Ректор МГИК Арсений Миронов: «Государство хочет развивать литературу, звукорежиссуру, кино и театрализованные представления»

Елена СЕРДЕЧНОВА

Ректор Московского государственного института культуры — главного вуза страны, который готовит управленцев для культурной отрасли — рассказывает о новых направлениях подготовки, культурной госполитике и о том, как стать директором Эрмитажа.

— Арсений Станиславович, государство сейчас заинтересовано в специалистах в сфере культуры?

— Очень. И это хорошо видно на примере нашего вуза. Каждый год мы получаем государственное задание на подготовку специалистов в виде бюджетных мест. Из этого государственного задания видно, что государство считает важными и хочет развивать такие направления, как литературное творчество, звукорежиссура, режиссура кино и театра, хореографическое искусство, театрализованные представления, культурология. В этом году, впервые за многие годы, Минкульт предоставил средства на обучение литературному творчеству. Государству стали нужны литературные работники. Большое количество бюджетных мест на факультете, который готовит режиссеров театрализованных представлений и праздников. Министерство видит необходимость формирования на базе учреждений культуры новых типов открытых общественных пространств, наполненных активностями. Нужно формировать новую культуру проведения праздников, и для этого нужны специалисты. Получил МГИК деньги и на студию звукозаписи. Мы сделали ее суперсовременной. Теперь будем готовить звукорежиссеров на принципиально ином уровне. Домов культуры и клубов по стране десятки тысяч, а стоять за пультом зачастую некому. В этом году открыли новый просторный учебный кинопавильон для кафедры киноискусства. Это большой шаг вперед в развитии вуза.

— Есть еще направления, которые Минкульт особо выделяет?

— Да, у нас появился новый профиль — этнокультура. Министерство выделило средства на 10 бюджетных мест. Речь идет о том, чтобы с помощью культурологии, этнографии, антропологии, этнологии изучать реальное наследие. И делать это в научной традиции, а не в вымышленной — клюквенной, когда фольклор представляется коллективом в кокошниках и сарафанах, исполняющим музыку, стилизованную под народную. Могу еще добавить, что увеличено и количество бюджетных мест для музыкантов, изучающих русское народное певческое искусство. Так что тут видим последовательную поддержку со стороны государства.

— Есть ли звездные преподаватели в институте?

— Например, Лариса Долина, заведующая кафедрой эстрадно-джазового пения. Она не только талантливая певица, но и прекрасный педагог. А эти качества не всегда совпадают. Татьяна Беляева, заведующая кафедрой русского народного певческого искусства. Ее имя известно всем, кто занимается изучением русской народной музыки. Скорик Николай Лаврентьевич, заведующий кафедрой режиссуры и мастерства актера, один из самых авторитетных педагогов в московской театральной среде. Я могу продолжать еще долго. Но для меня, как для ректора, важнее педагогический талант человека, чем его звездность. Пусть звездами становятся его ученики. Наши студенты участвуют во всех популярных телевизионных шоу, и вокальных, и танцевальных. Вы их постоянно видите и слышите. Яркий пример успеха — наш выпускник, хореограф, танцовщик и балетмейстер Александр Могилев. Или известный джазовый музыкант Сергей Жилин.

— У МГИК много международных проектов, большинство из них — с Китаем, с чем это связано?

— С заинтересованностью со стороны высших учебных заведений Китая. Спрос на русскую культуру, на классическое европейское образование в сфере культуры и искусства в Китае очень большой. Мы учим китайских педагогов, которые будут потом учить детей в Китае. Китайцы постоянно выходят с инициативами, чтобы насытить наши творческие направления своими студентами. Вообще, могу вам сказать, что хор китайских студентов, на высоком профессиональном уровне исполняющих «Ох, ты степь широкая», — завораживающее зрелище.

— Если молодой человек хочет стать директором Эрмитажа — ему дорога в Институт культуры на факультет государственной культурной политики?

