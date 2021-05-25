«Встречи в России»: будущее русского театра за рубежом как глобальный вопрос

Евгений ХАКНАЗАРОВ, Санкт-Петербург

Прошедший в двадцать третий раз в Санкт-Петербурге фестиваль русскоязычных театров СНГ и Балтии стал не только зеркалом театрального процесса в ближнем зарубежье, но и площадкой для поиска путей укрепления позиций отечественной культуры в стратегически важных для России регионах.

В этот раз на подмостках Театра-фестиваля «Балтийский дом», основателя и неизменного хозяина фестиваля «Встречи в России», выступили восемь коллективов из Грузии, Армении, Абхазии, Украины (ДНР), Казахстана, Белоруссии и Молдавии. Тбилисский государственный русский академический драматический театр им. А.С. Грибоедова привез «Записки сумасшедшего». К наследию Гоголя обратились и казахские гости: Акмолинский областной драматический театр показал созданный по мотивам «Мертвых душ» спектакль «Чичиков». Белоруссия была представлена двумя коллективами: Брестский академический театр драмы имени Ленинского Комсомола Беларуси предложил публике постановку по Бертольду Брехту «Мещанская свадьба», а Гродненский областной театр кукол — лермонтовского «Демона». Неоднократный участник фестиваля Донецкий государственный музыкально-академический театр им. М.М. Бровуна показал постановку «Ромео и Жанетта» по произведению Жана Ануя, Ереванский театр Амазгаин — спектакль «Лю-Бёф» по сочинениям Даниила Хармса, Сухумский государственный русский театр драмы имени Фазиля Искандера поделился своей интерпретацией «Кровавой свадьбы» Федерико Гарсиа Лорки, а Кишиневский государственный русский драматический театр имени Чехова привез в Петербург спектакль «Белый кролик, или Когда не все дома» по комедии Мэри Чейз.

К сожалению, не смогли добраться до Петербурга прибалтийские коллективы. Но в онлайне фестивалем был показан «Идиот» Русского драматического театра Литвы — наряду с постановками «Белые ночи» (Кишиневский театр им. Чехова) и «Дядюшкин сон» (Могилевский областной драматический театр), которые вместе составили спецпрограмму к двухсотлетию Федора Достоевского.

Приезд гостей всегда воспринимается театральным Санкт-Петербургом и его публикой с воодушевлением, так было и сейчас. Но не менее, а может, и более важное значение приобрела состоявшаяся в рамках фестиваля Вторая международная конференция «Русский театр за рубежом как институт русской культуры», организованная Ассоциацией деятелей русского театра зарубежья при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств — участников СНГ, объединившая как деятелей искусства, так и представителей государственных структур и общественных организаций. В центре внимания участников конференции стал вопрос о будущем русского театра за границей в новых глобальных условиях. Эта тема является одной из основных в ключе расширения духовного и цивилизационного влияния нашей страны на мировых просторах. И это тот самый случай, когда искусство и театр в частности являются стратегическим фактором международного сотрудничества. Свои видеоприветствия участникам конференции направили председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Среди участников конференции были заместитель руководителя Россотрудничества Дмитрий Поликанов, первый заместитель председателя комитета по культуре Государственной думы Елена Драпеко, председатель комитета по культуре правительства Санкт-Петербурга Константин Сухенко, исполнительный директор фонда «Русский мир» Владимир Кочин, а статс-секретарь и заместитель министра культуры Российской Федерации Алла Манилова выступила на пленарном заседании «Русский театр за рубежом. Опыт интеграции в национальную культуру» с официальным докладом. Алла Юрьевна также встретилась с директорами театров Санкт-Петербурга и ближнего зарубежья. Одним из результатов серьезного и продуктивного разговора стало внесение предложения о преобразовании проводящихся в рамках Летней школы «Балтийского дома» мастер-классов по русскому языку и театральным дисциплинам в системную образовательную программу. В качестве преподавателей пригласят ведущих российских педагогов.

Такое внимание на государственном уровне приносит свои плоды. Вот как прокомментировал «Культуре» событие руководитель фестиваля и генеральный директор «Балтийского дома» Сергей Шуб:

— Лицо фестиваля «Встречи в России» меняется вместе с творческим лицом русскоязычных театров ближнего и дальнего зарубежья. В этом смысле он стал более содержательным, более творчески состоятельным. За годы формирования новой культуры в тех странах, где эти театры работают, они обрели новое дыхание и новое существование пропагандой русского языка, русской культуры и драматургии. А правительства стран, мне кажется, стали более справедливо финансировать эти театры: в той же степени, что и свои национальные. Еще очень важно, что при помощи Министерства культуры и различных фондов режиссерами в русских театрах за рубежом выступают как молодые, так и ведущие режиссеры из России. Поэтому и на нашем фестивале мы видим ряд спектаклей хорошего качества, являющихся плодом совместного труда местной труппы и постановочной бригады из нашей страны.

Русскоязычные коллективы за рубежом больше тяготеют к классическому репертуарному психологическому русскому театру. К тому душевному театру, который рассчитывает на смех и слезы зрителей, а не только на интеллектуальное восприятие. И зритель это ценит. Петербург обладает колоссальным репертуарным предложением. И на таком фоне, даже к некоторому моему удивлению, практически на всех спектаклях фестиваля были полные залы, что не может не приводить нас, организаторов, в состояние большого удовольствия.

Одна из важных заслуг фестиваля «Встречи в России» относится не столько к сфере искусства, сколько к социально-этической. Важно, чтобы за одним столом сидели и, что называется, ломали и ели один хлеб представители Грузии и Абхазии, Таджикистана и Узбекистана, Армении и Азербайджана. У нас так было. Люди делятся не по национальности, а на то, хорошие они или плохие. И театры мы тоже различаем по этому принципу. Другого критерия быть не может, — сказал он.

Присутствие в эти дни в Петербурге большого количества директоров и руководителей русскоязычных театров зарубежья было бы непростительно не использовать в практических целях. Поэтому в рамках фестиваля была проведена «Ярмарка молодой режиссуры», на которой гости смогли познакомиться с творческими заявками студентов режиссерских мастерских Российского государственного института сценических искусств. Последуют ли за этим конкретные проекты, говорить преждевременно. Но взаимный интерес существует, и поддержка этого процесса, укрепление мостов между отечественным искусством и русским миром ближнего и дальнего зарубежья является одной из важных задач «Встреч в России», с которой петербургский фестиваль успешно справляется.

Фотографии: пресс-служба Театра-фестиваля «Балтийский дом»