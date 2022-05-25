Количественное измерение: орден — тезка великой войны

Андрей САМОХИН

Материал опубликован в апрельском номере журнала Никиты Михалкова «Свой».

Первая высокая государственная награда времен Второй мировой появилась у нас 80 лет назад. 20 мая 1942-го Президиум Верховного Совета СССР учредил орден Отечественной войны I и II степеней. Главное его отличие от других состояло в том, что им награждали за конкретно определенные, «количественно измеряемые» боевые заслуги.

КОГДА страна еще только вступила в схватку с гитлеровской Германией и ее союзниками, советских воинов за проявленную доблесть удостаивали орденов Ленина, Красного Знамени и Красной Звезды. С учетом невиданного масштаба и характера войны этого было недостаточно. Впрочем, в 1941-м вопрос о новых знаках отличия в повестке дня не стоял (хватало, мягко говоря, других проблем). Но когда гитлеровцев отбросили от Москвы, продолжились упорнейшие сражения подо Ржевом, предстояли героическая оборона Севастополя и сталинградская эпопея — возникла необходимость отмечать стойкость и героизм советских воинов «дифференцированно». Требовалась более четкая, чем прежде, градация подвигов и заслуг, и начало этому было положено учреждением ордена Отечественной войны — с одной стороны, общего для солдат, офицеров и военачальников, а с другой — впервые в советской наградной геральдике разделенного на степени подобно дореволюционному Георгию.

Инициатива нововведения исходила от Сталина. 10 апреля 1942 года тот поручил генерал-лейтенанту интендантской службы Андрею Хрулеву срочно разработать проект ордена для отличившихся в боях с фашистами военнослужащих.

Вначале было предложено название «За военную доблесть», но главковерх его не утвердил. В подобных делах он превыше всего ценил конкуренцию. Когда свои варианты представили Сергей Дмитриев (автор рисунков медалей «За отвагу» и «За боевые заслуги») и Александр Кузнецов (разработчик обмундирования РККА, а впоследствии — ордена «Победа»), победил в этом конкурсе второй, а у первого взяли изображенную на эскизе надпись «Отечественная война».

Можно долго спорить о ранговых соответствиях появившихся в 1940-е наград «старорежимным» и довоенным, однако фалеристы в большинстве своем утверждают: у красноармейцев орден Отечественной войны котировался выше Красной Звезды, но ниже Красного Знамени.

Новый знак впечатлял величественностью: на штраловый пятиконечник наложили красную эмалевую звезду с выпуклыми лучами, а под нею — скрещенные винтовку и шашку; в круглом щите посередине — золотые серп и молот. Орден I степени был выполнен из сплава золота 583 пробы и серебра, II степени — из серебра. Прямоугольная позолоченная, обтянутая алой материей колодка крепилась соединительным звеном к ушку верхней части звезды. Помимо подвесного, позже был создан и винтовой вариант.

Орденом Отечественной войны награждались «солдаты и начальствующий состав Красной Армии, Военно-Морского Флота, войск НКВД и партизанских отрядов, проявившие в боях за Советскую Родину храбрость, стойкость и мужество, а также военнослужащие, которые своими действиями способствовали успеху боевых операций наших войск».

Впервые в советской наградной системе в статуте были скрупулезно перечислены конкретные подвиги. Орден Отечественной войны I степени вручался тому, «кто метко поразил и разрушил особо важный объект в тылу противника; кто лично уничтожил 2 тяжелых или средних, или 3 легких танка (бронемашины) противника, или в составе орудийного расчета — 3 тяжелых или средних, или 5 легких танков (бронемашин) противника; кто, входя в состав экипажа корабля, самолета или боевого расчета береговой батареи, утопил боевой корабль или два транспорта противника...» (и т.д., и т.п.).

Орденов II степени удостаивали тех, «кто совершил, входя в состав экипажа; кто сумел восстановить не менее 5 самолетов на передовом аэродроме под огнем противника; кто под огнем противника эвакуировал с поля боя 2 танка, подбитых противником; кто ночью снял сторожевой пост (дозор, секрет) противника или захватил его...».

Все виды геройских поступков никаким статутом предопределить было невозможно, и тем не менее отличия от Красной Звезды или Красного Знамени предусматривались.

Первые награждения новыми орденами состоялись уже 2 июня 1942 года. Кавалерами стали «боги войны», причем артиллеристы 1-го артиллерийского дивизиона 32-го гвардейского полка под командованием капитана Ивана Криклия существенно перевыполнили орденский норматив. В боях на Харьковском направлении они, прикрывая фланг 32-го полка 13-й гвардейской стрелковой дивизии 28-й армии Юго-Западного фронта, умело меняя позиции и маскируясь, встретили метким огнем две сотни фашистских танков. За два дня непрерывных сражений вывели из строя 32 вражеские машины, при этом командир лично поджег пять танков, был тяжело ранен и эвакуирован в тыл, где 16 мая скончался. В том бою старший сержант Алексей Смирнов продолжил вести огонь из орудия даже после того, как осколком снаряда ему оторвало кисть руки.

Уроженец Сумской области, выходец из обычной крестьянской семьи, выпускник Киевского артиллерийского училища Иван Криклий начинал войну лейтенантом, быстро вырос до капитана, получил Красную Звезду. О том, что ему суждено было стать первым кавалером ордена Отечественной войны I степени, узнать герою не довелось.

