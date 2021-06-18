Миллиарды на креатив: Президентский фонд культурных инициатив начал работу

Елена СЕРДЕЧНОВА

На берегу Волги состоялось очередное заседание Госсовета по направлению «Культура». Главы регионов, руководство Минкульта, руководители крупнейших музеев страны обсуждали развитие креативных индустрий и старт работы Президентского фонда культурных инициатив.

Большинство членов комиссии участвовали в заседании дистанционно, завистливо наблюдая за счастливчиками, находящимися на пляже. Губернатор Самарской области и глава рабочей группы Госсовета по направлению «Культура» Дмитрий Азаров, который и был инициатором такого формата, приступил к делу сразу.

— Сегодня мы говорим о возможностях и направлениях деятельности Президентского фонда культурных инициатив как инструмента поддержки проектов в сфере культуры, искусства, творческих индустрий, обсуждаем задачи, которые необходимо решать региональным и местным властям в рамках этой концепции, — сказал он и объявил о старте работы Президентского фонда культурных инициатив.

О создании этого фонда глава государства Владимир Путин заявил во время оглашения ежегодного Послания 21 апреля 2021 года. Организация создана, и создана очень оперативно, для всесторонней поддержки проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий.

Подавать заявки на конкурс для получения грантов могут некоммерческие и коммерческие организации, «за исключением государственных учреждений, государственных компаний, политических партий», а также индивидуальные предприниматели и муниципальные учреждения культуры.

Организаторы планируют профинансировать более полутора тысяч творческих команд в 2021 году. На эти цели предусмотрено выделение 3,5 миллиарда рублей. Процедура приема заявок на получение грантов началась 15 июня и продолжится до 30 июля. Итоги конкурса будут подведены 15 сентября этого года.

Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов, заступивший на эту должность две недели назад, объяснил, что заявки будут приниматься по восьми тематическим направлениям.

— Среди них будут, например, такие как «Нация созидателей», «Я горжусь», «Культурный код», «История страны и вехи», «Великое русское слово», «Место силы», «Молодые лидеры», «Многонациональный народ». Главное, чтобы проект был актуален, уникален и имел большую социальную значимость, — говорит он.

На конкурсе ожидают увидеть межотраслевые и кросс-культурные проекты, проекты креативных индустрий, стартапы в области культуры. Критериями оценки выступят: актуальность и общественная значимость проекта, его уникальность, соответствие опыта и компетенций соискателя. Поддержка проекта в СМИ тоже будет плюсом.

Поскольку фонд создавался очень оперативно, то времени на подачу заявок осталось немного. Поэтому участники заседания надеются максимально популяризировать этот конкурс, чтобы как можно большее количество творческих команд приняли в нем участие. В дальнейшем условия работы фонда будут меняться. Так, например, сейчас региональные и федеральные организации не имеют права участвовать в конкурсе, но, возможно, в следующем году его условия изменятся.

— Президентский фонд культурных инициатив поможет поддержать многие региональные практики. Это очень важно, потому что от этого зависит, останутся ли творческие люди в регионах, или будут перетекать в Москву и Санкт-Петербург, где более развиты культурные и креативные индустрии, — считает замначальника управления президента России по общественным проектам Администрации президента РФ Александр Журавский.

По его словам, креативные индустрии содержат удивительный потенциал, который позволяет и малым городам, и крупным мегаполисам активно развиваться в этом сегменте. Поэтому в обществе созрел запрос на их развитие.

Но в то же время эта отрасль ставит ряд вопросов, на которые пока нет ответов. Например, как определить, где кончается культура и начинается креативная индустрия. Эти понятия не совпадают, а иногда пересекаются настолько сильно, что различить их невозможно.

Журавский считает, что Россия должна выработать свой национальный взгляд на творческую экономику. Кстати, во многих странах, например в Германии, Великобритании, Австралии, выработан именно национальный подход к креативным индустриям.

Свой взгляд на проблемы творческой экономики у заведующей кафедрой территориального развития им. В.Л. Глазычева РАНХиГС, основателя агентства «Творческие индустрии» Елены Зеленцовой. Она считает, что в этой сфере существует три основные проблемы.

— Первая. Не определены границы сектора творческой экономики. Мы интуитивно чувствуем, о чем говорим, но четких критериев нет. Это сильно затрудняет работу. Например, мы, расходуя бюджетные средства, скажем, в регионе никогда не сможем отчитаться перед налоговой. Вторая проблема — это отсутствие единой стратегии, которая бы определяла роль ведомств в этой сфере, то, как они должны взаимодействовать с федеральными органами, федеральными документами. Третья проблема — отсутствие системного планирования в городах. Им сейчас занимается градостроительное ведомство. Но вопрос развития территорий — многофакторный, он включает в себя и сферу культуры, и сферу образования. Нужно запускать городскую среду, в которую бы входили и библиотека, и музейный кластер. Именно они стали зонами креативного развития в городах, — поделилась она.

По мнению Зеленцовой, отчаянно не хватает статистики по креативным индустриям и образовательных программ.

— Без подготовки кадров, без выращивания проектных команд — а президентский фонд позволит поддержать более полутора тысяч проектных команд — мы не сможем совершить качественный скачок, — делится мнением завкафедрой.

Дмитрий Азаров пригласил основателя агентства к тесному взаимодействию и предложил сделать самарский регион пилотным. Именно здесь, возможно, будут обкатываться различные креативные проекты.

— Нам нужно создавать проектную команду, потому что задача не решается силами одного ведомства. Рассчитываю, что мы вместе будем проводить образовательные программы, потому что нам нужно готовить профессионалов уже сегодня. Предлагаю теорию и практику объединить и внедрять на самарской земле — стать пилотным регионом, — сказал он.

В завершении дискуссии губернатор отметил, что даже небольшой региональный проект, получив поддержку президентского гранта, сможет масштабироваться и расти, вовлекая все больше людей в креативную индустрию. А значит, это реальный шанс для каждой креативной команды получить мощную поддержку и реализовать свои творческие замыслы.