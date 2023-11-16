Квинтет Игоря Бутмана проведет гастроли в Индии

В Индии состоятся гастроли народного артиста России Игоря Бутмана, передает пресс-служба музыканта.



В составе квинтета Игорь Бутман отправится на гастроли в Индию в начале декабря.



Два выступления — 3 и 5 декабря — пройдут в Нью-Дели. Третий концерт знаменитого саксофониста состоится в Мумбаи 6 декабря.



«Мы рады, что можем объединять страны и континенты с помощью джазовой музыки. Каждая поездка в Индию оставляет самые приятные впечатления от публики и теплого гостеприимного приема», — сказал Игорь Бутман.



Саксофонист отметил, что их многолетнее сотрудничество с музыкантами позволяет не только знакомить индийскую публику с российскими джазовыми исполнителями, но и представлять индийских музыкантов россиянам.



Игорь Бутман выразил надежду на то, что в предстоящей поездке удастся открыть новые имена и в будущем приглашать их на фестивали в Россию.









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