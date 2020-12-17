Цирк зажигает огни: глава Росгосцирка подал заявление об увольнении

Елена СЕРДЕЧНОВА









Генеральный директор Федерального казенного предприятия «Росгосцирк» Владимир Шемякин написал заявление об увольнении по собственному желанию. Что послужило причиной: коронавирус, который добил отрасль, или фундаментальные несовершенства главной цирковой организации страны, — выясняла «Культура». ФКП «Российская государственная цирковая компания» (Росгосцирк) на сегодня является самой крупной цирковой компанией в мире. Она насчитывает 44 филиала, 38 из них — стационарные.



В свое время в состав Росгосцирка вошли все цирки на территории нашей страны, кроме Большого Московского цирка на проспекте Вернадского, Цирка Никулина на Цветном бульваре, Санкт-Петербургского цирка на Фонтанке и Казанского государственного цирка.



Год назад в интервью газете «Комсомольская правда» г-н Шемякин так охарактеризовал состояние компании, которую возглавил.



— А у нас состояние инфраструктуры — ужасное. Ей 30 лет не уделялось никакого внимания. Износ – 80 процентов. В системе 38 цирков (стационарных цирков — Культура). На два года закрываем на реконструкцию Челябинск и Красноярск. Жаль, конечно, они прибыльные. В городах с населением больше полумиллиона цирки окупаются. До полумиллиона — с трудом, — рассказал он.



Кстати, выручка известнейшего Московского Большого цирка составила в 2019 году 1, 324 млрд руб, а прибыль — грустные 20,389 млн. Выручка еще одного знаменитого Московского цирка на Цветном бульваре за 2018 год -- 1,02 млрд. руб, а прибыль — 104, 23 млн.



Понятно, что работа цирка окупается только при достаточно большой заполняемости залов. Между тем в Росгосцирке из года в год она не была высокой. В 2017-м составила 50%, в 2018 — 56%, а по итогам 2019 года заполняемость зрительных залов едва достигла 48%. Ну про 2020 год и вовсе говорить не стоит — ограничения, вызванные пандемией, привели к закрытию большинства цирков в нашей стране. В то же время, по данным Минкульта, например, в 2018 году Росгосцирк заработал на продаже билетов 3,9 млрд руб, что составляет 111% от плана.



Можно заключить, что Росгосцирк является очень сложно устроенной системой. И вот в нее-то и пришел г-н Шемякин в 2019 году — сначала исполняющим обязанности генерального директора, затем, выдержав конкурс, в сентябре 2019-го — уже главой компании.



Ранее он занимал руководящие посты в OOO «Пепсико холдингс», ЗАО «Видео Интернешнл «Тренд»», ООО «Газпром-медиа». С ним был заключен пятилетний контракт, однако 15 декабря 2020 года пресс-служба Министерства культуры сообщила о том, что между ведомством и Шемякиным все кончено: Владимир Леонидович подал заявление об увольнении.



Теперь Минкульт планирует в ближайшие две недели объявить конкурс на замещение уже вакантной должности генерального директора Росгосцирка. Очный этап соревнования состоится в феврале следующего года. Временно же исполняющим обязанности главы Российской государственной цирковой компании назначен советник главы Росгосцирка Сергей Беляков.



Генеральный директор и художественный руководитель Московского цирка на Цветном бульваре Максим Никулин считает, что причиной ухода г-на Шемякина стали “врождённые пороки" ФКП «Росгосцирк». По его мнению, организация слишком архаична и является по своей сути советской.



— Но мы живем в совершенно другое время, в других экономических и политических условиях. Поэтому система Росгосцирка работать не может. И, в общем, она и не работает. Требуются другие механизмы. Вот сейчас говорят, что надо менять цирк, цирковое искусство. Да Бог с вами, причем тут искусство. Всегда модерн есть модерн, классика есть классика. Менять надо саму структуру Российской государственной цирковой компании, — говорит он «Культуре». — Вроде бы государство помогает цирку. Что оно финансирует? Это раньше цирк был единый. А сейчас — нет. И в наше время есть финансовая составляющая, которой раньше не было. В СССР все заработанные деньги цирк отдавал государству, а оно платило зарплату. А сейчас государство платит деньги, люди с этой финансовой помощью зарабатывают, а средства — не возвращают государству. А за что тогда оно платит? С Росгосцирком куча вопросов от самых простых до самых сложных. И они требуют решения.



