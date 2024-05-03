На сопках Маньчжурии: в ту войну наша страна билась на два фронта

Валерий ШАМБАРОВ

Материал опубликован в декабрьском номере журнала Никиты Михалкова «Свой».

120 лет назад, в ночь на 27 января 1904 года (ст. ст.), японские миноносцы без объявления войны атаковали русские корабли на рейде Порт-Артура. Взрывы торпед сотрясали море и побережье, повредив броненосцы «Цесаревич» и «Ретвизан», крейсер «Паллада». Вражеская эскадра, высаживая войска у корейского порта Чемульпо, предъявила ультиматум: потребовала от командиров крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» сдаться в плен. Русские моряки отказались и после неравного боя затопили свои суда. Началось противостояние, которое многим поначалу казалось парадоксальным. Люди задавались вопросом: как маленькая, лишь недавно заявившая о себе на мировой арене Япония дерзнула напасть на огромную, доселе непобедимую Россию?

ЭТА ВОЙНА изначально вызревала не на японских островах. Ее главной причиной стало могущество нашей державы, превратившейся в серьезного конкурента для западных государств. Российская империя с 1891 года строила Транссибирскую магистраль, которая открывала новые возможности для освоения богатств Сибири, Дальнего Востока, Тихого океана. Крайнюю озабоченность проявила Англия, увидевшая угрозу своему влиянию в Китае. Обеспокоились и США: американцы вынашивали планы широкой экспансии в Тихоокеанском регионе.

В прежней зоне геополитического соперничества — вокруг Балкан, Черного моря, Кавказа, Ближнего Востока — Запад по старой традиции использовал Турцию, натравливая ее на русских. На Дальнем Востоке таким инструментом внешнего давления стала Япония. Вышедшая из феодальной самоизоляции, она встала на путь промышленного развития, выглядела весьма энергичной, предприимчивой, агрессивной. В 1894–1895 годы это островное государство нанесло сокрушительное поражение Китаю, заставив уступить права на Корею и ряд других территорий: Маньчжурию, Ляодунский полуостров (в перспективе планировалось дальнейшее покорение Поднебесной, как это случилось в 1930-е).

В тот раз Японию решительно осадили Российская империя, Франция и Германия. Англию и США аппетиты Токио тоже не устраивали, японцам пришлось на время отказаться от своих завоеваний.

Пока великие державы действовали совместно, западная дипломатия настраивала подданных микадо против русских. Россия по договору с Китаем обязалась его защищать, за что получила в аренду на 25 лет Ляодунский полуостров (пустынный, местных жителей самураи поголовно вырезали), а также концессии на строительство Китайско-Восточной железной дороги. Начавшееся в Порт-Артуре возведение военно-морской базы преподносилось самураями как захват русскими новых территорий и нанесенное Стране восходящего солнца оскорбление. Японцы провозгласили, что отныне их жизнь — «сон на доске с гвоздями», что надо перетерпеть затягивание поясов (рост налогов), дабы расквитаться с недругами.

В 1900-м Китай охватило восстание ихэтуаней, которое англичане, американцы, французы, немцы, итальянцы, японцы и россияне подавляли совместно. Царские войска сыграли здесь решающую роль, разметав полчища мятежников и вступив в Пекин, после чего в Маньчжурии были оставлены наши гарнизоны. В китайских городах вдоль КВЖД возникали русские кварталы, а Харбин строился как русский город. Такое усиление влияния России западные лидеры сочли неприемлемым. Они вновь стали разыгрывать японскую карту. По заказам Токио на британских и американских верфях строились новейшие броненосцы, крейсера, миноносцы.

Сформировать и оснастить в короткие сроки сильные, способные сразиться с русскими войска и эскадры было чрезвычайно сложной задачей. «Затягивания поясов» и лежки «на доске с гвоздями» тут явно недоставало, с колоссальными, невиданными расходами подобные самоограничения очень плохо соотносились. В 1901 году представитель микадо Такахаши Корекойо начал переговоры с Рокфеллерами, Морганом и Стиллменом о размещении в США японских правительственных облигаций на 25 миллионов долларов. Позже подключился влиятельный банкир, «финансовый министр» империи-корпорации «Стандарт Ойл» Шифф, благодаря которому Япония получила пять займов на общую сумму 535 миллионов долларов, покрыв более половины своих военных расходов. В 1902-м британцы заключили с японцами военный союз, подкрепив тем самым решимость последних к схватке.

Могущество западных держав заключалось не только в финансовых, промышленных, военных потенциалах, но и в развитых, квалифицированных спецслужбах. В то время уже были разработаны и широко применялись методики информационных войн. Англия еще в XVIII веке освоила методы подрывной работы, технологии бизнеса на революциях. У британцев эти ноу-хау успешно перенимали французы, американцы, немцы. Другим мощным оружием западного мира были идеи либерализма, посредством которых в других странах формировалась основа для ведения самых разных политических игр, манипулирования «общественностью», создания в ее среде сети агентов влияния.

