Татьяна Мрдуляш, министр культуры Самарской области: «Самара должна прозвучать на федеральном и международном уровне»

Елена СЕРДЕЧНОВА

Министр культуры Самарской области рассказывает о том, как развивать культурное пространство за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.

— Татьяна Павловна, еще в прошлом году вы занимали должность заместителя генерального директора Третьяковской галереи по развитию, почему расстались с музеем?

— Это был шаг к чему-то новому. Подтолкнул к нему карантин. Когда ты на длительное время выпадаешь из московского ритма, есть время переосмыслить свою жизнь. Я поняла, что мне хочется попробовать нечто новое. Я бесконечно люблю Третьяковскую галерею, этап, с нею связанный, наверное, был важнейшим в моей жизни. Но в Самару я просто влюбилась и решила, что это хорошая возможность попробовать себя в другом качестве.

— Как вам Самарская область?

— Мне очень нравится. И город интересный, у него огромный потенциал. Но Самара — сложная. Здесь абсолютно по-другому видятся и задачи, которые перед тобой стоят, и цели, и способы их достижения.

— А как они видятся?

— В Самаре есть своя экосистема культурная, она интересная и богатая, но в то же время нуждается в движении вперед. Из Москвы я строила планы, ставила цели. Но когда оказываешься внутри системы, ты должен свои планы и амбициозные задачи согласовывать с тем, как она работает, чтобы, не дай Бог, что-то ценное не сломать. Эта настройка у меня заняла гораздо больше времени, чем я рассчитывала, она продолжается до сих пор.

— Какие задачи вы ставили перед собой?

— Главные — две задачи. Первая — большее количество людей охватить культурой. Потому что в регионе есть очень интересные культурные проекты, но они не доходят до массового зрителя. При этом Самара — город образованный, интеллигентный, здесь очень большая доля людей с высшим образованием. А вот доля посетителей учреждений культуры непропорционально мала. Моя задача — выстроить эту связку между институциями или между хорошими культурными событиями и населением.

Вторая задача — это создание инфраструктуры. Мы уже набрали темп в этой сфере. Это и нацпроект «Культура», инициированный президентом, и другие программы, принятые на федеральном уровне. Они позволяют донести культуру до самых маленьких сел. Эти вложения в инфраструктуру очень важны, они меняют отношение к жизни у людей, создают ту базу, на которой можно строить что-то содержательное. Одно дело, когда приезжаешь в село, а там обшарпанный ДК и старая библиотека, в которые никто никогда не зайдет. И совсем другое, когда оказываешься в модельной библиотеке, — ты понимаешь, что туда придут люди, приведут детей.

— Можно ли увидеть что-то необычное в ДК?

— Например, я в домах культуры вижу бильярдные столы. Для меня это был шок. Мне объяснили, что это концепция — должна прийти вся семья. Ребенок занимается в кружке, мама приходит на фитнес, а папа играет в бильярд. Интерес к культуре может начаться и с него. Сначала поиграют в бильярд, затем останутся на концерт своих детей, потом — на концерт коллективов дома культуры.

— Какие интересные проекты есть в регионе?

— У Самары и Тольятти есть очень много интересных проектов. Например, фестиваль «ВолгаФест». Я считаю, что его можно сравнить с Уральской индустриальной биеннале, с Дягилевским фестивалем в Перми. «ВолгаФест» очень хорошо отражает самарский культурный код: бесконечное сибаритство, бесконечное любование Волгой, взаимодействие с природой. И я думаю, что именно Волга — наш общероссийский культурный код, поэтому фестиваль может быть интересен многим.

— Фестиваль Шостаковича также входит в это число?

— Безусловно. Он пройдет с 11 по 25 сентября — день рождения композитора. Шостакович в Куйбышеве (прежнее название города Самары. — «Культура») — это важная и очень интересная история. Ведь Ленинградская симфония впервые прозвучала именно здесь. Дмитрий Шостакович — символ и для самарцев, и для страны. Мы надеемся построить интересный современный музыкальный фестиваль и вовлечь в разговор о музыке XX века большое количество и публики, и экспертов, не только самарских, не только региональных, но и международного уровня. Так что приглашаем всех в гости.

— А Грушинский фестиваль?

— Это наш Вудсток, который появился раньше, чем сам Вудсток. С Грушинским фестивалем надо работать очень аккуратно, потому что в отличие от молодого «ВолгаФеста», который в этом году проходит в пятый раз, и от Фестиваля Шостаковича, у которого пока нет своего сформировавшегося лица, этот фестиваль с колоссальной традицией. Шаг вправо, шаг влево — ты ломаешь какие-то очень важные вещи. Поэтому будем работать над изменениями поступательно.

— Когда в Самаре откроется филиал Третьяковки?

— Ориентировочно окончание строительно-реставрационных работ в сентябре, но, как и любая стройка, это очень сложный и не всегда предсказуемый процесс. Сам музей должен заработать летом 2022 года. Но, вы понимаете, Третьяковка — это федеральное бюджетное учреждение. Мы же как министерство культуры Самарской области входим в правительство региональное. Могу одно сказать: команда Третьяковки в Самаре — культурные лидеры области. Проект поддерживают и Дмитрий Игоревич Азаров, губернатор Самарской области, и Александр Евсеевич Хинштейн, депутат Государственной думы, поэтому я уверена, что все получится.

