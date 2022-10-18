Вначале были греки: что в земле Новороссии нашли археологи

Леонид ГОМБЕРГ

Материал опубликован в майском номере журнала Никиты Михалкова «Свой».

Изначальные даты поселения больших человеческих сообществ — племен, народов, национальных объединений — в том или ином пригодном для их существования месте установить нам не дано. Более или менее достоверной информацией мы располагаем о событиях не слишком далекого по историческим меркам прошлого, скажем, о начале Железного века, в котором живем до сих пор. Можно также попытаться определить народ, впервые создавший государство на бескрайних просторах нынешней России, ну или, по крайней мере, в том регионе, к которому сейчас приковано внимание всего мира...

На северных берегах Черного моря многое говорит о том, что первыми тут осели греки. Названия Херсонес, Пантикапей, Ольвия известны нам со школьной скамьи, но это была лишь колонизация, а метрополия эллинов оставалась там же, где и находилась раньше, на Балканском полуострове.

На юге Европейской части России, в Великой степи, первое «государство» кочевников возникло около трех тысяч лет назад. Его «принесли» с собой, а затем усовершенствовали пришедшие с востока киммерийцы. Обжитые ими степные просторы включали в себя свободную конфедерацию различных племен. Военная мощь и влияние пришельцев были столь велики, что о них остались упоминания в библейской Книге Бытия, «Одиссее» Гомера, а также на клинописных ассиро-вавилонских табличках VIII–VII веков до н.э.

Соседи считали «гимирру» грозными противниками: те не боялись атаковать могущественные Урарту и Ассирию. Раскопки киммерийских захоронений рассказали археологам об их тяжеловооруженном конном войске, которое по своей боевой мощи превосходило даже армии, использовавшие колесницы (своего рода древние танки). В сражениях хорошо зарекомендовал себя киммерийский лук с вильчатыми стрелами, обладавшими высокими баллистическими свойствами. В ближнем бою применялись копья с металлическими наконечниками, каменный молот, железные мечи и кинжалы. Находки в могильниках свидетельствуют о том, что и после смерти воин снабжался оружием.

По мнению ученых, политическая организация киммерийцев сформировалась уже к VIII веку до н.э. Тогда они контролировали северное побережье Черного моря от Днестра до Керченского пролива (его потом еще долго назывался Киммерийским).

Многовековое движение кочевых племен с востока на запад началось именно с них. О причинах этого мы можем только догадываться. Вероятно, возникала необходимость постоянного обновления пастбищ, возможно, сказывалось слишком сильное давление со стороны Китая и стран Передней Азии. Изменения климата приводили к высыханию степи...

В VII веке до н.э. киммерийцев вытеснили вторгшиеся в Восточную Европу скифы. Ощутимое преимущество на поле боя завоевателям обеспечили усовершенствованные конная сбруя и седло. Геродот делил этих пришельцев на три группы: царские скифы, скифы-кочевники и скифы-пахари. Знаменитый историк считал, что они явились в Северное Причерноморье из Передней Азии, и эта догадка не противоречит мнению большинства современных ученых. Также грек утверждал, что свои дома скифы возили с собой, то есть жили в подвижных кибитках. Археологам удалось обнаружить фрагменты такого универсального транспорта: мобильные повозки имели по четыре–шесть колес и приводились в движение двумя-тремя парами быков. Главным занятием этих племен было коневодство, лошади являлись основой их военной силы. Даже бог кочевников обычно изображался восседающим на коне.

По расположению погребальных курганов были определены три главных центра в местах расселения: Северный Кавказ, степной Крым и нижний Днепр. По мнению Геродота, днепровский регион представлял для этих племен особое значение, здесь обитали царские скифы, а для всех прочих доступ сюда был закрыт. Греческий историк называл «элитный район» Герхой — по имени реки Геррос. Идентификация последней вызывает у археологов споры, хотя в целом понятно, что речь идет о территории близ днепровских порогов (на восток, до современного Азова, и на юг, до Тавриды).

Государство формировалось на протяжении VI–IV веков до н.э. и достигло своего расцвета во время царствования Атея (ок. 429–339 до н.э.). Тот первым начал чеканить в Скифии монеты. Считается, что этот полулегендарный правитель погиб в 90-летнем возрасте в битве с отцом Александра Македонского Филиппом II.

