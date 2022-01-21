Татьяна ФИЛИППОВА

Тридцатилетие с момента установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Корея, а именно период 2020–2021 годов, объявлен Годом взаимных культурных обменов между Россией и Кореей.









Согласно статистике, заинтересованность россиян в корейских брендах растет с каждым годом. В связи с этим правительство Республики Корея организовало проект по культурному обмену для ознакомления мира со своей культурой, не ограничиваясь при этом вселенной K-POP, всецело погружая в особенности своей страны.



Два государства с различными культурными ценностями, каждые из которых уникальны, окунулись в атмосферу друг друга, выстроив диалог с помощью языка музыки.



Год взаимных культурных обменов начался в 2020 году с реализации ряда просвещающих мероприятий, таких как «Сибирская художественная экспедиция», Месяц корейско-российской культуры в онлайн-формате и др. Кроме того, в рамках проекта «Русского сезона», который широко распространяет русскую культуру и традиции во всем мире, в Республике Корея прошли выступления музыканта мирового уровня Валерия Гергиева и камерного ансамбля «Солисты Москвы».



Завершает проект заключительный концерт «Будущее, созданное культурой». Среди участников — знаменитый оркестр Кёнги Шинави, ведущая корейская рок-группа YB Band, южнокорейский бойз-бенд ONEUS и многие другие.



Финальный концерт собрал в себе ценности традиций и взаимосвязь культур двух стран. Русские музыкальные шедевры в слиянии с корейской традиционной музыкой создали незабываемую душевную теплую атмосферу, символизирующую музыкальный обмен между Республикой Корея и Российской Федерацией.



Стирая все границы, объединяя и делая наши народы единым целым, трансляция заключительного концерта под названием «Будущее, созданное культурой» пройдет на телеканале «ТВЦ» 21 января 2022 года в 15:30, а также 22 января на корейском спутниковом канале Arirang tv, запись концерта доступна на YouTube-канале (www.youtube.com/c/korrusculture), знаменуя начало нового культурного обмена между странами, созданное совместными усилиями на основе дружбы и доверия.



Главное фото: финальное выступление «Прекрасная страна»



Используется по разрешению правообладателя — ООО «РКМСБ-ГРУПП» Согласно статистике, заинтересованность россиян в корейских брендах растет с каждым годом. В связи с этим правительство Республики Корея организовало проект по культурному обмену для ознакомления мира со своей культурой, не ограничиваясь при этом вселенной K-POP, всецело погружая в особенности своей страны.Два государства с различными культурными ценностями, каждые из которых уникальны, окунулись в атмосферу друг друга, выстроив диалог с помощью языка музыки.Год взаимных культурных обменов начался в 2020 году с реализации ряда просвещающих мероприятий, таких как «Сибирская художественная экспедиция», Месяц корейско-российской культуры в онлайн-формате и др. Кроме того, в рамках проекта «Русского сезона», который широко распространяет русскую культуру и традиции во всем мире, в Республике Корея прошли выступления музыканта мирового уровня Валерия Гергиева и камерного ансамбля «Солисты Москвы».Завершает проект заключительный концерт «Будущее, созданное культурой». Среди участников — знаменитый оркестр Кёнги Шинави, ведущая корейская рок-группа YB Band, южнокорейский бойз-бенд ONEUS и многие другие.Финальный концерт собрал в себе ценности традиций и взаимосвязь культур двух стран. Русские музыкальные шедевры в слиянии с корейской традиционной музыкой создали незабываемую душевную теплую атмосферу, символизирующую музыкальный обмен между Республикой Корея и Российской Федерацией.Стирая все границы, объединяя и делая наши народы единым целым, трансляция заключительного концерта под названием «Будущее, созданное культурой» пройдет на телеканале «ТВЦ» 21 января 2022 года в 15:30, а также 22 января на корейском спутниковом канале Arirang tv, запись концерта доступна на YouTube-канале (www.youtube.com/c/korrusculture), знаменуя начало нового культурного обмена между странами, созданное совместными усилиями на основе дружбы и доверия.Главное фото: финальное выступление «Прекрасная страна»Используется по разрешению правообладателя — ООО «РКМСБ-ГРУПП»

Под официальным лозунгом «Будущее, создаваемое совместными усилиями на основе дружбы и доверия» Министерством культуры, спорта и туризма, а также Корейским фондом международного культурного обмена были проведены различные значимые мероприятия, которые в полной мере отражают понятие о русской культуре в Республике Корея и знакомят жителей Российской Федерации с культурой страны Утренней свежести.Министр культуры, спорта и туризма Республики Корея господин Хван Хи выступил с приветственным словом в поддержку торжественного мероприятия и отметил энтузиазм и целеустремленность молодежи двух стран, а также то, что именно молодежь предложила достойную альтернативу новому культурному обмену в современной постковидной эпохе и это масштабное международное мероприятие было проведено в online-формате. Министр культуры РФ Ольга Любимова также выразила поддержку церемонии закрытия Года культурных обменов между Россией и Кореей, подчеркнула богатое культурное наследие России и Кореи и отметила, что, несмотря на испытания, с которыми все столкнулись, мы смогли совместными усилиями сохранить динамику развития культурного диалога между странами.