А вот генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный не считает главной причиной произошедшего системные проблемы Росгосцирка. По его мнению, Шемякина подвела команда, не справившаяся с трудностями, которые принесла отрасли пандемия.



— Мне трудно назвать истинную причину, по которой Владимир Леонидович решил уйти с должности главы Росгосцирка. Мы были коллегами, но не друзьями. Если отталкиваться от того, что я наблюдал со стороны, то мне кажется, что команда, на которую Владимир Леонидович возложил ожидания, не справилась со своей работой, — рассказывает Запашный. — Скандалы начались, для артистов уходящий год был очень сложным. Почему-то его заместители не оценили те сложности, с которыми столкнулись многие работники цирка.



По словам главы Большого Московского цирка, нельзя не заметить многого позитивного, что сделал г-н Шемякин. Например, он помог частному аттракциону с тиграми Алисы Нестеровой вернуться в Росгосцирк. Именно благодаря усилиям уже бывшего генерального директора из Казахстана вернулся египетский дрессировщик Хамада Кута, застрявший там совершенно без средств, но с тиграми. Также была решена проблема финансирования работников цирка. Они смогли получить хоть какие-то деньги в коронавирусный безработный год.



Тем не менее Росгосцирк не смог решить другие проблемы. Например, ни один цирк, принадлежащий Российской государственной цирковой компании, не заработал после смягчения режима.



— Хотя Казанский государственный цирк, Московский цирк на Цветном бульваре и Большой Московский цирк уже давно работают. То, что цирки не смогли начать работать, негативно сказалось на отношении к руководству Росгосцирка со стороны ряда коллективов. Некоторые из них сидят без работы с конца 2019 года. Хотя пандемия началась только весной. Конечно, люди были раздражены, — говорит г-н Запашный. — Я как член Совета при президенте Российской Федерации по культуре и искусству постоянно получал письма от артистов и коллективов цирков с просьбой разобраться, с просьбой помочь, стать посредником переговоров. У людей даже не получалось вести нормальный диалог. И другие проблемы были. Цирк — это сложный и недооцененный организм, к которому надо относиться очень трепетно, особенно в условиях пандемии. Ведь люди несут еще ответственность за своих животных.



Собеседники «Культуры» считают, что скорее всего г-ну Шемякину не хватило опыта.



— Я сторонник того, чтобы в нашей сфере все-таки работали люди с опытом. Может быть, где-то Шемякину не хватило его. Хотя еще раз повторю, на меня он производил хорошее впечатление. Мы с ним находили общий язык, у Большого Московского цирка никаких претензий по совместной работе не было, — делится г-н Запашный.



С ним отчасти солидарен г-н Никулин, который полагает, что отсутствие опыта в той или иной сфере — палка о двух концах и, в принципе, может негативно повлиять на принимаемые решения. Но сам институт антикризисного управления существует много лет, и является прекрасным инструментом. Возможно он будет использован снова для развития цирковой отрасли.



Отрадно, что власть обращает на нее внимание, пытаясь разрешить не только человеческие проблемы, но и нечеловеческие. Так, Росгосцирк ведет переговоры с Минфином о выделении ему миллиарда рублей, которые должны пойти циркам, входящим в его состав. Эти средства должны поддержать и коллективы, и животных, выступающих на арене. А 16 декабря правительство утвердило правила материальных выплат для частных цирков и зоопарков. Они получат от государства помощь в 238,5 млн рублей.







Фото: Софья Сандурская, Сергей Ведяшкин / АГН Москва.