— Чтобы стать директором Эрмитажа, мало просто окончить вуз даже с красным дипломом. В первую очередь нужно состояться в профессии. На факультете государственной культурной политики мы закладываем базу, даем классическое гуманитарное образование. А дальше нужно очень много работать.

— Какой конкурс при поступлении?

— Это сложный вопрос. В этом году абитуриент может подавать документы на пять направлений подготовки. Поэтому конкурс формально вырастет. Но в реальности ситуация немного другая. Могу сказать, что на топовые направления, например на хореографию, конкурс может составлять 15-17 человек на место. Но шанс поступить на бюджет есть всегда. Для абитуриентов, нацелившихся на факультет государственной культурной политики, нужны просто хорошие баллы по ЕГЭ. А для ребят, желающих попробовать свои силы в творческих направлениях, баллов по ЕГЭ недостаточно, нужно достойно пройти творческие испытания. Поэтому всем абитуриентам могу посоветовать уже сейчас связаться с приемной комиссией института и записаться на предварительные прослушивания. Такие прослушивания-собеседования могут проходить как очно, так и в дистанционном формате. Педагоги оценят уровень, подскажут, на что надо обратить особое внимание. Кроме того, в вузе есть интенсивы перед вступительными экзаменами. Недельные подготовительные курсы. На время их проведения мы предоставляем общежитие.

— А они в каком состоянии?

— Тут я могу похвастаться. Впервые в истории МГИК мы провели капитальный ремонт в общежитиях студенческого городка. Один отремонтированный корпус уже принимает студентов, второй — примет студентов 1 сентября. Наш основной жилой фонд — это квартиры. Однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные. 360 квартир. И это выгодно отличает МГИК от многих других московских вузов. Эти корпуса изначально строились как жилые дома, а потом их передали институту. В этом смысле нашим студентам повезло. Ни один вуз, готовящий специалистов в сфере культуры, не имеет такого жилого фонда. Пять минут пешком по парку, и ты в учебном корпусе. Продолжается процесс обновления учебных аудиторий. В этом году, с учетом развития хореографического факультета, мы построили новые хореографические классы. К новому учебному году полностью будут обновлены учебные аудитории кафедры режиссуры театрализованных представлений и праздников, а также проведен ремонт на большой и малой театральной сцене учебно-творческого центра.

— Сразу хочется у вас учиться. Если абитуриент смог поступить на платное отделение, может ли он в дальнейшем перевестись на бесплатное?

— Безусловно. У нас много бюджетных мест, поэтому перспективы, что человек, поступив на платное, учится год-два, а потом переводится, довольно большие. Готовы мы и делать скидки при приеме.

— А как получить скидку при приеме?

— Институт зарабатывает деньги не только на образовательных услугах, и иногда мы идем на то, чтобы из своих средств снизить цену обучения. В основном это касается творческих направлений. Они самые дорогие. Бывает, что приходят мальчики или девочки из региона совсем без денег, но на бюджет не проходят, а кафедра очень хочет их оставить. В исключительных случаях мы оплачиваем обучение из своего кармана или, что чаще, предоставляем хорошую скидку.

— Легко ли получить работу по специальности после окончания МГИК?

— Наш мониторинг трудоустройства выпускников показывает, что именно специалисты творческих профессий находят работу по специальности практически в 100 процентах случаев. Хореографы, музыканты, звукорежиссеры обычно уже на старших курсах знают, куда пойдут работать. В регионах острая нехватка артистов театра, режиссеров-постановщиков, библиотекарей, музейных работников, специалистов по социокультурной деятельности. Спрос на специалистов значительно превосходит предложение.

— К дистанционному образованию как относитесь?

— Я категорический противник дистанта. Как можно научить хореографии и исполнительскому мастерству через «Зум»? Кстати, вступительные испытания в МГИК в 2021 году будут проводиться в очном формате. Думаю, для всех ребят, поступающих на творческие специальности, это хорошая новость.