Можно ли считать случайностью то, что в 1902–1903 годы, когда Япония взяла курс на войну, резко активизировалась, перешла на качественно иной уровень деятельность российских революционеров? Постоянно ссорившиеся между собой, не доставлявшие особых проблем полиции мелкие кружки радикалов вдруг принялись объединяться в партии социал-демократов, эсеров, анархистов, польских и финских социалистов, проводить съезды, издавать газеты, создавать россыпи ячеек зарубежных структур на родине.

Западнические идеи уже охватили в России изрядную часть интеллигенции, прессы, земские, общественные, творческие организации. Даже в правительстве действовало мощное либеральное крыло во главе с министром финансов (а затем председателем Комитета министров) Сергеем Витте. Происходили странные вещи: кредиты армии и флоту хронически урезались «за недостатком средств», однако выделялись огромные займы Китаю для уплаты контрибуции японцам (деньги в итоге тратились на вооружение противника). Укрепления Порт-Артура вследствие финансового дефицита строились крайне медленно. К началу войны работы были выполнены лишь на 20 процентов, многие форты и батареи так и остались незавершенными. Зато по соседству ускоренными темпами возводился большой торговый порт Дальний, прекрасно оборудованный и совершенно не укрепленный...

Стремясь нормализовать отношения с Японией, царь и его правительство шли на серьезные уступки. На Дальнем Востоке Россия держала совсем небольшие контингенты. Военное командование настаивало на их увеличении, но Витте возражал, заявляя, что переброска дополнительных сил будет воспринята японцами враждебно и может спровоцировать войну. В результате Николай II отправку подкреплений остановил. Обсуждалось и соглашение с Токио: Российское государство выражало готовность признать преобладающее влияние Японии на Корейском полуострове, дабы она взамен отказалась распространять свои интересы на Маньчжурию. Подобный расклад противоположную сторону не удовлетворил, наоборот, оппоненты нагнетали напряженность по любому поводу. К примеру, по договоренности с Китаем русские гарнизоны должны были покинуть КВЖД в октябре 1903-го, но остались вследствие необходимости охранять дорогу и станционные поселки от банд хунхузов, а Япония, Англия и США разразились протестами.

Тем временем на китайско-корейской границе, на реке Ялу Русское лесопромышленное товарищество получило концессию. Цель предприятия была в общем-то политической — возникла необходимость обозначить наше присутствие в Корее. В деревню Йонампхо наши власти прислали сотню солдат в гражданском, те выстроили бараки, конюшню, пристань для вывоза леса. Японцы с англичанами тут же объявили: русские создают военную базу!

Никакие уступки предотвратить войну не могли. Астрономические средства на флот и армию тратились Японией не для того, чтобы в случае отказа России от лесной концессии или вывода казаков с КВЖД свести на нет все приготовления к боевым действиям. Даже отсрочить военный конфликт не было никакой возможности, поскольку японский план учитывал в первую очередь малочисленность наших войск на Дальнем Востоке. Напасть требовалось до того, как будет завершена Транссибирская магистраль (возле Байкала оставался недостроенным участок, через озеро грузы и пассажиров перевозили паромами). Первым внезапным ударом враг намеревался максимально ослабить русский флот, а затем, захватив господство на море, собирался быстро перебросить силы на континент и разгромить небольшую Маньчжурскую армию, пока она не получила подкрепления из Европейской России. Далее планировал перемалывать русские соединения по мере их подвоза и ждать, когда царь попросит о мире.

24 января посол Японии в Петербурге заявил о разрыве дипломатических отношений. О войне не было сказано ни слова, поэтому российское руководство продолжало верить: власти Токио не рискнут напасть. Но официального объявления о начале военных действий от японцев не последовало как раз из-за их желания ударить внезапно.

Первые вероломные удары по русскому флоту оказались недостаточно эффективными, хотя его и закупорили в Порт-Артуре. Однако на выставленные мины заманили лучшего русского флотоводца той эпохи вице-адмирала Степана Макарова, погибшего вместе с кораблем «Петропавловск». Подорвался и другой броненосец — «Победа». Добившись преимущества на море, японцы стали высаживаться в Корее и Маньчжурии. Пользуясь многократным перевесом, враг отбросил малочисленные русские отряды и захватил детище Витте — незащищенный порт Дальний. Тот стал удобной базой для транзита войск и снабжения. Одна из японских армий повернула на Порт-Артур и осадила его, две другие навалились на группировку, которой командовал генерал Алексей Куропаткин.

Россия, едва загремели выстрелы, очутилась в международной изоляции, отнюдь не случайной, заранее спланированной. Между прочим, героический «Варяг» в Чемульпо входил в состав миротворческих сил наряду с французским, итальянским, американским и британским крейсерами, стоявшими в порту для обеспечения нейтралитета Кореи. Моряки-иностранцы восхищались храбростью русских, провожали их в бой музыкой, встречали восторгами. Но при всех своих симпатиях капитаны тех крейсеров получили приказы не вмешиваться, не препятствовать высадке японцев.