Современный поэт Владимир Репин посвятил ему стихотворение, в котором есть такие строки: «Харьков. Танки, танки, танки, танки...Тридцать два перед полком горят. После этой вражеской атаки на шинели он снесен в санбат. И средь тех, которых наградили орденом Великой той войны, не узнал Иван, что первым был он, уходя в объятья тишины».

Такой же награды удостоились Алексей Смирнов и политрук соседнего дивизиона (776-го полка) Иван Стаценко. Другие бойцы артиллерийского расчета Николай Григорьев, Алексей Кулинец, Иван Петрош, Степан Жарко, Михаил Немфир, Петр Нестеренко были награждены орденом Отечественной войны II степени. Большинство из них являлись украинцами.

Во время войны этот знак отличия символизировал прежде всего личный героизм. Выжившим его вручали в окопах и лазаретах, родственники погибших узнавали о награждениях благодаря треугольникам-похоронкам.

Орденами Отечественной войны I степени были награждены 18 бойцов 718-го полка 139-й Сибирской стрелковой дивизии, ставших прототипами героев песни «На безымянной высоте». То сражение произошло в ночь на 14 сентября 1943 года у деревни Рубежанка Калужской области. Менее двух десятков солдат под командованием лейтенанта Евгения Порошина стояли насмерть против атаковавших их трех сотен гитлеровцев. Выжили лишь двое: рядового Герасима Лапина нашли в окопе подоспевшие на помощь красноармейцы, а сержант Константин Власов был взят в плен, впоследствии бежал и продолжил войну в партизанском отряде.

Кавалером ордена Отечественной войны II степени стала поистине легендарная главстаршина Екатерина Михайлова (Демина) — единственная женщина, служившая в разведке морской пехоты, причем назначенная туда по личному разрешению Сталина. Награжденная ранее медалью «За отвагу» Екатерина получила орден в конце января 1944-го за участие в десантной операции на территории Керченского порта, где она, отстреливаясь от фашистов из автомата, перевязала 85 получивших ранения солдат и офицеров и вынесла с поля боя 13 тяжелораненых. В дальнейшем за беспримерную храбрость получила орден Красного Знамени. Два раза ее представляли к званию Героя Советского Союза и ордену Ленина, но вышестоящее начальство сочло тогда описание подвигов девушки вымыслом. Золотой Звезды Героя Михайлова была удостоена лишь 5 мая 1990 года.

Со временем в Красной Армии возник своеобразный порядок очередности в присвоении наград. Сперва — медаль «За отвагу», потом — Красная Звезда, следом — Отечественная война или Красное Знамя. Впрочем, жизнь и смерть бойца не всегда вписывались в такую схему. Многие солдаты и офицеры награждались орденом Отечественной войны дважды. В советских войсках служили кавалеры трех и даже четырех орденов ОВ. К примеру, механик-водитель танка сержант Николай Яненко имел полное право носить на своей гимнастерке по две награды обеих степеней. Среди обладателей трех орденов I степени числятся помощник командующего Туркестанским военным округом генерал-майор танковых войск Алексей Жилин, Герои Советского Союза полковник Тимофей Горячкин и майор Иван Беспалов. Рекордсменом здесь является командир 273-й Гомельской истребительной авиационной дивизии полковник Иван Федоров, кавалер четырех орденов Отечественной войны I степени и одного — II степени. (Иван Евграфович, получивший звание Героя Советского Союза в 1948 году, после войны испытывал новые крылатые машины ОКБ Лавочкина.)

Ордена Отечественной войны I степени с гордостью надевали на праздники Победы известные актеры Юрий Никулин и Владимир Басов, II степени — Михаил Пуговкин. Сражавшийся в артиллерии с первых дней войны Анатолий Папанов удостоился орденов Отечественной войны обеих степеней (помимо других высоких наград).

Ближе к концу войны орден ОВ стали вручать труженикам тыла — в частности, выдающемуся авиаконструктору Андрею Туполеву, конструкторам стрелкового оружия Федору Токареву, Алексею Судаеву, Сергею Симонову, директору Горьковского артиллерийского завода (где было произведено более 100 тысяч пушек) Амо Еляну.

Во время Второй мировой орденами I степени были награждены 324 903 человека, II степени — 951 652. По окончании войны такие награды вручили десяткам тысяч раненых, которые по каким-либо причинам не получили высоких знаков отличия, к которым их представили в период сражений. 15 октября 1947 года награждение гражданских лиц орденом Отечественной войны было прекращено. (К слову, ОВ — единственный из орденов, не подлежавший после смерти владельца возврату государству.)

В правление Хрущева об этой награде вспомнили снова. Ее начали вручать подпольщикам и партизанам, иностранцам-антифашистам, а также тем, кто оказывал помощь красноармейцам при побеге из плена (около 700 награждений).

При Брежневе Отечественную войну давали воинским частям и соединениям, военным училищам, оборонным заводам и целым городам. До 1985 года орденом I степени всего было награждено более 344 тысяч человек, II степени — более миллиона.

В том же 1985-м произошла дальнейшая «девальвация» боевой награды. К 40-летнему юбилею Победы Президиум Верховного Совета СССР учредил «облегченный», юбилейный вариант ордена. Его раздали тогда в количестве примерно семи с половиной миллионов штук. С тех пор в наградных колодках на кителях и пиджаках ветеранов стали появляться ордена Отечественной войны разного «веса», у кого-то — за уничтожение пяти танков или двух самолетов, у иных — просто в честь юбилея.

И все же такие казусы не могли отменить главного — бессмертной славы героев-орденоносцев.