Замминистра культуры Ольга Ярилова: «Культурно-образовательный комплекс в Приморье станет «инкубатором» талантов»

Елена СЕРДЕЧНОВА

Заместитель министра культуры проверила, как во Владивостоке строится культурно-образовательный комплекс мирового уровня.

С 19 по 20 марта Ольга Ярилова находилась с рабочим визитом в самом восточном городе нашей страны — Владивостоке. Цель посещения — проинспектировать реализацию национального проекта «Культура». Проект предусматривает среди прочего создание в четырех регионах страны — Калининграде, Владивостоке, Кемерове и Севастополе — крупных культурно-образовательных кластеров.

Во Владивостоке в кластер войдут музейно-выставочный центр, концертный зал Приморской сцены Мариинского театра, филиал РГИСИ — Приморская Высшая школа музыкального и театрального искусства, филиал Московской государственной академии хореографии (МГАХ) и филиал Центральной музыкальной школы при МГК им. П.И. Чайковского (ЦМШ). Помещения будут в основном располагаться на острове Русском, строительство планируется завершить к 2023 году.

Концепция этого уникального центра предполагает, что он, с одной стороны, даст возможность жителям регионов приобщиться к лучшим образцам отечественной культуры, получить творческое образование самого высокого уровня, с другой — сформирует особую привлекательность Владивостока для туристов.

Заместитель министра культуры Ольга Ярилова пояснила «Культуре», что комплекс, который строит известный архитектор Хани Рашид из Asymptote Architecture, выглядит как трилистник.

— Сами здания друг на друга не похожи. При этом их очень трепетно впишут в архитектурную среду города. Думаю, что это будут очень красивые и востребованные туристами объекты, — говорит она.— Я была на строительной площадке — место выбрано очень удачно. Словно сама природа создает неповторимую атмосферу для того, чтобы дети смогли раскрыть свои способности.

По словам чиновницы, все архитектурные решения обсуждались и с общественностью Владивостока, и с представителями образовательных учреждений.

19 марта, в первый день своего визита, Ольга Ярилова отправилась в филиал Центральной музыкальной школы (ЦМШ) при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского «Приморский», который временно располагается в помещении Дальневосточного государственного института искусств. Замминистра осмотрела классы, пообщалась с педагогами и учениками и, конечно, послушала концерт, на котором выступали талантливые ученики ЦМШ, уже собравшие множество наград. Один из них — Дмитрий Замыров, рассказал «Культуре», что учиться в ЦМШ очень престижно, хотя иногородние учащиеся, пока строительство на острове Русском не закончено, вынуждены снимать жилье.

— Я сам из Южно-Сахалинска, который находится за 1000 километров от Владивостока, понятно, что летать не могу на занятия. Сейчас снимаю комнату за 10 000 рублей, а добираться приходится по полтора-два часа до музыкальной школы. Поэтому очень здорово, если построят интернат и можно будет жить прямо при ЦМШ, — говорит он.

Сейчас в «Приморском» обучаются 43 ребенка. В комплексе же на острове Русский будет школа на 300 учащихся и интернат, рассчитанный на 250 человек.

Вечером Ольга Ярилова посетила Приморскую сцену Мариинского театра, на которой шел балет «Дон Кихот». В постановке были заняты воспитанники филиала Московской государственной академии хореографии. Сейчас там обучается 51 ребенок, а вот по окончании строительства академия сможет принять 250 детей.

По словам замминистра, несмотря на то, что здания образовательных учреждений еще не достроены, они уже работают.

— Я побывала на занятиях в МГАХ и увидела, какие «звездочки» зарождаются у нас. Очень важно, кто их учит. Наши педагоги обладают уникальными знаниями, опытом и методиками, которые с трепетом передают подрастающему поколению, — говорит г-жа Ярилова. — Есть среди них и преподаватели из Москвы.

Директор филиала ЦМШ при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского «Приморский» Алексей Ещенко также подтвердил «Культуре», что в филиале ЦМШ работают специалисты высокого уровня.

— Преподают педагоги из Владивостока и Уссурийска, часть учителей приглашены непосредственно из Мариинского театра. Все очень высокого уровня, — делится он.

Экскурсовод Елена из Владивостока сообщила «Культуре», что филиал Мариинки очень популярен в городе, жители с восторгом встретили его открытие и сейчас стараются не пропускать спектакли.

— Понятно, что до появления Мариинки во Владивостоке мало у кого из жителей была возможность увидеть ее постановки. А сейчас у нас такая возможность есть. Я была вчера на балете «Дон Кихот», стараюсь бывать почаще в театре, тем более что цена доступна. Мой билет стоил 50 рублей, — говорит она. — Будет здорово, когда на острове построят комплекс, где предусмотрена еще более современная сцена для Мариинки.

Во второй день визита Ольга Ярилова посетила лекторий филиала Российского государственного института сценических искусств, временно располагающийся на площадях Приморской государственной картинной галереи.

Директор Приморской государственной картинной галереи Алена Даценко рассказала «Культуре», что, хотя галерея не будет иметь отношения к новому музейно-выставочному центру, всячески поддерживает его создание.

— Наш музей не будет иметь отношения к комплексу. Но очень здорово, что он будет открыт. Нам хотелось бы, чтобы там были и наши залы, потому что экспозиционных площадей галерее категорически не хватает. Сам музейно-выставочный комплекс строится не на острове Русском, а на сопке Орлиной. Там будут огромные пространства, применены все современные решения. Посетитель сможет провести в музее практически весь день, — делится она.

По мнению г-жи Даценко, стоит задача и сохранить региональный музей со своей коллекцией, и дать городу новое современное выставочное пространство, которое самим было бы построить сложно.

Также г-жа Ярилова провела совещание с министрами культуры Дальневосточного федерального округа. Открывая совещание, она отметила, что культурно-образовательный комплекс станет «инкубатором» талантов, откуда выйдут выдающиеся исполнители и педагоги. Само же совещание было посвящено тому, чтобы уточнить дорожную карту выполнения нацпроекта, узнать о трудностях, с которыми, возможно, сталкиваются министры при его реализации. Замминистра обратила внимание на то, что строительство объектов идет по графику, и это заслуживает уважения, учитывая пандемию.

— Мы обсудим с вами каждое образовательное учреждение, которое входит в комплекс. Я бы хотела услышать от вас пожелания, на что министерство должно обратить внимание, а с чем вы справляетесь сами, — говорит она. — Хотелось бы узнать, как хранится и новое музыкальное оборудование, на которое было потрачено более 100 млн рублей в рамках нацпроекта.

Замминистра поблагодарила губернатора Олега Кожемяко за поддержку культурной сферы в таком непростом, 2020 году.

— Руководство Приморья приняло специальные программы по поддержке краевых учреждений культуры. И это очень помогло им выжить в пандемию. Поэтому наше ведомство благодарно региону. Мы со стороны Министерства культуры будем только его поддерживать, ведь Приморье является нашим надежным партнером, — заключила Ольга Ярилова.





Фото: www.culture.gov.ru; Сергей Ведяшкин / АГН Москва (на анонсе).