«Без культуры нет нации»

Елена СЕРДЕЧНОВА, Грозный

В последние дни мая Минкульт отправился в поездку в Чеченскую Республику. Ольга Любимова впервые в качестве министра культуры побывала в этом регионе и провела встречу с его главой.

Как правило, протокольные мероприятия — дело не сильно интересное. Но не в этот раз, когда журналисты воочию смогли убедиться в том, насколько хорошо налажена жизнь, в том числе и культурная, в этом регионе.

Мы приземлились в небольшом, но уютном аэропорту. Первое, что поразило, не считая солнца, это чистота. За ней в Чеченской Республике очень следят. По чистым улицам Грозного жители ездят на гироскутерах мимо хипстерских кофеен. А вот с алкоголем вы заведений не найдете — сухой закон. И еще здесь не курят, не принято.

Но молодым людям, а Грозный — город молодых людей, по статистике большинство населения составляют именно они, — допинг не требуется. Вечером центральные площади и парки заполняются юношами и девушками, молодыми семейными парами сразу с несколькими ребятишками. Рожают много: на 300 000 населения годовой прирост составляет 20 000. Рождаемость превышает смертность в три раза.

Связано это не только с традиционным кавказским чадолюбием, но и с тем, что Чечня переживает религиозное возрождение. В мусульманской семье должно быть много детей. Женщины, даже русские, а они там тоже есть, ходят в длинных юбках и в платках. В красивых недавно построенных мечетях пять раз в день муэдзин призывает на молитву.

Есть в республике и православные храмы. Например, в самом центре Грозного — храм Архистратига Божия Михаила. Это церковь, построенная в конце XIX века терскими казаками. Она была разрушена в ходе военных действий, в ее восстановлении принял финансовое участие лично Рамзан Кадыров.

Вечером мы заходим в сияющую мечеть. Она открыта всю ночь, чтобы путник или бездомный могли найти приют. Надеваем длинное платье поверх своего, платок, снимаем обувь и поднимаемся на женскую половину. В помещении много молодых девушек, кто-то читает Коран, кто-то — пропущенные днем молитвы, кто-то — просто отдыхает.

Начальник информационного отдела министерства культуры Чеченской Республики Аэлита Шахгиреева, которая сопровождает нас и на прогулке, и в мечети, говорит «Культуре», что Аллах создал всех людей одинаковыми и способными видеть красоту мира. Она рассказывает о русской женщине, которая ее воспитала, поскольку мать ее рано умерла: «Лида всегда в моем сердце, я часто вспоминаю ее. Какие бы несчастья ни происходили с человеком, даже если тебе осталось жить пять дней, ты должен жить, как будто перед тобой вечность».

В Чеченской Республике в рамках национального проекта «Культура» за 2019-2020 годы было модернизировано 10 библиотек на средства из федерального бюджета. В 2021 году в рамках нацпроекта будут открыты четыре модельные библиотеки.

Встречу с министром культуры глава республики начал с того, что вспомнил слова своего отца Ахмата Кадырова, который говорил, что без культуры нет нации.

— Внимание уделяем культуре, строим программные объекты, непрограммные, — рассказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Глава Минкульта России особо отметила плодотворную работу чеченских коллег.

— В республике открываются дома культуры, детские школы искусств, каждый год появляются новые объекты. Я знаю, какие творческие у вас ребята, важно, чтобы у них была возможность не уезжать в центр, а заниматься творчеством в своих районах и реализовывать свои таланты дома. Для этого и существует нацпроект «Культура», — пояснила министр культуры Ольга Любимова.

Встреча проходила в резиденции главы республики, на ней присутствовали не только высокопоставленные чиновники, представители министерств культуры РФ и Чеченской Республики, СМИ, но и коты. Пара золотых бенгалов — кот и кошка — по-хозяйски расхаживали по роскошному зданию, милостиво разрешая себя фотографировать.

Есть мнение об изобильном федеральном финансировании в Чеченской Республики всего и вся. У Рамзана Кадырова свой взгляд на этот счет.

— На социально-экономическое развитие республики из федерального бюджета было запланировано выделение 135 миллиардов рублей. Однако в результате сумму секвестировали, в республику направили 75 миллиардов. Люди не знают, что осталось в нашем регионе после известных событий. Все-таки мы послевоенный регион. В домах культуры, школах базировались десятки тысяч военных, сотрудников спецслужб. То есть все социальные объекты были просто разрушены. В республике 200 домов культуры, более 60% из них находятся в неприспособленных, либо в арендуемых помещениях. Нам, конечно, сложно. Но мы стараемся. Сначала мы восстанавливали школы. Теперь пришло время библиотек, театров, музеев, — говорит глава республики.

Развитию культурной сферы в регионе придали сильный импульс, констатировал министр культуры Чеченской Республики Хож-Бауди Дааев.

