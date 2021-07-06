Открывается Сибирский культурный кластер

Елена СЕРДЕЧНОВА, Кемерово

С 6 по 10 июля Кузбасс будет праздновать трехсотлетие со дня своего промышленного освоения. Главным подарком жителям региона станет Культурно-образовательный комплекс — Сибирский культурный кластер.

Кузнецкий угольный бассейн, а именно так расшифровывается Кузбасс, находится в основном на территории Кемеровской области. Поэтому неудивительно, что праздничные мероприятия будут сосредоточены именно в этом городе, как и создание самого важного инфраструктурного проекта — Сибирского кластера искусств.

Речь идет об уникальном одновременном строительстве в России четырех культурных центров во Владивостоке, Кемерове, Севастополе, Калининграде. Они возводятся в соответствии с президентским указом «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

В Кемерове появятся Театр оперы и балета (филиал Государственного академического Мариинского театра); Музейно-выставочный центр (филиал Русского музея); Кузбасский центр искусств с киноконцертным комплексом; Сибирский кампус Российского государственного института сценических искусств (РГСИ); Школа креативных индустрий; филиал Московской государственной академии хореографии (МГАХ), филиал Центральной музыкальной школы (ЦМШ) при Московской государственной консерватории имени Чайковского «Сибирский».

Министр культуры Ольга Любимова говорит, что насыщенная культурная жизнь, яркие творческие события, возможность раскрыть свои таланты должны быть доступны каждому человеку нашей страны. Создание культурно-образовательных и музейных комплексов решает эти задачи.

— На площадках комплексов открываются филиалы театров, музеев, филиалы ведущих творческих заведений. Таким образом, появляются новые рабочие места с высококвалифицированными кадрами и возможности для получения качественного образования в сфере культуры мирового уровня. При этом жители регионов получат доступ к отечественному и мировому культурному наследию, – сообщает пресс-служба ведомства.

На представленных генподрядчиком ГК «Стройтрансгаз» 3D-картинках изображено космическое здание театрально-музейного комплекса. Оно займет 73 000 кв. метров, а его высота составляет 65 метров. Главный инженер компании «Стройтрансгаз-Сибирь» Владислав Трубенков говорит, что из-за сурового сибирского климата в первоначальный проект внесли изменения: объединили театр оперы и балета, музейно-выставочный центр и Кузбасский центр искусств под одной крышей.

Вообще создание Сибирского кластера стараются очень органично вписать и в городскую среду региона, и в образовательную. Так, генеральный директор ГК «Стройтрансгаз» Владимир Лавленцев считает, что его компания «решает поставленные задачи в тесном тандеме с руководством регионов России». А Сибирский филиал РГИСИ не будет оттягивать абитуриентов от Кемеровского института культуры, поскольку уже несколько лет он не выпускает театральных актеров, актеров-кукольников и сценографов. Институт культуры же планирует больше развивать фольклорное и библиотечное направление.

Если для сцены филиала Мариинки пока вбивают сваи, а для театрального вуза занимаются возведением здания, то здания филиалов ЦМШ при Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского и МГАХ практически готовы ко вводу в эксплуатацию. 1 сентября 2021 года примерно 200 человек, три набора, начнут учиться в этом заведении.

Корреспондент «Культуры» побродил по залитым светом коридорам, заглянул в просторные двухместные комнаты интерната для одаренных детей, потопал ногой по специальному линолеуму для занятий хореографией. Больше всего эта школа — а для детей, которые будут постигать премудрости музыки и хореографии, будет не только общежитие, но и общеобразовательная школа —напоминает мечту московских мам, частную школу Летово. Только в отличие от нее обучение для детей будет бесплатным.

Замдиректора по творческой работе филиала МГАХ в Кемерове Алексей Савин рассказал «Культуре», что дети уже занимаются и в музыкальной школе, и в филиале МГАХ, просто из-за отсутствия площадей занятия проходили на базе Кемеровского государственного института культуры.

— Мы уже один год с детьми отзанимались. С нетерпением жду 1 сентября, когда сможем заниматься уже в новом здании. Здесь будут созданы все условия для развития детей, для того, чтобы они получили профессию артистов балета. Будет здесь и общеобразовательная школа, и профессиональный хореографический зал, созданный по самым высоким стандартам, я имею в виду балетный линолеум, зеркала — все, что нужно артистам балета, — делится замдиректора.

По его словам, занятия ведутся по программам московской Академии хореографии. Преподаватели постоянно проходят курсы повышения квалификации, планируется посылать их и на учебу в Москву. Сам же Алексей Савин переехал в Кемерово из Москвы, где окончил магистратуру МГАХ.

По словам губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, даже ввод в эксплуатацию первой очереди Сибирского культурного кластера уже изменил облик Кемерова.

— Приводятся в порядок 25 гектаров территории, прилегающей к образовательной части культурного кластера: наружные линии теплоснабжения стали подземными. Рядом с мединститутом появился новый сквер, — отмечает он.

Экскурсовод Олег говорит «Культуре», что культурная «община» в городе есть, например, театры в Кемерове всегда полны. Строительство комплекса уж точно не повредит, а, наоборот, расширит палитру возможностей для культурного досуга.

— Понимаете, Кемерово — место, где изначально развивали тяжелую индустрию, а городская культура появилась, скорее, самостийно. Например, наша филармония выросла из трех балалаек и одного баяна, а краеведческий музей — из комнатки, где два «сумасшедших» историка собирали местные раритеты. И так в каждом культурном направлении жизни города. Не благодаря, а вопреки, — говорит он.

Ольга, глава туристического агентства «Меридиан», объясняет «Культуре», что строительство кластера — грандиозное событие, значение которого местные жители еще не осознали.

— Это очень здорово. Но многие жители еще не осознали, что это произойдет уже в ближайшее время. Нам нужна и сцена Мариинки, и школы для одаренных детей, пусть у нас будет все! Пусть будут новые точки развития. Я подумывала уехать из Кемерова, а теперь, конечно, вряд ли это сделаю, — говорит она.

По словам президента фонда «Национальное культурное наследие», застройщика культурно-образовательных комплексов, Натальи Волынской, распространение таких ярких институтов, как Сибирский культурный кластер, может обеспечить для нашей огромной страны своеобразные точки сборки.

— Мы сможем объединить нашу необъятную Родину через культуру, через общие ценности. Сейчас мы обдумываем, как в будущем будут взаимодействовать все четыре кластера. Ведь стройка закончится, а дальше надо будет жить, развиваться, органично вписываться в существующий культурный контекст регионов, — подытоживает собеседница «Культуры».

Фотографии предоставлены Стройтрансгазом.