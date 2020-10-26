Гроздья музыки: в Екатеринбурге показали модель новой филармонии с залом в форме виноградника от архбюро Захи Хадид

Светлана ТОЛМАЧЕВА, Екатеринбург









Макет нового концертного комплекса, который через несколько лет дополнит существующее старое и неудобное здание Свердловской филармонии, построенное сто лет назад как клуб инженеров и работников народного хозяйства, продемонстрировали в конце прошлой недели екатеринбуржцам. О том, что Свердловской филармонии необходим новый зал, и ее руководство, и городские власти, и зрители знают уже давно. Уральский филармонический оркестр много лет входит в число лучших в стране, а среди гастролеров филармонии значатся звезды первой величины: Михаил Плетнев и Российский национальный оркестр, Владимир Спиваков и «Виртуозы Москвы», Юрий Башмет и оркестр «Новая Россия», Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, Борис Березовский, Денис Мацуев, знаменитые зарубежные коллективы…



Но здание, строительство которого завершилось на заре Советской власти, изначально не было рассчитано на серьезные музыкальные академические события: в зале нет оркестровой ямы, и музыканты десятилетиями выступают, с трудом умещаясь на скромных размеров сцене, а дирижер и солисты выходят на нее боком, рискуя уронить один из пюпитров или ненароком наткнуться на чей-нибудь смычок. В почти такой же тесноте находятся зрители — расстояние между рядами в зале не больше, чем в самолете жесткого лоукостера. Внутри здания невозможно установить лифты, так что все инструменты, включая рояли, приходится заносить по лестницам вручную.



И это только малая часть неудобств, связанных с тем, что, по выражению директора Свердловской филармонии Александра Колотурского, Екатеринбург с его богатой музыкальной жизнью давно «вырос из коротких штанишек» старого здания.



В 2018 году к решению вопроса с новым концертным залом наконец-то подошли серьезно. Областные власти объявили международный конкурс архитектурных проектов, в котором приняли участие 47 зарубежных и российских компаний. Победу одержало культовое архитектурное бюро, основанное легендарной Захой Хадид — первой женщиной-архитектором, ставшей лауреатом самой престижной награды в этой сфере, Притцкеровской премии. Один из самых известных ее проектов — Центр водных видов спорта в Лондоне, построенный к Олимпийским играм 2011 года. В России возведено несколько ее объектов, из которых самый значимый — бизнес-центр «Доминион» в Москве.



Британское архбюро Zaha Hadid Architects предложило построить комплекс, состоящий из трех новых концертных залов (Большой, Камерный и зал-трансформер), сохранив при этом старое здание с двумя его историческими залами как составляющие проекта.



Новый филармонический комплекс будет вписан в городской ландшафт исторического центра Екатеринбурга. По замыслу авторов, он «напоминает ткань, связывающую все элементы воедино, а его изогнутая структура представляет собой единение света и звука, архитектуры и музыки, застывших в форме волн».



Большой зал на 1600 мест спроектирован в форме виноградника. Балконы и ложи будут выглядеть как террасы, огибающие сцену с разных сторон. Такая планировка, считают архитекторы, обеспечит лучшую в России акустику. Камерный зал на 400 мест стеклянным фасадом будет выходить на cад Вайнера, расположенный за нынешним зданием филармонии. Зал-транcформер Black Box с выдвижными зрительскими местами общей площадью 350 квадратных метров рассчитан на публичные мероприятия и камерные концерты.



Презентация проекта состоялась в 2019 году. В том же году для его реализации областная администрация создала Центр развития социально-культурных инициатив Свердловской области. За прошедший год организация освободила пространство в зоне будущего строительства, расселив и снеся стоявший там пятиэтажный дом.



Представитель Центра не назвала «Культуре» стоимость строительства новой филармонии, пояснив, что его «бюджет находится в стадии уточнения в связи с корректировкой сроков из-за пандемии», и также не смогла уточнить, будет ли проект полностью построен на государственные деньги, или будут и другие источники.



21 октября 2020 года в «Екатеринбург-Экспо» в рамках VII Международного форума и выставки 100+TECHNOBUILD жители города смогли увидеть модель нового концертного комплекса в масштабе 1:250 в окружающем ландшафте и оценить, как он будет вписан в тот квартал, где находится старая филармония, и как новаторство здания будет сочетаться с исторически сложившимся обликом этой части Екатеринбурга.



С представленной екатеринбуржцам моделью сооружения одним из первых ознакомился Александр Колотурский, возглавляющий Свердловскую филармонию вот уже 31 год. Он вспомнил историю старого здания и рассказал «Культуре» о своих впечатлениях от нового проекта.



— Наше нынешнее здание начали строить в 1915 году — предполагалось открыть клуб городского Общественного собрания. Через 11 лет, после завершения стройки, здесь разместился клуб для инженеров и работников народного хозяйства. Снаружи это монументальный неоклассицизм и модерн: башенки, колоннады, овальный балкон, витражи, барельефы и лепнина. А внутри — роспись с изображением герба Советского Союза и стены с картинами из жизни колхозников. В 1936 году по решению Свердловского облисполкома в здании поселили филармонию. На сегодняшний день исчерпаны все возможности расширить существующую сцену, где с трудом помещаются музыканты нашего Уральского академического филармонического оркестра; сделать более комфортную рассадку зрителей в зале. Мы давно мечтали о новом комплексе, и радостно видеть, что, несмотря на все трудности, мы приближаемся к тому моменту, когда начнется реализация проекта.



— Эпидемиологическая ситуация повлияла на сроки?



— Новый концертный зал (так екатеринбуржцы называют весь проект нового филармонического комплекса. — «Культура») планировалось создать к 2023 году в качестве подарка Екатеринбургу к его 300-летию. Но сейчас точные сроки прогнозировать трудно. Единственное, что могу с уверенностью сказать: мы не будем просто сидеть сложа руки в ожидании открытия нового зала. В этом году мы запустили концерты в поддержку проекта, во время которых рассказываем, как изменится пространство во всем квартале рядом с филармонией. Так, в августе в саду Вайнера в формате open-air состоялся пятидневный фестиваль фортепианного искусства Green Royal Fest. После затяжного периода отмены концертов слушатели были счастливы встретиться с такими замечательными музыкантами, как Борис Березовский, Денис Мацуев, Даниил Крамер, и другими звездами — все они не первый год дружат со Свердловской филармонией и так же ждут новую, современную концертную площадку, где можно будет представлять гораздо больше творческих проектов.



— Насколько станет востребовано городом новое публичное пространство, где будет сразу пять залов — три новых и два исторических?



— Этот комплекс изначально предусмотрен для людей, которые пришли не только в концертный зал. Хочешь в кафе, воркшопы, лектории — пожалуйста! Опять же это приучит взрослых и детей ходить в концертные залы, где звучит классическая музыка. Впервые в России зал будет строиться не по системе «обувная коробка», а по системе «виноградник», как сделана, например, Берлинская филармония.



Екатеринбург, не так давно считавшийся прежде всего крупным индустриальным центром с заводами, тяжелым машиностроением и металлопрокатом, с каждым годом приобретает все больше признаков развитого культурного европейского города, а европейский город немыслим без акустических и филармонических залов. Да, мы немного опоздали — историческая часть Екатеринбурга плотно застроена. Но мы надеемся, что благодаря легендарному бюро Zaha Hadid Architects у города появится еще одна архитектурная достопримечательность, которая, несомненно, привлечет в наш город и туристов, и новых слушателей.





На фото: компьютерная визуализация проекта, иллюстрации предоставлены пресс-службой Свердловской филармонии.