Минкультуры позаботилось о цирковых животных

Татьяна ФИЛИППОВА

Правила, регулирующие финансирование частных организаций и предпринимателей, работающих с животными, разработаны Министерством культуры России. Согласно этому документу, поддержку должны получить не меньше 35 зрелищных предприятий, которые последние полгода находятся в бедственном положении.

«Мы благодарны правительству за поддержку этой инициативы. Теперь наша задача состоит в информировании таких организаций о возможностях получения субсидий. Мы постараемся обеспечить доведение средств в максимально короткие сроки после получения соответствующих заявок», —подчеркнула министр культуры РФ Ольга Любимова.

Выделенные на поддержку 238,5 млн рублей направят в Ассоциацию передвижных цирков и Союз зоопарков и аквариумов, которые и будут распределять субсидии нуждающимся. Как указано в документе, в соответствии с количеством животных и предельным объемом расходов на их содержание в месяц.

ЛЮДИ, ЛЬВЫ И СУБСИДИИ

Президент Ассоциации передвижных цирков Романа Коробко отвечает на звонки и одновременно отправляет и принимает е-мейлы: «Я понял, — говорит он «Культуре», — что до Нового года буду заниматься только этим». Ему повезло, в его цирке нет животных, только люди, которые нашли себе другую работу, «потому что ребята с руками».

Весной, когда все зрелищные мероприятия были запрещены, в стране было 200 частных цирков. Среди них есть и стационарные, например цирк Никулина на Цветном бульваре. Но большинство все-таки передвижные, показывают свои шоу в шапито. В помощи, по словам Романа Коробко, нуждаются все.

Сейчас цирковые представления можно проводить только в пяти российских регионах из 85. Поэтому подавляющее большинство цирковых людей сидят без работы. Но на правительственную помощь могут рассчитывать не все цирки, а только те, что были зарегистрированы не позднее 1 апреля 2020 года и работают с животными на законных основаниях.

Ассоциации известно 16 таких юридических лиц. Рассматривать каждую заявку будет рабочая группа, в которую войдут представители Министерства культуры. «Они же должны наблюдать, как наша ассоциация тратит деньги, выделенные государством», — объясняет Роман Коробко.

НАКОРМИТЬ ТИГРА

Новосибирский цирк «Золотой дракон» стоит с марта. Один цирковой коллектив, которым руководит Евгений Ким, застрял в Улан-Удэ, второй, под руководством его сына Дмитрия, — в Чите. В «Золотом драконе» много номеров с животными, поэтому цирк возит с собой целый зоопарк: тигры, леопарды, пони, обезьяны, ламы, кошки. И вот уже десять месяцев у него только расходы. «У отца на корм животных уходит 250-300 тысяч в месяц, у нас примерно 120-150 тысяч, рассказывает «Культуре» Дмитрий Ким. — Это не считая ветобслуживания, витаминов».

Отработать «Золотому дракону» удалось только первую мартовскую неделю. «Роспотребнадзор прислал нам такую рекомендацию: работать можно, ребята, но только в определенных регионах. Берите свои вещи и переезжайте. Проехать нам нужно было шесть тысяч километров, с нашими пятнадцатью прицепами это обойдется в несколько десятков миллионов».

Дмитрий Ким ждет субсидию с весны, с тех пор, когда впервые было объявлено, что государство поддержит частные цирки с животными. Хотя понимает, что получат ее не все. «Вы понимаете, у нас есть силы, есть возможность зарабатывать деньги -- мы с женой окончили университет, сейчас работаем по специальности. Но не все наши коллеги могут прожить без цирка. Кто-то уже весной начал продавать животных. Верблюды, лошади, они могут пригодиться в хозяйстве».

С тиграми сложнее: выпустить их на волю нельзя, они много лет прожили с людьми и в новых условиях просто не выживут. «Золотой дракон» пока оплачивает вынужденный простой за собственный счет: чтобы кормить животных и платить зарплату тем, кто за ними ухаживает, пришлось продать четыре машины.

Дмитрий говорит, что семья принципиально не стала просить ни у кого помощи. «Неприятно, что мы не дома, но просить…» При этом все вокруг понимают, что цирку без помощи не выжить, и пытаются помочь. «Приходила старушка, принесла три куриные ножки, — вспоминает Яна, жена Дмитрия Кима, ветеринарный врач. — Говорит, это вашим котикам».

У НАС ВСЕ ХОРОШО

Субсидия понадобится не всем: владелец частного сафари-парка «Тайган» в Крыму Олег Зубков не только не просит поддержки, но даже сам готов помочь коллегам. «Парки не закрыты в отличие от цирков, которым действительно тяжело, поэтому мы у себя приютили Мстислава Запашного, который не выступает уже 10 месяцев. Держим его животных у себя. Там и тигры, и медведи, и лошади, и собаки», —рассказывает он «Культуре».

Сезон в Крыму уже закрыт, поэтому посетителей в сафари-парке немного, они приезжают в основном в выходные. Но впереди зимние каникулы, на них надежда. «Летом к нам приходят до тысячи человек в день, мы очень популярны и востребованы, — объясняет Зубков, — поэтому наша задача растянуть на весь год то, что мы зарабатываем в теплое время года, чтобы кормить животных, платить налоги и еще оставлять на развитие».

Едой «Тайган» снабжает себя сам: у него 700 гектаров полей, которые обеспечивают животных растительными кормами, и большое подсобное хозяйство, свиноводческая ферма, обслуживающая тигров и львов.

«Хорошо, что правительство думает о зоопарках, поддержка нужна, — делится мнением владелец сафари-парка, — но у нас все хорошо, нас поддерживает руководство Крыма, продуктами помогает министерство сельского хозяйства Крыма. И есть поставщики. Это редкий случай, когда зоопарк не просит помощи от государства, просит лишь не отнимать последнее, как было в предыдущие годы, когда миллионные штрафы нам начисляли и в судах мы защищались. Но все это в прошлом».





Фото: Александр Авилов, Софья Сандурская / АГН «Москва»