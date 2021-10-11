Лауреаты премии Минкульта «Культура слова» оказались на высоте

Елена СЕРДЕЧНОВА

8 октября Министерство культуры РФ наградило победителей второго Всероссийского конкурса СМИ «Культура слова». Торжественная церемония прошла на впечатляющей высоте — 40-м этаже башни Меркурий в деловом центре Москва-сити.

Гостей встречали музы — красивые молодые девушки из коллектива QuintElle, игравшие на электроинструментах. Производимое ими впечатление было столь ярким, что один из гостей, мужчина зрелых лет вздохнул: «Какие девушки, даже умирать не хочется!».

Жажду жизни в собравшихся подстегнуло и выступление театра «Русская песня» под руководством Надежды Бабкиной. Красивая и молодая Бабкина завела зал энергетикой народной песни.

Затем на сцену вышла министр культуры Ольга Любимова.

— Сегодня будем награждать лучших. Вы знаете, какой это невероятный труд освещать тему культуры, скольких усилий порой стоит доказать редактору, что именно статью о культуре надо поставить вместо материала экономического или социального. Огромное вам спасибо. Нам хочется вместе с вами радоваться, вместе с вами решать проблемы, — обратилась к журналистам министр.

По ее словам, в этом году конкурс получил в два раза больше заявок, а значит, в два раза больше внимания. «555 человек из 70 регионов страны прислали материалы о нашем общем деле, о культуре в нашей стране», — порадовалась она.

Прием заявок длился более четырех месяцев, насколько был велик интерес к премии со стороны журналистов и изданий. Сам же всероссийский конкурс СМИ «Культура Слова», организатором которого выступил Минкульт, посвящен реализации нацпроекта «Культура». Еще одна его цель — поощрить СМИ и проекты, освещающие культуру.

Награды присуждали по восьми номинациям: «Лучшее интервью», «Лучший видеосюжет», «Лучший радиовыпуск», «Лучшая публикация в онлайн-издании», «Лучшая печатная публикация», «Лучший видеопост», «Лучший пост», «Лучший фотоснимок», плюс была дополнительная, специальная премия министра культуры. Больше всего работ участники подали на номинации «Лучшее интервью», «Лучшая печатная публикация» и «Лучшая публикация в онлайн-издании» — более 100 заявок в каждую.

Заместитель министра культуры Ольга Ярилова обратила внимание, что самой популярной темой для публикаций и видеосюжетов стали модельные библиотеки.

— Они стали любимым проектом. В этом году мы сделали 151 модельную библиотеку, до конца года модернизацию пройдут еще 154 библиотеки, — отметила чиновница. — Огромное счастье видеть, как множатся публикации о культуре. Я хочу попросить вас писать о ней больше.

Оценивал работы экспертный совет, в который вошли народная артистка РСФСР Надежда Бабкина, генеральный директор информационного агентства ТАСС Сергей Михайлов, гендиректор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина, заслуженная артистка РФ, пианистка Екатерина Мечетина, генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда и ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

— В жюри работать было трудно. Порой очень сложно было сравнивать, например, крупное региональное СМИ и сельскую газету, которая с невероятной трогательностью пишет об учителях или детских школах искусств. У нас были параметры, по которым мы оценивали работы. При этом мы не знали, как другие члены жюри голосовали. Материалы, конечно, были очень разные: и слабые, и сильные. Писать же о культуре очень важно. В современном мире, если о событии никто не написал, значит, что его не было, — рассказала «Культуре» пианистка Екатерина Мечетина.

Самое важное качество для журналиста, который пишет о культуре, считает Мечетина — профессионализм. Собеседница советует обращать внимание и на проверку фактов, чтобы имена и фамилии героев статей были написаны правильно, как и их должности. «Очень важна эмоциональность. Читатель или зритель не почувствует ничего, если журналист сам ничего не ощутил», — уверена она.

Корреспонденту Наталье Зобниной, оператору Олегу Манькову и монтажеру Анне Коновальчиковой телеканала «Губерния-33» удалось передать свои эмоции в материале. Они получили главный приз конкурса в номинации «Лучший видеорепортаж». Однако Наталья Зобина заболела, награду за нее получала генеральный продюсер телеканала «Губерния-33» Наталья Шурутова, которая рассказала «Культуре» о работе-победителе.

— У Наташи был видеосюжет об оцифровке редких книг. Симпатичный материал, который рассказывает не только о том, что происходит, но и о том, как это делается. Сейчас это редкое явление. Сюжет снимали во Владимирской областной научной библиотеке, в которой установлено супероборудование. Уж про то, какие потрясающие специалисты там работают, я не говорю, — делится она.

По мнению Шурутовой, такие конкурсы «безумно» стимулируют авторов, в редакции телеканала все смотрели трансляцию награждения.

С этим мнением согласна внештатный автор портала «Культура-Урала.РФ» Светлана Толмачева. Ее лонгрид «Екатеринбургский театр кукол: в ожидании времени чудес», рассказывающий о капитальном ремонте театра в рамках нацпроекта «Культура», выиграл в номинации «Лучшая публикация в онлайн-издании».

— Эта премия очень важна для региональных журналистов. Ведь сегодня есть премии в области экономической журналистики, гламурной журналистики, бизнес-журналистики, а премии в сфере культуры до недавнего времени не было. Столько всего происходит в этой сфере. У нас есть, что рассказать читателю. А рассказывать хочется с помощью качественного и современного контента, чтобы как можно больше людей зажечь темой культуры, — говорит она «Культуре». — Когда твою работу замечают, поощряют, это невероятно приятно. Такая премия просто необходима! Хотелось бы, чтобы в малонаселенных городах, поселках знали бы об этом конкурсе. Потому что это шанс, скажем, поехать в Данию, как это сделает Анастасия Степанова, выигравшая поездку в эту страну.

Действительно, Анастасия Степанова, получившая благодаря публикации «Кукольные миры для детей и взрослых» на портале AstraKult (Астраханская область ) специальную премию министра, в следующем году примет участие в проекте «Русские сезоны» в Дании.

Самое главное, как сказал известный актер Саша Петров, чей поэтический перфоманс завершал церемонию награждения: «Не надо молчать!». Заинтересовало что-то, захотелось поделится впечатлением от культурного события или привлечь внимание к какой-либо проблеме — напиши, создай видео и тебя услышат.

Фотографии предоставлены Министерством культуры РФ.