Англия открыто встала на сторону Токио, США тоже подыгрывали нашему противнику. Турецкий султан Абдул-Хамид закрыл для русских кораблей Босфор и Дарданеллы, не выпустил шедший к театру боевых действий мощный Черноморский флот. Вдобавок учинил резню армян в Сасуне, явно провоцируя на конфликт покровителя христиан — русского царя.

Наша союзница в дальневосточных спорах Франция, подписавшая с Россией совместную декларацию («в случае враждебных действий третьих держав» или «беспорядков в Китае» обе страны «оставляют за собой право принять соответствующие меры»), с началом войны обо всем этом «забыла», запретив русским военным кораблям заходить в свои порты, и уже через месяц... вступила в союз с Англией.

В те дни родилась пресловутая Антанта («антант кордиаль» — сердечное согласие), и политика этого альянса была направлена против России! «Друзьями» вроде бы оставались Германия и Австро-Венгрия, но и с ними в плане искренности во взаимоотношениях было далеко не все нормально. Их правители вынашивали собственные планы, желали, чтобы русские посильнее увязли на Востоке, чтобы появился шанс развязать большую войну в Европе. В обмен на «дружбу» (то бишь нейтралитет и помощь в снабжении царских эскадр) немцы навязали Петербургу кабальный торговый договор на 10 лет. В то же время германские и австрийские спецслужбы сотрудничали с японцами, передавали им разведывательную информацию, а на территории «союзных» стран со всеми удобствами базировались русские революционеры, получая покровительство и поддержку.

Загромыхало и на фронтах информационной войны. Западная пресса поливала грязью Николая II и его правительство, злорадствовала, сообщая о «позорных» поражениях наших войск, смаковала и многократно преувеличивала потери, масштабы неудач. Подпевали этим хорам здешние либералы, возбуждая диванных стратегов, подталкивая их к выводам о бездарности царской власти, ее неспособности одолеть «жалкую» Японию.

Реальная же картина была все-таки иной. Замыслы японского командования провалились, и сорвали их русские воины. Взять с ходу Порт-Артур враг не смог, защитники крепости героически дрались до конца, измочалив противника. Маньчжурская армия Куропаткина отходила с тяжелыми боями, однако окружить и уничтожить ее японцы не смогли (изматывались сами, теряя отборные ударные кадры).

Осенью 1904 года был достроен Кругобайкальский участок Транссибирской дороги. На Дальний Восток непрерывным потоком пошли эшелоны с войсками, артиллерией, снабжением. К лету 1905-го не Россия, а Япония оказалась на грани катастрофы. На фронте стояли уже три наши армии, 38 полнокровных свежих дивизий — против 20 вражеских, сильно потрепанных. У японцев потери были вдвое больше, резервы иссякли, пополнения к ним прибывали из необученной молодежи и стариков. Наступление царских войск должно было стать однозначно успешным, но... Враги России не преминули ударить в спину, взорвать тылы революцией. Смута парализовала пути сообщения, закупорила мятежами Транссиб, от которого целиком зависела армия. В таких условиях царское правительство предпочло прекратить войну. Тут мгновенно предложили посреднические услуги американцы и их президент Теодор Рузвельт, что также было отнюдь не случайным. Ситуация для США сложилась идеальная: с одной стороны, позиции России в Маньчжурии оказались подорваны, с другой — ослабла и Япония. Самое время было влезть туда американцам. В Токио тоже отлично понимали: их положение стало бы крайне незавидным, если бы в России не случилась революция. Едва прозвучали предложения о мире, за них ухватились обеими руками.

На мирной конференции в Портсмуте прозвучали довольно мягкие для нас условия: Россия уступала арендованный Ляодунский полуостров с Порт-Артуром и Дальним, часть Южно-Маньчжурской железной дороги, а из своих земель — Южный Сахалин, который японцы поспешно захватили уже перед началом переговоров (регулярных русских войск там не было). Возглавлявший японскую делегацию министр иностранных дел Комура попытался было нахрапом урвать еще и Северный Сахалин, а также 3 миллиарда рублей контрибуции. Представлявший Россию Витте на все соглашался, но царь ему строго-настрого запретил идти на дополнительные уступки. В результате, чтобы не сорвать мирное соглашение, Комура от претензий отказался. 23 августа 1905-го оно было подписано.

Основной выигрыш достался США. Жителям Японии пришлось еще туже затягивать пояса, чтобы расплатиться с колоссальными долгами, а в ее владения и зоны влияния хлынули американские компании. Последним были переданы лесные концессии на реке Ялу и другие контракты Русского лесопромышленного товарищества в Корее, из-за которых якобы началась война. Только теперь японцы почему-то не протестовали.

Русские воины на сопках Маньчжурии сражались достойно, Отечество не посрамили, как и их потомки, которым довелось через 40 лет восстанавливать историческую справедливость: освобождать эти земли от японцев, поднимать победные флаги над Порт-Артуром и портовыми городами Кореи, возвращать Южный Сахалин. А заодно — Курилы, которые тоже изначально были нашими.