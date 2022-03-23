Сердца трех: легко ли стать счастливым, если твой отец Сталин?

Алексей ФИЛИППОВ

Яков, Василий, Светлана и стоявшая за их спинами отцовская тень, полная концентрированной боли, крови и горя

Март 2020-го щедр на даты, связанные с детьми Сталина, — при большом желании и соответствующем складе ума здесь можно увидеть нечто мистическое. Восемнадцатого марта 1907 года, сто пятнадцать лет назад, родился старший сын Сталина, Яков. Девятнадцатого марта 1962-го, шестьдесят лет назад, умер его младший сын, Василий. А девятого марта 1967-го, пятьдесят пять лет назад, в американское посольство в Дели с просьбой об убежище обратилась дочь Сталина Светлана.

Якова отец не любил, Василия — скорее любил. Светлану он очень любил. Общим между ними было то, что все трое оказались очень несчастны — каждый на свой лад.

Первый брак Сталина был заключен по любви. Когда хоронили Екатерину Джугашвили, в девичестве Сванидзе, вдовец прыгнул в могилу, вслед за гробом. Потом он произнес напыщенную — в духе любимого им тогда Гюго, — но искреннюю тираду.

«Это нежное существо очень смягчало мое каменное сердце; но, увы, Като умерла, и вместе с ней навек умерли все мои последние теплые чувства к людям…»

Якову тогда было восемь месяцев. До четырнадцати лет его воспитывала тетка по матери. В Москве он появился в 1921-м. По-русски ребенок не говорил, был очень замкнут, отношения с отцом у него сразу же не сложились: тот звал его «волчонком». Все стало совсем плохо, когда мальчик повзрослел: отец был против его первого брака, и Яков пытался застрелиться. Пуля прошла мимо сердца, Сталин назвал его хулиганом и сказал, что не желает иметь с ним ничего общего.

Возможно, дело было еще и в том, что у него имелись тайные претензии к семейству Сванидзе. Они считали, что в смерти Като виноват Сталин. Брата первой жены, ее сестру и его жену он впоследствии расстрелял.

Отношения между отцом и сыном как-то наладились, но близости не было. Яков жил в Ленинграде, окончил институт, потом стал военным.

В 1941-м старший лейтенант Джугашвили попал в плен. Сталин не согласился на размен, по преданию, он сказал: «Они все мои сыновья!». В 1943-м, в концлагере Заксенхаузен, Яков бросился на проволочное ограждение, через которое был пропущен ток высокого напряжения. Эта попытка самоубийства оказалась удачной — в придачу ему в голову выстрелил часовой.

Вторая жена Сталина, Надежда, была неуравновешенной женщиной, некоторые из историков пишут о том, что у нее были психические проблемы. Она застрелилась после бурной семейной сцены, и Сталин перенес это очень тяжело.

Он утратил интерес к жизни, не мог работать, иногда очень странно себя вел. После самоубийства второй жены Сталин стал другим человеком. Это, с его точки зрения, было предательством.

«Теплые чувства к людям» умерли окончательно, впереди был Большой террор. Светлану Сталин отдал на воспитание сестрам жены. Она их очень любила, но ее теток Сталин посадил после войны.

Василием по большей части занимался начальник сталинской охраны Власик и его подчиненные. Публикой они были грубой, и Василий Сталин, по его собственным словам, из-за близкого общения с этими мужчинами рано начал курить и пить.

Василий рос маленьким принцем. Сталин был с ним строг, но характер у его второго сына был бешеным, самомнение огромным, и с этим ничего нельзя было сделать. Он стал летчиком и прекрасно воевал, но ордена и чины сыпались на него сверх всяких заслуг. В двадцать семь лет Василий Сталин был командующим ВВС Московского военного округа и генерал-лейтенантом. А еще всесильным покровителем спорта, бонвиваном и первым советским плейбоем.

Все это резко закончилось после смерти отца. После того, как его не стало, Василий держал себя, словно наследник трона, примеряться к новой реальности он не собирался. Его хотели убрать из Москвы, но он не желал командовать авиацией дальнего военного округа, говорил много лишнего — и сел в тюрьму. Вся его дальнейшая жизнь была сплошным самоуничтожением: тюрьма, хронический алкоголизм, запои… Умер от отравления алкоголем.

Светлана Сталина была милейшим, талантливым, скромным человеком. Ей выпала судьба странницы: так и не устроив свою личную жизнь, она разрывалась между СССР, США и Грузией и нигде не находила себе места. Сына она оставила в Москве, ее дочь жила в США, а умерла любимая дочь Сталина в Америке, в одиночестве, в доме престарелых. Ее судьбу отец сломал опосредованно, навязывая ей собственные житейские шаблоны.

Первого избранника Светланы, киносценариста Алексея Каплера, Сталин посадил — тот был на двадцать лет старше и к тому же евреем. Ее первого мужа он не принял, хотя к внуку относился хорошо. Вторым мужем Светланы, навязанным ей отцом, стал сын видного партийного босса Юрий Жданов, крупный партийный чиновник. Этот брак тоже распался. Светлана не ужилась и с другими мужьями, и нигде не чувствовала себя своей. Причина этого, конечно же, была в том, что за ее спиной всегда стояла тень отца.

Невозможно быть хоть сколько-нибудь тонким, думающим и чувствующим человеком и прожить счастливую жизнь, если твой отец Сталин. В этом случае судьба заранее предопределена, и от нее не укроешься ни в Индии, ни в США, ни в занятиях филологией, ни в писательстве, ни в супружестве, ни в детях. Уж слишком много в стоящем за твоей спиной призраке — концентрированной боли, крови и горя.

Знаменитый деятель Великой французской революции Жорж Жак Дантон перед казнью сказал: «Революция пожирает своих детей».

Это имело отношение и к Иосифу Сталину.