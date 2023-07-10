Красноярские археологи исследуют артефакты с изображением Никиты Бесогона

Ирина ЕЛИСЕЕНКО, Красноярск

Предмет изучения — кресты, датируемые XVII-XIX веками, на которых представлен этот раннехристианский мученик. Они найдены при раскопках некрополей в Енисейске.

Археологические раскопки, в результате которых специалисты изучили более 1800 захоронений и обнаружили в них 742 креста, начались несколько лет назад в преддверии празднования городом Енисейском четрехсотлетия. Готовясь к празднику власти проводили в центре города масштабные работы по благоустройству. А вместе с этим происходили и охранные археологические раскопки. Исследования велись, в частности, на территории двух старинных енисейских некрополей — Богоявленского (действовал с 30-х годов ХVII века) и Троицкого (начал формироваться в конце ХVII века).

На нескольких из обнаруженных крестов, самый старый из которых относится к началу ХVII века, изображён Никита Бесогон. В европейской России кресты с сюжетом победы Никиты над демоном не такая уж редкость. Однако в Сибири зафиксированы лишь единичные находки с изображением этого святого.

В ХIV – ХVII веках на Руси, наряду с Николаем Мерликийским (Чудотворцем), Никита Бесогон был один из самых почитаемых раннехристианских святых. Согласно апокрифическому житию, в темнице ему, закованному в цепи, явился бес и предложил принести жертву идолам, но вместо этого мученик побил дьявола своими веригами. За это его прозвали Бесогоном.

Считалось, что он исцеляет, помогает покаяться в грехах, освободиться от прельщений дьявола, изгоняет бесов. А воздействием демонов в те времена объяснялось любое необычное поведение людей — от пьянства у взрослых до приступов судорог у младенцев (родимца). Правда, в середине ХVII века в результате ревизии церковных книг Никиту Бесогона исключили из святцев — ученые церковные мужи не смогли найти подтверждений того, что Никита действительно существовал, совершил христианский подвиг и претерпел мучения за веру.

Но образ Никиты узнаваем и в наши дни даже на таких мелких предметах, как нательные кресты. Этот святой держит рукой беса за волосы и попирает ногами свернувшегося в виде волюты (спирали) змея — символ Левиафана. Вторая рука с зажатым в ней удлиненным предметом поднята в замахе над головой. Есть версия, что культ Никиты Бесогона широко распространился на Руси и в её вновь присоединённых территориях благодаря мастерам-иконописцам и литейщикам, которые работали на купцов Строгановых. Бесогон был небесным покровителем одного из родоначальников династии. А обширные земли Строгановых находились на Урале, с которого уходили в Сибирь многочисленные казачьи экспедиции.

На двух некрополях в Енисейске выявлены восемь крестов с бесоборцем Никитой. Датирование находок показало: несмотря на то, что официальная церковь исключила Никиту из святцев, культ Бесогона в Енисейске сохранялся до середины ХIХ века.

Газета «Культура» побеседовала с одним из участников раскопок и исследователем находок — научным сотрудником автономной некоммерческой организации «Археологическое исследование Сибири» Анной Федоровой.

— Анна Анатольевна, почему из всех крестов, найденных в Енисейске, вы выделили эти восемь — с образом Никиты Бесогона?

— На основной массе крестов изображены сюжеты, связанные с голгофской тематикой. Как выглядел канонический крест? Это распятие на лицевой центральной части, на лопастях могли быть Богородица, святые. А со святым Никитой ситуация иная. На семи из восьми найденных нами крестов он помещён на место Спасителя. Некоторые исследователи считают, что в восприятии верующих Никита соединялся с образом Иисуса. Логика здесь такая: Ника – с греческого «победитель», а Христос — это и есть победитель дьявола. В пользу этой версии может свидетельствовать надпись на одном из крестов. Образ святого расположен в центре на лицевой стороне, а на обороте находится затёртая надпись, из которой читается: «КР / СТ / УТВОЕМУПОК». Это укороченный текст тропаря «Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и святое Воскресение Твое славим», который поётся на службе на праздник Воздвиженья Честнаго Креста. На лицевой стороне этой находки вокруг образа святого Никиты расположены надписи ЦРЬ - «Царь» вверху, на правой лопасти в два ряда XC - «Христос» и КИ. Получается, перед нами традиционная композиция, в которой на лицевой стороне обычно располагается распятие, обрамляемое надписями «Царь славы» и «Ника», а на обороте — молитва кресту. Однако вместо Спасителя на этом экземпляре мы видим изображение Никиты Бесогона. Эти кресты со святым Никитой использовались не только в погребальном обряде, но и в повседневной жизни – как нательные.

