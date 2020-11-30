Россия и Белоруссия возродят общее культурное пространство

Елена СЕРДЕЧНОВА

Министр культуры РФ Ольга Любимова приняла участие в заседании совместной коллегии министерств культуры России и Белоруссии. Глава ведомства и министр культуры Республики Беларусь Анатолий Маркевич обсудили культурное сотрудничество.



Россия и Белоруссия находятся в «зарегистрированном» союзе с 1999 года, когда был подписан договор о создании Союзного государства. Понятно, что отношения между нашими странами теплые, много внимания уделяется сотрудничеству в самых разных областях, в том числе и в области культуры. Для продуктивной работы министерства двух государств создали коллегии, которые регулярно встречаются.



Стоит напомнить, что в рамках встречи президента РФ Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко, которая прошла 15 февраля 2019 года в Сочи, главы министерств культуры двух стран договорились сделать сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере более интенсивным. В результате был разработан план сотрудничества на 2019-2021 годы. Он предусматривает коллаборацию в таких областях, как музейное дело, театральное искусство, гастрольная деятельность, кинематография, библиотечное дело.





26 ноября 2020 года мероприятие в рамках этой «дорожной карты» и прошло в Минске. В приветственной речи Ольга Любимова отметила, что именно проведение совместной коллегии и живой диалог позволяют взаимодействовать двум министерствам в конструктивном ключе и подтверждают единство взглядов и необходимость дальнейшей взаимной поддержки по всем важным вопросам гуманитарной повестки.



Минкульт России выступил с предложением приступить к разработке нового плана мероприятий на 2021-2023 годы. К тому же в 2021 году истекает срок межведомственной программы культурного сотрудничества, устанавливающей условия культурных обменов. По мнению Ольги Любимовой, новый план может стать приложением к документу.



Также г-жа Любимова считает важным, чтобы каждое учреждение культуры, заинтересованное в расширении контактов, было отражено в новом плане. «Задача министерств культуры наших стран — поддерживать и приумножать такие «горизонтальные связи», — отметила министр.



Глава Минкульта уверена, что Россия и Белоруссия должны препятствовать искажению исторических фактов о победе в Великой Отечественной войне и единстве народов двух стран.



— Под угрозой находится подрастающее поколение, живущее онлайн. И задача государственных учреждений культуры, образовательных организаций — предотвратить процесс размывания исторических фактов о нашей Победе, нашем единстве и нашей культуре, — говорит Ольга Любимова. — Говоря на языке пандемии, наша ответственность — разработать «вакцину», позволяющую молодому поколению России и Белоруссии быть устойчивым к недобросовестным попыткам навязать новую реальность.



Слово «вакцина» появилось в речи главы ведомства не случайно, поскольку Министерство культуры было вынуждено из-за коронавирусной инфекции менять формат важнейших мероприятий.



— Ряд важнейших мероприятий приходится корректировать в связи с пандемией. Мы очень благодарны коллегам по проекту «Интермузей-2020», которые вовремя успели перейти в этот сложный и новый для наших музейщиков, всего международного музейного профессионального сообщества онлайн-формат, — отметила глава Минкультуры РФ. — Мы все успели, отработали вместе. Замечательно, что такие мероприятия были проведены виртуально.



Тем не менее есть мероприятия, которые будут проведены «чуть позже, но по возможности в традиционной форме». Речь идет о Днях Республики Беларусь в Москве. По словам г-жи Любимовой, важно, когда приезжают коллеги — кинематографисты, артисты, специалисты музейного дела, библиотекари — и обсуждают общие проблемы, общие творческие проекты.



Ольга Любимова констатировала, что белорусские и российские специалисты сотрудничают уже много лет и нельзя найти такое направление в отношениях между Белоруссией и Россией, где не было бы позитивного опыта.



— Мы обязаны им воспользоваться в будущем, чтобы видоизменить проекты, исходя из условий, в которых вынуждены будем работать в конце 2020-го — начале 2021 года, — заявила министр культуры России.



В заключение г-жа Любимова сообщила, что заседание наглядно продемонстрировало, с одной стороны, наличие прекрасной базы двустороннего сотрудничества и опыт успешной реализации совместных проектов, а с другой — то, что потенциал российско-белорусского культурного диалога велик.



— Уверена, что слаженная совместная работа министерств культуры и музеев, театров, библиотек, творческих коллективов России и Белоруссии в самом ближайшем будущем продемонстрирует новые проекты и яркие события, посвященные дружбе двух народов и общей исторической памяти. Надеемся на скорейшую стабилизацию эпидемиологической обстановки и с нетерпением ждем Дни культуры Республики Беларусь в России, — сказала министр. — А самое важное, надо помнить, что сохранение и обогащение двух братских культур является необходимым условием развития сотрудничества и сближения наших народов.

