Минкультуры спасает детские школы искусств

Группа выпустила двойную пластинку с оригинальным составом музыкантов, передает Billboard.
Выступление состоится в рамках обменных культурных мероприятий России и Белоруссии.
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Проект реализуют четыре молодых режиссера, передает ТАСС.
Пандемия не отразилась на уровне культурного сотрудничества двух стран, передает ТАСС.
Замминистра культуры Ольга Ярилова совершила поездку в Новосибирскую область, передает пресс-служба ...
Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова примет участие в «Детском Евровидении», передает ФАН.
Фестиваль литературы народов России стартовал 25 ноября в онлайн-формате.
После карантинной паузы крымские театры готовы вернуться к привычному для зрителей режиму работы.
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В театре делают все необходимое для комфорта зрителя, рассказал его художественный руководитель.
Музыкант извинился за то, что обвинил артиста в скупости.
Проект продлили сразу на два сезона, сообщает «КиноПоиск HD».
Несмотря на пандемию, министерство поддержало запуск 200 проектов, передает «Россия 24».
Мэр Москвы продлил действие ограничений из-за пандемии COVID-19.
Будут названы лучшие поэтические сборники, переводы книг для детей, лучшая проза.
Актер получил серьезную травму в Калининграде, передает Super.
О смерти продюсера первых хитов Стаса Михайлова сообщил портал World Podium.
Ограничения привели к улучшению статистики по заболеваемости, передают «Ведомости».
Елена СЕРДЕЧНОВА
27.11.2020