— Такие находки выявляли в других территориях Сибири? Насколько широко культ этого святого был распространён за Уралом?

— Подобные кресты фиксируются в достаточно большом количестве в Москве, Твери, Калуге, Пскове, Великом Новгороде и других городах с древней историей. Там эти предметы датируются XV – XVII веками. В Сибири же встречаются единичные находки. Так, кресты с Никитой Бесогоном обнаружены на берегу залива Симса (полуостров Таймыр), в культурных слоях Тобольска (Тюменская область) и Берёзовского городища (Ханты-Мансийский автономный округ). Один из тобольских крестов довольно пристально изучили и определили его как продукт местного производства, изготовленный по образцам XV – XVI веков. Но главный центр производства таких крестов, скорей всего, располагался в Новгородско-Тверских землях. Об этом говорят схожесть сибирских находок между собой и их малочисленность. Есть данные, что партии подобных крестов готовились для экспедиций за Урал – для местного населения.

Важно, что все сибирские пункты, где были выявлены кресты с Никитой Бесогоном, так или иначе связаны с поморами и жителями Русского Севера. Население Мангазейского и Енисейского уезда в течении XVII и XVIII веков пополнялось выходцами с этих регионов и составляло в них абсолютное большинство. Например, Енисейск в XVII веке формировался преимущественно за счёт пришлых людей из поморских уездов. Осевшие здесь люди впоследствии создали особую старожильческую группу.

Есть находки креста с Никитой Бесогоном и на красноярских некрополях. Над их изучением работал красноярский археолог Александр Тарасов. Коллекция, которую он исследовал, насчитывает семь крестов.

— Что известно о людях, в захоронениях которых обнаружены эти находки?

— В Енисейске это дети до пяти лет и мужчины в возрасте от сорока пяти лет. Один из них был священником, на его останках сохранилось особое облачение, кроме того, погребение расположено вблизи алтарной арки храма Троицкого некрополя. Захоронение относится к концу XVIII - началу XIX веков. На лицевой стороне креста, найденного в погребении священника, изображено распятие, но на обороте находится Никита Бесогон, к тому времени уже ставший неканоническим.

— Недавно по мотивам вашего исследования музей-усадьба В.И. Сурикова сделал выставку, представив широкому зрителю находки. Вы уже достаточно хорошо изучили кресты?

— В ходе работ был исследован состав сплавов, из которых выполнены предметы культа. Только в двух из них присутствует серебро, остальные сделаны из меди, олова, свинца. Кроме того, нам удалось типологизировать находки. Несмотря на то, что эти предметы объединяет общий сюжет, между ними есть отличия по форме крестов и качеству самого изображения: где-то образ Никиты представлен максимально чётко и канонично, а где-то символично, демон, например, отлит в форме треугольника. Сейчас мы продолжаем собирать информацию, чтобы сделать более глубокий сравнительный анализ и узнать больше о культе Никиты Бесогона в Сибири.

Енисейск существует с 1619 года, его основали казаки как центр освоения Сибири. Со своей задачей Енисейск справлялся успешно. Благодаря удобному расположению он быстро развивался и привлекал новых поселенцев, которые первые десятилетия жили за счёт добычи пушнины и сбора ясака с местных племён. Прибывали в Енисейск люди и за духовным спасением, ведь ещё в ХVII веке здесь были основаны два монастыря - Спасо-Преображенский мужской и Иверский женский. Славился в своё время Енисейск мастерами иконописи и зодчими. Паломники приходили в город, чтобы поклониться мощам местночтимого святого – праведного Даниила Ачинского. Так что Енисейск долгие годы был настоящим оплотом православия за Уралом. До сих пор этот город называют Сибирским Иерусалимом из-за большого числа храмов и монастырей.

Фотографии предоставлены автономной некоммерческой организации «Археологическое исследование Сибири».