Квинтет Игоря Бутмана проведет гастроли в Индии

16.11.2023

Квинтет Игоря Бутмана проведет гастроли в Индии
В Индии состоятся гастроли народного артиста России Игоря Бутмана, передает пресс-служба музыканта.

В составе квинтета Игорь Бутман отправится на гастроли в Индию в начале декабря.

Два выступления — 3 и 5 декабря — пройдут в Нью-Дели. Третий концерт знаменитого саксофониста состоится в Мумбаи 6 декабря.

«Мы рады, что можем объединять страны и континенты с помощью джазовой музыки. Каждая поездка в Индию оставляет самые приятные впечатления от публики и теплого гостеприимного приема», — сказал Игорь Бутман.

Саксофонист отметил, что их многолетнее сотрудничество с музыкантами позволяет не только знакомить индийскую публику с российскими джазовыми исполнителями, но и представлять индийских музыкантов россиянам.

Игорь Бутман выразил надежду на то, что в предстоящей поездке удастся открыть новые имена и в будущем приглашать их на фестивали в Россию.


Фото: Pixabay.com
«Академии кинематографического и театрального искусства Н.С.Михалкова»