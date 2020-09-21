«Культуру слова» поддержали ведомственной премией

Татьяна ФИЛИППОВА









В Москве, в Доме Пашкова, принадлежащем Российской государственной библиотеке, состоялось вручение премий журналистам и блогерам — победителям Всероссийского конкурса «Культура слова». Награду получили авторы газетных публикаций, радио- и телевизионных передач, создатели блогов, рассказывавшие о проекте «Культура», одном из национальных проектов России на период с 2019 по 2024 год. В феврале 2020-го руководителем этого проекта стала министр культуры Ольга Любимова, куратором — вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Цель проекта — сделать культуру доступной не только в крупных городах, но и в отдаленных населенных пунктах по всей России.



Конкурс «Культура слова» проводился в 67 регионах Российской Федерации, экспертное жюри, в состав которого вошли декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и генеральный директор информационного агентства ТАСС Сергей Михайлов, отсмотрело 294 журналистских материала, опубликованных в федеральных и региональных СМИ.



Представленные авторами работы были посвящены открытию библиотек, модернизации сельских домов культуры, покупке музыкальных инструментов для детских школ искусств, появлению виртуальных концертных залов, оцифровке редких книг, развитию народного творчества и ремесел и другим достижениям национального проекта «Культура».



Премии вручались по 9 номинациям, среди победителей журналисты из Омска, Новосибирска, Москвы, Ставрополя, из Татарстана и Адыгеи. Заместитель министра культуры и администратор конкурса Ольга Ярилова рассказала «Культуре», как он появился и как организаторы видят его будущее:



— Все началось с чистого листа бумаги на моем столе. Когда культура в числе двенадцати приоритетов стала одним из основополагающих направлений развития нашей страны до 2024 года, мы стали думать, что же нам в первую очередь сделать в рамках тех небольших средств, которые выделяются из федерального бюджета?



Мы понимали, что надо в первую очередь поддержать наши учреждения, инфраструктуру. Мы много лет не уделяли внимания сельским учреждениям культуры, они пришли в упадок. А мы понимаем, что в сельские клубы, библиотеки, как сейчас принято говорить, электоральные учреждения культуры, люди приходят всей семьей, там депутаты, руководители, встречаются с населением.



Наша инфраструктура — это и детские школы искусств, которым нужны музыкальные инструменты. Также мы решили создать библиотеки нового уровня, куда бы хотелось прийти всей семьей, где каждый нашел бы себе занятие по душе. Так родился первый федеральный проект — «Культурная среда».



Мы понимали, что мы построим, создадим, оснастим, но надо наполнить учреждения культуры новым содержанием, научить людей работать с современной аппаратурой. Так возник проект «Творческие люди», в рамках которого мы поддерживаем творческие инициативы некоммерческих организаций. Мы разрабатываем программы по обучению специалистов отрасли: до 2024 года хотим дать современные знания рядовым работникам культуры — звукорежиссерам, сценографам, тем, кто занимается светом, звуком в клубах и библиотеках.



Третий федеральный проект называется «Цифра». Мы понимаем, что мир идет вперед и без цифровой культуры — никуда. В рамках этого проекта мы создаем виртуальные концертные залы. Далеко не все могут поехать в Москву или Санкт-Петербург на концерт Дениса Мацуева, но мы можем сделать большое искусство ближе к людям из отдаленных поселков и городов. Мы оцифровываем уникальные концерты, показываем их онлайн, создаем библиотеку таких онлайн-концертов, выставляем их на нашем сайте.



Мы создаем современные аудиогиды для наших музеев, выставочных залов, чтобы молодежь, придя в музей, посмотрев в дополненной реальности ту или иную выставку, захотела узнать о ней больше. В этой программе нам помог нацпроект по оцифровке уникальных книжных памятников. Вот так это все рождалось.



— Как возникла идея конкурса для журналистов?



— Конкурс появился недавно, мы решили, что нам надо поддержать региональные СМИ, объединить федеральные СМИ, чтобы о нас начали говорить, рассказывать о том, что мы делаем, как можно большему количеству людей. Так появился этот конкурс, девять номинаций. Мы увидели огромный отклик у журналистов, и благодаря этому конкурсу получили армию друзей, партнеров. Я уверена, что она будет расти, конкурс станет ежегодным, постоянным. Думаю, у него большое будущее.



— Как вы нашли журналистов, которые участвовали в конкурсе? Тут и Новосибирск, и Казань, разные регионы. Вы пошли в народ или позвали местные СМИ к себе?



— Пошли в народ и позвали. Мы стали организовывать пресс-туры, собирали журналистов, ездили вместе с ними в регионы, встречались с местными журналистами, рассказывали о национальном проекте «Культура» и о том, что мы делаем в рамках этого проекта. Работая в тесном контакте с региональными министерствами культуры, мы ставили перед ними задачу рассказывать о национальном проекте. Таким образом, в каждом регионе возник пул журналистов, которые пишут о культуре, и, как мы видим, делают это хорошо. Сегодня мы впервые вручили им премии конкурса «Культура слова», и я думаю, что мы обязательно повторим эту церемонию через год. Говорят, что первый блин комом, но, мне кажется, это не про нас.