— Мы очень много строим, много открываем на внебюджетные рождества, в частности, на региональные средства. Мы уделяем внимание культуре села. В 2021 году будут модернизированы два здания детских школ искусств, четыре модельные библиотеки, — поделился он.

С Ольгой Любимовой обсуждалась и возможность проведения капитального ремонта Чеченского государственного театра юного зрителя.

— Капитальный ремонт позволит улучшить качество предоставления услуг в сфере театрального искусства для юных зрителей. Необходимая проектно-сметная документация уже готова, — пояснил Хож-Бауди Дааев.

Зашла речь и о возвращении и реставрации произведений живописи из собрания Национального музея Чеченской Республики. Из-за военных действий они были вывезены на временное хранение в Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО». На данный момент в реставрационных работах нуждаются 53 картины.

Глава Министерства культуры РФ выразила готовность в решении вопроса.

— Давайте начинать совместную работу. Сейчас важно понимать, какие полотна в первоочередном порядке нуждаются в реставрации, — отметила она.

Ольга Любимова отдельно упомянула модельные библиотеки, на создание которых выделяются деньги в рамках нацпроекта «Культура».

— Очень важно, что модельные библиотеки, которые открываются в Чечне, рассчитаны на любой возраст от самого младшего до самого старшего. Туда должна приходить молодежь, устраиваться различные мероприятия, а родители должны приводить детей, — делится своим мнением министр.

Хож-Бауди Дааев объясняет, что в республике разработана целая программа по развитию библиотечного дела.

— Хочу похвастаться — за счет регионального средств мы за последние несколько лет построили 15 сельских библиотек, сейчас занимаемся их оснащением. А в Грозном появилась первая модельная библиотека, которая модернизирована не за счет федеральных средств, а за счет регионального бюджета, — говорит он. — Первый заместитель министра культуры Айшат Кадырова очень много внимания уделяет библиотечному и музейному делу. Во многом благодаря ее усилиям ситуация с библиотеками и музеями улучшается.

Программа визита в Чеченскую республика, конечно, не исчерпывалась встречей с главой республики. Ольга Любимова посетила «Мемориальный комплекс Славы им. А.А. Кадырова», провела совещание по вопросам реализации национального проекта «Культура» в Северо-Кавказском федеральном округе, кстати, в Чеченской Республике оно проводилось впервые, открыла постоянную экспозицию «Л. Н. Толстой -– писатель» в Литературно-этнографическом музее Л. Н. Толстого в Ставрогладовской станице и перерезала ленточку на торжественном мероприятии на открытии модельной библиотеки в Шелковском районе. Это одиннадцатая по счету библиотека в Чечне, созданная по модельному стандарту.

— Большая радость находиться здесь и открывать новое пространство. Это далеко не первая библиотека в вашей республике. У вас уже есть опыт и есть возможность делиться им. Конечно, для нас Чеченская Республика — один из самых важнейших и надёжных партнеров, — говорит министр.

Журналистам показали несколько модельных библиотек. В детской модельной библиотеке в Грозном девочка Мата поделилась своими впечатлениями с «Культурой».

— В библиотеке мне очень нравится. Здесь я делаю уроки, отдыхаю, читаю книги. Например, прочитала «Приключения Тома Сойера» Марка Твена, — говорит она.

Глава «Централизованной библиотечной системы» города Грозного Анжела Мумаева объясняет «Культуре», что сотрудники старались сделать библиотеку домом для детей.

— Мы постелили мягкий ковер на пол, чтобы у дети чувствовали себя свободно, как дома. Это очень важно, чтобы им было комфортно в таком месте, — говорит Мумаева. — Сегодня вообще роль библиотек становится очень значимой, поскольку именно они должны становиться центром развития общества. Чтобы можно было прийти в нее, поработать, почитать, принять участие в культурном мероприятии. Для этого у нас есть все условия: и рабочее место с компьютером, и хороший интернет, и доступ к Национальной электронной библиотеке, в которой находится около 5 миллионов изданий. То есть из нашей библиотеки можно прочитать труд, который физически находится в Ленинке.

Директор Национальной библиотеки Чеченской Республики Социта Исраилова,

которая также находится в библиотеке, рассказывает, что раньше на месте библиотеки была воронка — в дом попала бомба.

— Книги разметало по воронке. Но все равно их выдавали. Помню, как пришла пожилая женщина и попросила книгу для души — любовный роман, и его нашли в строительном мусоре и« выдали». Я думала тогда, неужели это навсегда, неужели не настанет время нормальной жизни, — говорит она.

Тем не менее это время настало. Главная проблема сегодня в регионе — восстановление библиотек, музеев, домов культуры, а в планах, озвученных Рамзаном Кадыровым — создание культурных кластеров, способных привлечь туристов, и развитие природного туризма в горах Чеченской Республики.4