В Крыму показали, как строится культурный кластер

Елена СЕРДЕЧНОВА, Севастополь

Знаменитый австрийский архитектор Вольф Прикс разработал проекты для нового театра оперы и балета, музея и академии хореографии в Севастополе. Как будут выглядеть эти здания и что они будут значить для региона — в материале «Культуры».

Футуристические строения станут одним из четырех культурных кластеров, которые по поручению президента Владимира Путина возводятся в Севастополе, Владивостоке, Калининграде и Кемерове.

В Севастополе «портом» культуры будет мыс Хрустальный: на 50 гектарах расположатся Севастопольский театр оперы и балета, Академия хореографии, Российская государственная художественная галерея, мемориальный комплекс и жилой дом для артистов и преподавателей.

Самым главным объектом в кластере считается театр, спроектированный главным архитектором бюро Coop Himmelb(l)au Вольфом Приксом. Здесь построят самый крупный на юге России зрительный зал на 1100 мест. Заодно и второй зал, камерный, на 200 мест. У здания будет шарообразная кровля, огромные балконы, выходящие на бухту. Площадь открытых пространств составит порядка 3000 квадратных метров, а вес металлических конструкций театра — 10 тысяч тонн.

Генеральный директор компании-подрядчика АО «АРГО» Константин Хомяков рассказал «Культуре», что театр будет иметь уникальную архитектуру, очень современные технические решения, а при строительстве используются самые современные материалы.

— Дизайн очень интересный и ультрасовременный. Конечно, мы учитываем и близость моря, и сейсмоопасность региона — используем усиленное армирование. Отделка будет из дерева, это сложная и долгая работа, потому что линии гнутые, никаких прямых углов. Цвета же будем согласовывать с конечным пользователем, — говорит он.

Как уверяют строители, плановая дата ввода этого объекта — конец 2023 года. Сейчас идут работы на минус третьем этаже. Над землей будут возвышаться еще пять этажей.

Заместитель директора театра народный артист России Андрей Уваров подтверждает «Культуре», что здание совершенно уникально как архитектурно, так и технически. И можно со всей уверенностью говорить, что этот театр будет стоять в одном ряду с ведущими мировыми площадками, а где-то даже опережать их и иметь больше возможностей для реализации творческих задач.

— Само здание, несмотря на свои объемы и кажущуюся монументальность конструкции, обладает легкостью линий, воздушностью форм, определенной музыкальностью архитектуры и созвучно тем видам искусства, которые будут наполнять театр жизнью. Поскольку любовь к театру формируется с самого юного возраста, особый фокус — на детях дошкольного, школьного возраста и подростках. Для них мы подготовим культурно-образовательные программы, спектакли малых форм, интересные и доступные для понимания, — говорит он.

По его словам, стоит задача создать театр высокого уровня со сбалансированным репертуаром в части сочетания спектаклей классического наследия и современных постановок, привлечения уже признанных мастеров и новаторских режиссеров, поиска новых форм, не забывая при этом про сложившиеся веками культурные традиции.

Другая архитектурная доминанта культурного кластера — Академия хореографии, в которой будут учиться дети от 4 до 14 лет на полном пансионе. Учебное заведение рассчитано на 250 человек. Здесь и общеобразовательная школа, и спортивный зал, и бассейн, и даже зимний сад. Окна хореографических залов будут выходить на Черное море, как и окна помещений для малышей (подростки займут другое здание).

Проректор по развитию Академии хореографии Кирилл Москалев объясняет, что учебное заведение существует более двух лет, но занимаются пока на арендованных площадях. Со следующего года запускается программа среднего профессионального образования, когда дети после начальной школы будут учиться в полностью интегрированной школе. То есть уже в 2022 году академия заработает в полную силу.

Андрей Уваров расценивает создание образовательного учреждения очень позитивно и считает, что оно было необходимо для развития региона. По его словам, в академии уже сейчас учатся сорок детей, было произведено два набора на предпрофессиональную подготовку. 15 и 16 декабря они показали свой первый спектакль: балет «Щелкунчик» на сцене Театра им. Луначарского.

— Создание академии даст возможность талантливым детям осуществить свою мечту, стать большими балетными артистами, получить профессию. Не говоря о том, что открытие новой институции создает дополнительные рабочие места для жителей Севастополя, а ее федеральное финансирование исключает бремя трат для региональной власти, — делится он с изданием.

Появится в Севастополе и новый музей. Как все объекты в этом кластере, он будет единственным в своем роде, потому что музеев такого уровня, как Российская художественная галерея, в нашей стране не строили практически 100 лет. Речь идет о большом национальном музее изобразительных искусств, сравнимом с Эрмитажем, Русским музеем в Санкт-Петербурге и Третьяковской галереей или Музеем им. Пушкина в Москве.

Директор Российской государственной художественной галереи Виталий Зотов рассказывает «Культуре», что уникальность музея еще и в том, что именно под него собирается коллекция.

— Мы работаем с совместно с Минкультуры над коллекцией. У нас уже было первое пополнение от одного частного коллекционера, ждем очередное. Пока не могу о нем рассказать, кроме того, что это будут вещи первого уровня — серьезные музейные экспонаты. Музей же будет специализироваться на советской, русской живописи второй половины ХХ века. Второе магистральное направление — то, что мы называем искусством южных стран, — искусство Юго-Восточной Азии, Индии, Африки, Ближнего Востока. Сегодня у нас 700 музейных предметов, цель — не менее 30 тысяч. Общий метраж музея составит около 15 тысяч метров, а площадь выставочных площадей — 3 тысячи метров, — говорит он.

Музейный комплекс должен быть сдан в конце 2023 года, однако сроки могут сдвинуться из-за археологических находок, обнаруженных во время подготовительных работ. Это остатки рынка XIX века, древние гончарные печи, строения, относящиеся к военному укреплению «Форт Меншиков». Находки будут законсервированы, а раскопки продолжены. Площадку для строительства пришлось поменять — сейчас она располагается на известняковой возвышенности. Там проводятся археологические изыскания, которые показывают, что исторические артефакты на ней отсутствуют.

Закончить же статью хочется на теплой бытовой ноте. В кластере предусмотрено строительство служебного жилья. Этот факт очень волновал журналистов, которые все время спрашивали о возможности его приватизации. Однако она не предусмотрена. Это служебное жилье, предназначенное преподавателям.

Представитель фонда «Национальное культурное наследие» при правительстве Севастополя Сергей Волков говорит, что квартиры — их 238 — будут сдаваться со шторами, люстрами, мебелью, а строят и жилье, и театр, и музей, и академию самые сильные строительные кадры и инженеры. «Не сомневаюсь, что будущие жильцы этого дома будут нас вспоминать с благодарностью», — убеждает он.

Фотографии: www.coop-himmelblau.at; Елена Сердечнова.