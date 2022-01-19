Министр культуры на встрече с президентом рассказала об итогах и планах работы

Елена СЕРДЕЧНОВА

На встрече с президентом Владимиром Путиным, состоявшейся 18 января, министр культуры Ольга Любимова рассказала о самых важных культурных проектах минувшего 2021 года и планах в наступившем году.

Предыдущую рабочую встречу с министром культуры Владимир Путин проводил чуть больше года назад — 7 декабря 2020 года. На ней, также как и на встрече 18 января, подводились итоги прошедшего года и намечались основные задачи для Минкультуры в наступившем году.

Пожалуй, самыми важными в 2021 году стали промежуточные итоги реализации нацпроекта «Культура» и программы «Пушкинская карта». По словам Любимовой, последняя стала вызовом для министерства и учреждений культуры, с которым они справились. Инициатором «Пушкинской карты» стал Владимир Путин, предложивший в июне создать механизм, который позволит каждому в возрасте от 14 до 22 лет приобретать билеты в российские театры, музеи и галереи за государственный счет.

«Пушкинская карта» — специальная банковская карта для молодежи, которой можно расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия, а деньги на них перечисляет государство. В 2021 году сумма составляла 3000 рублей, в 2022-м — 5000 рублей. На программу из федерального бюджета выделили 4 млрд рублей. За четыре месяца ее работы в 2021 году было реализовано 2,5 млн билетов, а саму карту оформили 3,5 миллиона молодых людей.

Елизавета, которой недавно исполнилось 18 лет, поделилась с «Культурой», что оформила карту еще в сентябре и успела «выходить», лежавшие на ней деньги.

— Мы сразу сходили с подружками в Третьяковскую галерею и театр. Очень нравится, что ты сам решаешь, куда пойдешь, и ощущение, что у тебя есть карта с деньгами. Жаль только, что картой в основном пользуются девушки, — рассказала она.

Большое внимание министр уделила состоянию такой сложной отрасли, как реставрация, в том числе затрагивался вопрос развития отечественных школ, обучающих реставраторов.

Ольга Любимова особо упомянула «премьеры» в деятельности ведомства. Так, речь зашла о крупнейшем Международном конкурсе пианистов, композиторов и дирижеров имени С.В. Рахманинова, который впервые пройдет с 14 по 27 июня 2022 года в Москве. А 28 декабря 2021 года оргкомитет открыл прием заявок для участия в нем.

Входящий в оргкомитет конкурса композитор, пианист, профессор Московской консерватории Александр Чайковский рассказал «Культуре», что создание музыкальной олимпиады очень важно для жизни страны:

— Это будет большое музыкальное событие. Думаю, что многие поучаствуют в этом конкурсе: дирижеры, композиторы, пианисты. У нас уже давно не существует крупного конкурса дирижеров. Композиторских конкурсов тоже не так много. Так что это мероприятие будет очень полезным для молодых музыкантов, они смогут себя проявить.

Минкультуры рассчитывает, что в конкурсе примут участие 500 участников из 35 стран. Лауреаты получат возможность выступать вместе с Мариинским театром, Государственным симфоническим оркестром «Новая Россия» и Государственным академическим симфоническим оркестром имени Е.Ф. Светланова.

Министр отметила, что сейчас у нас раз в четыре года проходит конкурс Чайковского. И это — редко. Создание же конкурса Рахманинова дает возможность музыкантам проявить себя не раз в четыре года, а чаще.

Еще одно нововведение Минкультуры заключалось в создании всероссийского гастрольного плана. Когда-то тридцать лет назад еще в СССР существовал общегосударственный план выступлений. Спустя десятилетия ведомство на базе Росконцерта его возродило. Это попытка сделать спектакли и концерты доступными как можно большему количеству людей в нашей огромной стране. Ведь вне плана большинство коллективов гастролируют по самым крупным регионам и городам, например по Москве, Санкт-Петербургу, Крыму, оставляя жителей других регионов без возможности приобщиться к культурным достижениям.

Всероссийский гастрольно-концертный план включает две масштабные программы: «Большие гастроли» (гастроли театров) и «Мы — Россия» (гастроли национальных коллективов). Продюсер Национальной театральной премии и фестиваля «Музыкальное сердце театра» Дмитрий Калантаров говорит «Культуре», что без поддержки федеральной программы «Большие гастроли» музыкальная премия бы не осуществилась.

— В этом году наш проект состоялся в первую очередь благодаря Министерству культуры РФ, министерству культуры Сибирской области и Президентскому фонду культурных инициатив, также нам оказала поддержку федеральная программа «Большие гастроли», которая взяла на себя часть расходов, связанных с приездом независимых театральных коллективов, — делится он.

Ольга Любимова, конечно, не забыла рассказать и о кинематографе. Она отметила невероятные успехи российского кино на фестивалях в Каннах, в Венеции, Пекине, Иерусалиме, Сан-Себастьяне. И особо подчеркнула успехи отечественного контента на крупных международных интернет-платформах. Ведомство продолжит помогать киноотрасли, в том числе поддерживая государственные киностудии. Речь идет и о «Ленфильме», и о киностудии им. М. Горького, где идет ремонт павильонов. Осенью в ней открылся кинокластер для детей и подростков.

Генеральный директор киностудии им М. Горького Юлиана Слащева говорит «Культуре», что эта киносреда уникальна, потому что создана на базе первой в мире студии, которая 85 лет назад начала целенаправленно выпускать детское, подростковое и семейное кино.

— Здесь ребята смогут не только получить практические навыки, но и глубоко погрузиться в историю и культуру. Это будет плодородная среда, живое сообщество, вместе с которым можно заниматься творчеством и профессионально расти, строить карьеру и будущее нового российского кино, — считает она.

И, наконец, национальный проект «Культура», с которого мы начали статью. Эта самая масштабная программа в сфере культуры работает уже третий год, начиная с 2019-го. По словам министра, помимо отчета по цифрам ведомству очень важно рассказать о том, что идет слаженная работа с регионами.

— У нас нет невостребованных строчек, на которые нам приходилось бы уговаривать губернаторов, чтобы они трудились в этом направлении. Это и дома культуры, и детские школы искусств, и детские театры, и кинозалы, и виртуальные концертные залы. Это автоклубы, которые нас спасли в пандемию, давая возможность просто приезжать и дарить людям праздник на свежем воздухе, — говорит она.

Отдельно Ольга Любимова упомянула два направления нацпроекта — модельные библиотеки и краеведческие музеи. По новому современному образцу уже сделаны 753 библиотеки, теперь дело за музеями.

— У нас выделены средства в рамках обращения президента к Федеральному собранию (21 апреля 2021 года Владимир Путин предложил направить 24 млрд рублей на обновление Домов культуры и музеев в селах. — «Культура»). И 434 музея сразу же взялись за эту инициативу. Конечно, хочется их переформатировать, сделать более современными, чтобы дети с удовольствием приходили, а люди, которые там годами работают, получали от этого удовольствие, — подчеркнула глава ведомства.

Фотографии: Михаил Метцель/POOL/ТАСС.