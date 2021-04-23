Минкульт придал проекту «Музейные маршруты России» космическое ускорение

Елена СЕРДЕЧНОВА, Калуга





20 апреля в калужском музее истории космонавтики им. К.Э. Циолковского ведомство запустило проект «Музейные маршруты России». Это должно помочь развитию и продвижению отечественных музеев.

Еще в 2015 году заместитель министра культуры РФ Алла Манилова говорила на круглом столе в Госдуме о туристской навигации, информационных центрах и уникальных маршрутах. Однако системной работы над продвижением музеев не велось. Никто не готовил менеджеров, не занимался рекламой галерей, продвижением других институций. Пандемия, лишившая музеи привычного количества посетителей, поставила этот вопрос особенно остро.

По словам статс-секретаря, заместителя министра культуры РФ Аллы Маниловой, в ведомстве понимают, что быстро поток гостей не вернется.

— Потоки не вернутся. Для крупных музеев это тяжелая ситуация, региональные музеи, которые не получали иностранных посетителей, переживают ее легче. Но и отечественные туристы боятся путешествовать. Не нужно терять время, нужно формировать спрос на свой музей. И этим надо заниматься всем — и федеральным властям, и региональным, и музейному сообществу. Поэтому мы открываем наш новый проект «Музейные маршруты России», — говорит замминистра. — Мы должны сами научиться музейному маркетингу — тому, как продвигать музеи, и сделать это «на марше», не останавливая деятельность.

О чем идет речь? Ведомство планирует проводить цикл выездных экспертно-методических мероприятий. Они должны помочь, а может быть, и научить сотрудников музеев работать с социальными сетями, заниматься продвижением институций, привлекать новых посетителей. Помогут и крупные туроператоры, Ассоциация туроператоров России. Ведь туристический бизнес очень зависит от музеев — центров притяжения при любых путешествиях. Туроператоры должны научить музеи формировать спрос. Также этот проект должен интегрировать с помощью специально созданных маршрутов как можно большее количество региональных, муниципальных и частных музеев страны. Он значительно расширит количество включенных в него культурных институций.

Надо сказать, что уже существуют и вполне успешно несколько таких «дорог» для туристов. Например, «Золотое кольцо», «Серебряное ожерелье» (маршрут по культурно-историческим центрам Северо-Запада России), «Императорский маршрут» (маршрут, связанный с 300-летним правлением династии Романовых), «Русские усадьбы» и «Россия — родина космонавтики».

На прошлой неделе ведомство открыло в Калуге вторую очередь Государственного музея истории космонавтики К. Э. Циолковского (сам музей был открыт в 1967 году). Ее строительство велось семь лет и было непростым, но результат превзошел все ожидания. Калуга получила большой и современный музей мирового уровня. Не случайно и старт проекта «Музейные маршруты России» состоялся именно в нем.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша подтверждает, что музейный комплекс строился долго и сложно, но в результате построен флагманский музей, способный продемонстрировать вклад России в мировую цивилизацию.

— В прошедший год в Калужской области побывало 2,5 миллиона туристов. Но далеко не все они побывали в музее истории космонавтики. Мы же хотим, чтобы все, кто приезжает в нашу область, да и каждый житель России хотя бы раз в жизни посетил этот музей, — говорит он. — И мы стараемся. Так, раньше не было комплексного подхода к развитию территории музея. Сейчас он появился. Мы собираемся обустроить набережную, проложить терренкуры, создать рекреационную зону, центром которой станет музей.

Шапша особо отметил, что нужно искать свои подходы к молодежи. Например, на Международном кинофестивале фильмов и программ о космосе «Циолковский», который проходил с 12 по 17 апреля в этом музее, был объявлен конкурс для блогеров. Победитель получал возможность надеть скафандр из экспозиции.

— Вы бы видели счастливое лицо победителя, когда его в скафандре вели под руки друзья. Это и есть пример нестандартного подхода. Я хотел бы, чтобы молодые люди катались рядом с музеем космонавтики на роликах или скейтах, но вместе с тем понимали, где они находятся. Это и есть патриотизм, чтобы история не просто хранилась в музеях, но чтобы будущее поколение взяло ее в свои руки, — делится губернатор.

Председатель Комитета по развитию туризма Санкт‑Петербурга Сергей Корнеев высоко оценивает проект «Музейные маршруты России» и уверен, что история любви с музеем начинается с детства, когда родители приводят туда детей.

— Это очень позитивная история на стыке интересов людей, путешествующих по нашей стране, и интересов музеев. Рассказы о поездке — большая часть мотивации для современных людей, особенно молодежи. Юным гражданам важны брендированные маршруты, которые бы их цепляли, заинтересовали. И для продвижения нет лучшего ресурса, чем отзывы посетителей в соцсетях. Поэтому у любого музея должна быть зона фотографий, небольшая зона приема, которая работает с посетителями и собирает обратную связь, говорит он. — Сайт музея должен давать полное представление о нем, а сотрудники обязаны работать с соцсетями. Необходима и привязка к геолокации. Вообще я считаю, что нужна единая сетка музеев, единая сетка брендированных центров фотографий, а каждый музей должен иметь богатый событийный календарь.

Событийный туризм — один из сильнейших инструментов в руках опытного управленца. Директор ФГБУК «Государственный мемориальный и природный музей-заповедник И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» Сергей Ступин поразил аудиторию рассказом, как его музей, несмотря на пандемию, смог значительно увеличить количество посетителей.

Достаточно перечислить мероприятия, которые организовал этот креативный директор. Чего только стоит «Шахматный клуб четырех коней» — Международный Тургеневский шахматный фестиваль, на который пригласили гроссмейстера Чехова, чтобы заголовок в прессе звучал: «Чехов едет к Тургеневу». Провели и первый в Орловской области охотничий фестиваль «Записки охотника», на котором охотники разговаривали цитатами произведений писателя и щедро делились с посетителями салом. Договорились с караванерами (автопутешественники, путешествующие с автодомами ) об автокемпинге в Спасском, который будет называться, конечно же, «Отцы и дети».

За полтора года своего директорства Ступин смог привлечь в музей более 70 000 гостей, а количество подписчиков в соцсетях выросло до 20 000. Директор объясняет это тем, что был проведен ребрендинг «Спасского-Лутовиново», сформирован цифровой облик музея, когда наполнили жизнью соцсети, разработали мобильное приложение.

По мнению директора, главный вывод, который он сделал, заключается в том, что в вопросе привлечения туристов ориентироваться надо на местное население.

— Именно они могут возвращаться, приводить с собой детей и друзей, коллег. Если у музея получается быть интересным для своих, то для чужих он и подавно будет интересным, — делится опытом Сергей Ступин. — Важно, чтобы была удобная навигация, наличие интересных событий, чистота и уют на территории. Стоит обратить внимание и на взаимодействие с РЖД и туроператорами. А самое главное — у нас в ЦФО есть, что показать.

Алла Манилова уверена, что для музеев настало время себя продвигать.

— Главное, что должны сделать музеи — это ответить самим себе на вопрос, почему именно к ним должен приехать гость, выбрав этот музей из огромного списка других. Сотрудники должны понимать и уметь озвучивать причины, по которым посетитель делает этот выбор, — подытоживает замминистра.

Фотографии: пресс-служба Министерства культуры РФ



