возвращать первозданный вид.

Сейчас здесь расположились уже 11 музеев, включая музеи Тульского кремля и Государственный музей оружия, представительство Государственного исторического музея. Неудивительно, что усилия, предпринимаемые для процветания города, области, дали результат. Так, в 2021 году объем турпотока в Тульскую область превысил миллион человек. Но и это не предел для места, где родился Лев Толстой.

В скором времени здесь откроют филиалы еще трех федеральных музеев — Театрального музея имени А.А. Бахрушина, Политехнического музея и Музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Именно об этом заключили соглашение 4 февраля министр культуры РФ Ольга Любимова и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

— Люди приезжают в регион и посещают музеи всей семьей. Минкультуры России и региональные власти нацелены развивать это направление, и мы очень рады появлению еще трех новых филиалов федеральных учреждений, — сказала Ольга Любимова.

По ее словам, еще предстоит тщательно проработать организационные вопросы, адаптировать новые пространства к региональной специфике, сделать выставочные проекты востребованными у туристов и жителей. Подписанный документ также предусматривает взаимодействие в подборе зданий для организации музеев и кадров, разработке планов совместных мероприятий и программ.

Директор Политехнического музея Елена Проничева объясняет, что филиал этого музея будет в Туле будет стратегическим партнерским проектом.

— Это будет отдельная площадка по развитию Политехнического музея. Мы очень благодарны правительству Тульской области за то, что они дали, в том числе потрясающую локацию для Политехнического музея — на территории одного из памятников культурного наследия на туристической артерии города. Поэтому

мы сможем сделать максимально интересной экспозиционно-выставочную деятельность. Мы широко представим собственные фонды, а также будем ориентироваться на региональную повестку, — отмечает она.

Филиал Политеха планируют открыть в 2023 году. На площадке кроме выставок будут проводиться кинопоказы, временные экспозиции, конференции. Запланированы совместные проекты с самыми крупными государственными институтами в различных областях.

Впишется в жизнь Тульской области и филиал Бахрушинского музея, ведь регион богат театральной историей. В области шесть театров, в том числе один из старейших драматических театров в России — Тульский академический театр драмы имени М. Горького. К тому же, здесь проводится большое количество театральных фестивалей.

— Открытие представительства Бахрушинского музея в Туле очень важно. Наша команда уже нескольких месяцев работает над созданием концепции экспозиции «Мир театральных профессий». Это будет интерактивное путешествие по тайнам театрального закулисья. Наша задача — максимально погрузить посетителей в мире театральных профессий. Мы старались совместить классический подход с мультимедийными технологиями. Уверена, выставка понравится не только детям, молодежи, но и взрослым, — рассказывает генеральный директор театрального музея имени А. А. Бахрушина Кристина Трубинова.

Экспозиция будет включать в себя шесть тематических зон — костюмерную, гримерную, домашний театр, зрительный зал, сценография, машинерию.

Основой выставки станут более 250 подлинных уникальных предметов из собрания коллекции Бахрушинского музея.

— Нам выделено здание площадью более 900 квадратных метров. Две третьих мы планируем отдать под организацию экспозиционного пространства. К сентябрю 2023 года планируем открыть новый музейный многофункциональный театральный центр. Надеемся, что его смогут посещать 170 тыс. человек в год. Постараемся удивить гостей мероприятиями — а их будет более 50, специальными детскими программами, — говорит Трубинова.

Пожилая жительница поселка Узловая, расположенного рядом с Тулой, Нина Сапрыкина говорит «Культуре», что несмотря на ковид несколько раз за последний год была с внуками в Музейном квартале.

— Я часто езжу в Тулу с детьми, обошли все музеи, мальчикам, конечно, нравится музей оружия, а девочкам — музей самовара. Очень много москвичей стало приезжать, город в историческом центре не узнать. Все отреставрированное, приятно гулять, есть куда сходить, да и кафе интересных много. Я очень рада, что музеев станет больше. Особенно интересен филиал Бахрушинского музея. Внучка занимается в театральном кружке. Думаю, что ей будет очень интересно в новом музее, — делится собеседница.

Открытие отделения Музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, конечно, тоже станет значимым событием для Тулы и будет способствовать росту туристической привлекательности города.

Директор Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева Михаил Миндлин рассказывает, что в новом подразделении будут представлены произведения древнерусского искусства эпохи Андрея Рублева.

— Это работы, созданные в период после Куликовской битвы, после разгрома татаро-монгольского войска и в период объединения русских земель. Мы будем знакомить гостей с основными прославленными русскими святыми, православными праздниками. Но экспозиция не будет ограничиваться исключительно XV и XVII веками. Представим произведения и более позднего периода — XVII-XIX веков, произведения русского религиозного искусства нового времени, — говорит он.

Все новые музейные пространства будут вести инклюзивные программы, организовывать тематические экскурсии для разных возрастных аудиторий. Что касается Музея Рублева в Туле, то он будет чрезвычайно полезен для популяризации древнерусского искусства.

Филиалы музеев Тульская область возьмет на карандаш — включит в федеральные культурно-туристические проекты «Пушкинская карта», «Императорский маршрут», «Петровский маршрут», брендовый маршрут «Русские усадьбы».

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин считает, что новые музеи станут частью культурно-туристического кластера — с единым билетом, логистикой, навигацией и маршрутами. «Уверен, что они будут пользоваться популярностью у жителей и гостей региона, дадут новый импульс развитию музейного квартала в Туле», — заключил он.

Фотографии: www.culture.gov.ru.