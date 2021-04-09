Маршрут длиной в сто лет и двести тридцать восемь ступеней

Татьяна ФИЛИППОВА

Министр культуры РФ Ольга Любимова побывала на аудиоспектакле «Сто», посвященном 100-летию РАМТа.

Российский Академический Молодежный театр в этом году отмечает сразу два юбилея: театру исполняется сто лет, а зданию на Театральной площади, в котором он работает, — двести.

Здание РАМТа было спроектировано Осипом Бове, который приводил в порядок пострадавшую от пожара 1812 года площадь, в то время носившую название Петровская. По замыслу архитектора, центром композиции должен был стать Петровский театр (ныне Большой), напротив которого располагался сквер. По периметру площади Бове намеревался расположить четыре здания с одинаковыми фасадами — двухэтажные, с открытыми галереями в первых этажах, которые зрительно расширяли пространство и предназначались под торговлю.

Поверить в это трудно, но в том месте, где сейчас начинается аудиоспектакль «Сто», то есть в фойе РАМТа, под огромной люстрой, когда-то могла находиться открытая лавка. И пройти с Петровской площади на Дмитровку можно было коротким путем — через галерею первого этажа.

Сейчас же проделать этот путь можно только включив воображение. Драматург Юлия Поспелова и режиссер Александр Хухлин для этого и придумали свой аудиоспектакль — он позволяет совершить фантастическое путешествие во времени и пространстве, увидеть то, чего уже нет, например бальную залу в доме Полторацкого. Александр Сергеевич Пушкин танцевал здесь с Анной Петровной Керн, племянницей генерала.

В 1840 году особняк перешел купцу Бронникову, и у него дома начал собираться артистический кружок, которым руководил драматург Александр Николаевич Островский. А в конце девятнадцатого века здание окончательно стало театральным — в 1898 году в нем открылся Императорский Новый театр.

Поскольку аудиоспектакль РАМТа называется «Сто», рассказ об истории театра начинается с событий столетней давности — с истории 2-го МХАТа, который поселился здесь в 1924 году. Михаил Чехов, племянник Антона Павловича Чехова и руководитель 2-го МХАТа, поселился в здании на Театральной площади буквально — его квартира находилась на втором этаже, там, где сейчас располагается дирекция театра. В 1928 году Михаил Чехов эмигрировал, впереди у него был Голливуд, где он снялся в десятке фильмов, и актерская студия, в которой учились Мэрилин Монро, Грегори Пек и многие другие звезды 1950-х.

Отсюда, от квартиры Чехова, создатели аудиоспектакля проложили маршрут по закулисью театра — от трюма под сценой до купола колосников. Путь длиною в 238 ступеней.

На этой неделе его вместе с журналистами прошла министр культуры Ольга Любимова — она побывала и в исторической гримерке, принадлежавшей знаменитой травести Валентине Сперантовой, и в комнате худсовета, где когда-то решались судьбы актеров и спектаклей и обсуждалась идеологическая подоплека «Репки» и «Кота в сапогах», и в трюме, и на верхней галерее. Комментируя путешествие по закулисью, Ольга Любимова сказала, что РАМТ сделал себе и своим зрителям прекрасный подарок к столетнему юбилею.

— Пока мы шли сквозь театр, я вспомнила известное всем выражение «Театр начинается с вешалки» и подумала, что у РАМТа столетие начинается с номерка, который говорит голосом любимейшей артистки Нелли Уваровой. Она словно берет тебя за руку и ведет за собой. Мы понимаем, что это не просто экскурсия, а художественное произведение, аудиоспектакль. Я думаю, для многих зрителей, которые знают РАМТ по его спектаклям, станут неожиданностью эпизоды из его истории.

Все мечтают увидеть театральное закулисье, и РАМТ позволяет своим зрителям это сделать в форме увлекательнейшего иммерсивного спектакля. Такое впечатление, что у этого театра вообще нет закрытых территорий, каждый уголок здания превращается в площадку, на которой можно играть спектакли. Внутренний ребенок, который живет в каждом из нас, страшно рад тому, что ему дали возможность увидеть, как крепятся софиты, как выглядит бутафорский цех, заглянуть в ту часть театра, куда зрителей обычно не пускают.

Ольга Любимова вспомнила и свое первое посещение РАМТа, который в то время носил название Центрального Детского театра.

— Это было одно из моих первых театральных впечатлений, я пришла на «Приключения Тома Соейра» по Марку Твену, где Евгений Дворжецкий играл индейца Джо. Абсолютно все тогда были в него влюблены, весь зрительный зал. Помню свои впечатления и папу, который ведет меня в театр. Приятно, что этот спектакль, поставленный американским режиссером Джоном Крэнни, остался в афише РАМТа, мои дети с удовольствием его посмотрели много лет спустя. У РАМТа сейчас такой репертуар, что ты можешь найти спектакль для ребенка любого возраста, можешь прийти сюда на первое свидание или в одиночку, как опытный театрал. Я бы сказала, что здесь можно провести всю жизнь.