Москва занимает лидирующие позиции среди мировых столиц по доступности и разнообразию музейных выставок.



Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram.



«Москва — первая среди мировых столиц по доступности и разнообразию музейных экспозиций. И седьмая среди 156 мегаполисов в категории "Культурная жизнь" рейтинга Global Cities Index 2023. У нас больше 440 музеев и выставочных залов», — указано в сообщении.



По словам мэра, за год в Москве в среднем проходит 14 тысяч мероприятий и 1,3 тысячи выставок, работают программы «Московская музейная неделя», «Музеи — детям», «Ночь в музее».



Отмечается, что в общем зачете Global Cities Index Москва занимает 21 место. В сравнительном анализе учитываются 29 показателей по таким направлениям, как деловая активность, развитие человеческого капитала, культурный опыт, отметил Собянин.









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