— Здание, в котором будет находиться филиал, очень необычное...

— Это фабрика-кухня в виде серпа и молота, один из немногих памятников конструктивизма в Самаре. Оно само по себе является объектом искусства. В нем будут и исследовательский центр, и образовательный, и арт-резиденции. Конечно, Третьяковка в Самаре будет мощным выставочным центром, который привнесет что-то новое и интересное для самарской публики.

— Татьяна Павловна, останутся ли учреждения культуры доступными посетителям? Сохранятся ли льготы в музеях Самарской области?

— У нас много программ для адресной поддержки тех, кому трудно заплатить за билет. В Самаре, в принципе, культурные продукты более доступны, чем, например, в Москве, здесь очень много бесплатного. И это немного сложно, потому что культурные институции должны вкладываться в создание проектов, развиваться. Но ресурс получается только бюджетный. Я очень надеюсь, что мы будем развивать партнерство и меценатство. Тем более что такая традиция в регионе есть. Достаточно вспомнить купца Константина Головкина, который основал Самарский художественный музей.

Если говорить о доступности культуры, то у нас сейчас один из важных приоритетов — это работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Дети и молодежь, а также пенсионеры — также приоритеты безусловные. Мне не только как министру культуры, но и как многодетной маме всегда очень приятно придумывать проекты для детей. И, конечно, мы стараемся сделать их доступными, чтобы все родители имели возможность приводить ребят на наши занятия, знакомить с выставками, посещать концерты.

— 14 июня в рамках фестиваля «ВолгаФест» прошло заседание Госсовета по направлению «Культура». Понравился ли такой формат участникам, как пришла эта идея?

— В этом году мы провели беспрецедентное мероприятие. На «ВолгаФесте» прошла комиссия Госсовета по направлению «Культура», которую возглавляет Дмитрий Игоревич Азаров, губернатор Самарской области. Все, кого мы пригласили, и все, кто приехал в Самару, были немного шокированы тем, что комиссия проходит хоть и в комфортабельном шатре с кондиционером, но непосредственно на пляже. Потрясает смелость Самары, которая так видит современную волжскую жизнь. Мы гордимся нашей набережной и пляжами и хотим это показывать. Комиссия Госсовета была посвящена креативным индустриям и презентации Президентского фонда культурных инициатив. Я считаю, что такое яркое заявление позволило вывести «ВолгаФест» на новый уровень в глазах профессионального сообщества, людей, которые работают в сфере культуры, занимаются творчеством и креативными индустриями ежедневно.

Самара имеет огромный потенциал, наши специалисты много чего могут сказать коллегам из других регионов и многому научиться у них. Надеемся, что эта открытость, профессиональная готовность обучаться, обсуждать проблемы и совместно искать для них решение формируется через такие профессиональные программы, которые мы увидели на «ВолгаФесте», и продолжит развиваться в Самарской области.

— Захотелось переехать в Самару!

— Я вас понимаю. Лететь всего полтора часа, и ты правда на курорте. У нас есть представление, что Самара — город, связанный с космосом, или город модерна. Но для местных жителей Самара в первую очередь город-курорт. И приехав летом, ты понимаешь, почему это так. Здесь Волга, где можно купаться каждый день после работы, здесь близость природы. До национального парка на другом берегу реки можно доплыть за 10 минут. Здесь комфортная городская среда, соразмерная человеку, много исторической застройки. В городе много культурных институций. Здесь культура воспринимается не как театр или музей, а как код, который объясняет многие особенности города и контекст, в котором он живет.

— Каким будет Самарский регион через пять лет в смысле культуры?

— Первое — это все жители Самары «охвачены» культурой: ходят в театры и музеи, творчески самовыражаются. Второе — Самара звучит на федеральном и международном уровне. И очень важный момент — изменится качество и динамика развития культуры. Здесь, как и во многих регионах страны, есть понимание культуры как своеобразного музея, словно вся культура осталась в прошлом. А что же завтра? Нужен системный перезапуск процессов, чтобы изменить эту парадигму. Я очень надеюсь, что мы сможем создать популярные проекты, сравнимые с выставкой Валентина Серова в Третьяковке в 2015 году. Мы должны вкладываться в развитие самарской культуры. Здесь есть интересные художники, талантливые музыканты, режиссеры, писатели. И у всех есть запрос на развитие и появление новых форматов. Но пока для этого мало возможностей. Нам надо настроить эту систему, чтобы была возможность проб, эксперимента, движения вперед... Это важный вызов.

— Как вы видите развитие своей карьеры?

Фото: vk.com; Автор фото на анонсе — Андрей Савельев.

— Для меня очень важна моя работа. В регионе нужно сделать многое. Пока я с этим не разберусь, я не смогу понять, куда я хочу дальше двигаться. Поэтому в среднесрочном горизонте планирования я вижу себя именно в качестве министра культуры Самарской области.