Никита Михалков: "Главное — иммунитет"

Никита МИХАЛКОВ









Материал опубликован в сентябрьском номере журнала Никиты Михалкова "Свой"

Наступления осени многие из нас ждут с тревогой. В последнее время близкие к медицине чиновники слишком часто напоминают нам о том, что на страну, по-видимому, обрушится еще одна волна коронавируса, что в городах, особенно густонаселенных, едва ли удастся избежать очередных карантинных мер и связанных с ними жестких ограничений.В собственных авторских программах я неоднократно касался данной темы, приводил доводы самых разных профессионалов, включая тех, кто полагает, что COVID-2019, условно говоря, «не страшнее гриппа». В то же время выражал огромную, искреннюю признательность врачам, медсестрам, водителям «скорой», медицинским лаборантам, которые самоотверженно, невзирая на смертельный риск (для кого-то он действительно стал смертельным), спасали тяжело больных соотечественников.Представителей государственной власти при этом практически не критиковал, не стремился обвинить их в том, что в борьбе с эпидемией они делают что-то неправильно, не так, как следовало бы. Объясняется эта «лояльность» очень просто. Во-первых, с подобной, нездоровой во всех смыслах, ситуацией наше общество (более того — человечество!) столкнулось за десятки лет впервые, и как решать — причем экстренно, с колес — обрушившиеся на нас проблемы, никто в России, да и в остальном мире, похоже, не знает. Во-вторых, часто слышимая нами фраза «власть ответственна за судьбы и жизни людей» в теперешних условиях звучит не как пустая декларация, а как признание очевидного факта. Действительно, от решений федерального правительства и руководителей регионов, от принятых или не принятых ими мер сейчас напрямую зависит здоровье миллионов сограждан.Я по-прежнему не считаю себя вправе спорить с теми, кто утверждает, что жесткие ограничения были крайне необходимы. Смущают здесь лишь две вещи: то, что эпидемия для многих дельцов — и у нас, и за рубежом — оказалась удивительно выгодной (воистину «не война, а мать родна»), а также убежденность некоторых авторитетных специалистов в том, что вред от тотального карантина может оказаться существенно больше пользы, особенно для школьников, студентов.Вот, к примеру, мнение известного врача-невролога Рустэма Самигуллина: «Находясь в группе сверстников, дети приобретают иммунитет на всю жизнь, обмениваясь инфекциями, заражая друг друга в малых дозах и т. д., пока вилочковая железа (тимус) наиболее активна. Компьютерное обучение на «удаленке» — это еще и диверсия в плане национального здоровья».Мне бы хотелось, чтобы это и другие похожие соображения не остались без внимания российских властей, чтобы период всевозможных «удаленок» не растянулся до бесконечности, а новый учебный год прошел с 1 сентября до конца мая без каких бы то ни было «диверсий».