О повседневном быте древнего кочевого народа можно судить по скифской усадьбе II–I веков до н.э., реконструированной на территории современного Международного центра экспериментальной археологии Кара-Тобе («Черный холм») в Крыму. В конце II столетия до н.э. по просьбе херсонесцев, подвергавшихся беспрестанным налетам, в Тавриду прибыли войска Митридата VI Евпатора (132–63 до н.э.). Они изгнали варваров и на месте скифского поселения построили военную крепость. После смерти своего царя греко-понтийские отряды покинули Кара-Тобе, а скифы вернулись на прежнее место и построили новый, просуществовавший до I века нашей эры поселок.

О развитии скифской культуры ныне свидетельствуют курганы: под насыпями обычно располагаются могильные ямы, куда в древности помещали умерших вместе с предметами быта и оружием, культовыми символами и украшениями. Скифы вооружались преимущественно мечами и луками. Похожие на трехгранные пирамиды наконечники стрел изготавливались из бронзы. Керамику делали без применения гончарного круга, хотя многие предметы выполнены весьма искусно.

Богатое скифское захоронение близ Керчи (бывшего греческого Пантикапея), курган Куль-Оба («Пепловый холм») изобилует изделиями из драгметаллов. Наряды знати декорированы дорогими украшениями. Самые известные вещи из кургана — золотая бляха в виде оленя и сосуд, на стенках которого изображены сцены из жизни народа. По мнению археологов, это изделия греческих мастеров в «скифском зверином стиле».

После смерти могущественного царя Атея государство стало клониться к упадку. В V веке до н.э. появились первые сведения о перемещении в Европу сарматов. В IV столетии греческие авторы зафиксировали их поселения в районе нижнего Дона и Азовского моря. Изложенная Геродотом легенда говорит о происхождении этого народа от скифов и амазонок. Такое сказание родилось, по-видимому, благодаря слухам о равноправии полов в сарматском обществе. Как и подобает наследницам амазонок, женщины ездили верхом, стреляли из лука, охотились наравне с мужчинами.

Столкнувшись с главными силами скифов, сарматы после нескольких сражений обратили тех в бегство, о чем свидетельствуют не только греческие памятники письменности, но и археологические находки в воинских захоронениях IV–II веков до н.э. В тот период новые хозяева Северного Причерноморья фактически заняли место предшественников, хотя последние еще долго сохраняли свое присутствие в степном Крыму.

По расположению сарматских захоронений исследователи определили весьма обширную территорию обитания кочевников — от левого берега Дона до Урала. Могильники представляли собой грунтовые ямы прямоугольной и круглой формы. Приверженцы культа огня сарматы разводили костры, сжигали надмогильные сооружения и засыпали вырытые ямы горящими поленьями, золой и углем.

Найденное здесь имущество представлено, прежде всего, оружием: железными мечами и кинжалами, колчанами со стрелами, чешуйчатыми панцирями и шлемами, а также конской упряжью. Среди орудий труда и быта — ножи, иглы, оселки из камня, посуда из бронзы, серебра, камня, дерева.

Обнаруженный на территории Оренбургской области известнейший сарматский могильник (Филипповский) состоит из нескольких курганных захоронений. Под центральной частью насыпи размещался глинобитный жертвенник. В одной из погребальных камер была захоронена сарматская жрица-амазонка, останки которой буквально осыпаны золотом.

Особое место среди находок занимает ритуальный сосуд из дерева — две соединяющиеся чаши с массивными ручками в виде бараньих голов. Тулово покрыто серебряными листами и отделано золотом. Многие предметы из Филипповского курганного комплекса сегодня экспонируются в Эрмитаже.

В I столетии нашей эры в Подонье и степях Причерноморья объявился очередной племенной союз — аланы. Сарматы потерпели поражение и растворились в веках истории...

В конце I века впервые в античной историографии появились сведения о венедах. Об этническом происхождении этого загадочного племени, занимавшего обширную территорию от Балтийского побережья до Карпат, некогда размышлял Тацит, в сочинении коего некоторые современные ученые склонны видеть первое упоминание о праславянах.



