«Интернируйте их всех»: как были наказаны невинные, а большинство злодеев не пострадало

Алексей ФИЛИППОВ

Депортации и связанные с ними несправедливости могут происходить и в демократических странах, как ответ на запрос избирателей. Искать правду бессмысленно, проще повторить за депортированными в 1942-м, в США, японцами: «Шиката га най» — «ничего не поделаешь».

Девятнадцатого февраля 1942 года, восемьдесят лет назад, граждане США японского происхождения, а также не имевшие американского подданства японцы, были депортированы в центры временного содержания. Всего туда отправили около ста двадцати тысяч человек. «Зоны выселения» составляли значительную часть территории страны, в особенности ее тихоокеанского побережья. В наибольшей мере это коснулось Калифорнии, где была особенно большая японская община — японские фермеры успешно занимались овощеводством и садоводством.

Условия в центрах содержания были спартанскими. Люди жили в общих бараках, без канализации и кухонь, продолжалось это до января 1945 года. Тогда они начали возвращаться домой: многие жилища пострадали от вандализма, а бизнесы были уничтожены. Гораздо позже, через десятилетия, была осознана несправедливость сделанного, принесены извинения, выплачены компенсации… Но того, что произошло в 1942-м это, разумеется, не исправило.

Эти центры содержания не были концлагерями, жестокостей там не происходило, к тому же во время Второй мировой депортации заподозренного в нелояльности мирного населения были распространенным явлением. Но эта депортация оказалась особой — она произошла в демократической стране, существованию которой ничего не угрожало. На территории США не было вражеских армий, как в СССР. США не бомбили, как Великобританию, им не угрожало вторжение, которому нечего было бы противопоставить. На депортации настаивали некоторые военные бюрократы, но в большой мере она стала откликом на поднимавшуюся снизу волну ксенофобского патриотизма, на тот запрос, который вдруг появился у избирателя. В этом отношении интернирование японцев оказалось очень американским явлением.

США долго были расистской страной. Настоящими, хорошими американцами считались WAP’s, белые англосаксы протестантского вероисповедания. Происхождение от первых колонистов говорило о голубой крови. Состоятельные голландцы, чьи предки перебрались в Америку еще раньше, первыми, были вне конкуренции. Внизу последовательно оказывались иммигранты следующих волн, те, кому еще предстояло встать на ноги. Ирландцы, немцы, итальянцы, шведы —– их этническое происхождение долго считалось ущербным. Китайцы жили замкнутыми общинами, их особенно не любили, и в XIX веке в Калифорнии случались достаточно кровавые погромы китайцев. Японцы на тихоокеанском побережье США появились позже. Китайцы принесли с собой Триады: конкурирующие этнические банды устраивали настоящие сражения, используя традиционное и современное оружие. Японцы жили тихо. Вызывало раздражение их трудолюбие и аграрные умения: они составляли сильную конкуренцию местным фермерам, и те особенно настаивали на депортации.

Осенью 1942 года требования фермеров-WAP’ов слились с голосами членов разнообразных патриотических обществ и указаниями военных, в чьем воображении существовали грандиозные японские шпионские сети. Ничего подобного, на самом деле, в наличии не имелось: японские фермеры и мелкие бизнесмены были предельно лояльны США, и свою печальную участь они приняли со смирением, как удар судьбы. Они были безобидными людьми, но массовому сознанию был нужен козел отпущения.

Американцы в подавляющем большинстве совершенно не хотели участвовать во Второй мировой войне. Разгром в Перл-Харборе для страны оказался шоком, за этим последовали новые японские победы. Азиаты, которых в США считали людьми второго сорта, топили американские корабли, сбивали самолеты, громили и брали в плен гарнизоны. В феврале 1942 американские войска из последних сил отбивались от японцев на Филиппинах. Пал Сингапур — крупнейшая крепость союзной Великобритании. Японская мощь начала внушать страх, а военная пропаганда расчеловечивала японцев и во много раз преувеличивала связанные с японским шпионажем истории.

Нации было нужно быстро почувствовать вкус вражеской крови, и она ее получила.

Но при этом дети интернированных служили в армии, и составленные из японцев части показали себя очень хорошо. Японцев нередко обходили наградами, но дрались они упорно, умело, храбро – четыреста сорок второй «японский» пехотный полк стал рекордсменом по числу медалей «Пурурное сердце», которое дают за ранения.

Японские диверсии в США во время Второй мировой войны выглядели жалко. Подводные лодки обстреливали американское побережье из орудий, ущерб составил меньше тысячи долларов. В августе и сентябре 1942 гидросамолет с субмарины-авианносца бомбил леса в Орегоне — но грандиозных лесных пожаров не получилось. Первое возгорание быстро потушили лесные рейнджеры, вторую бомбежку американцы даже не заметили. С японских островов в сторону США запускали воздушные шары с бомбами, и некоторые из них даже долетели, но большого вреда не нанесли. По сравнению с американскими бомбардировками Японии все это было меньше, чем комариный укус.

А вот по части военных преступлений, жертвами которых стали американские военные, медицинский персонал и гражданские лица, японцы во Вторую мировую войну действительно отличились. «Марши смерти», расстрелы, бесчеловечные условия в лагерях для военнопленных, изнасилования и убийства медсестер, и даже каннибализм, когда пленных ели заживо, были обычным делом. Японская армия вела себя не так, как в Русско-японскую войну. Та должна была стать пропуском в сообщество цивилизованных стран, а во Вторую мировую Японская империя чувствовала себя самодостаточной, ни на что не оглядывалась и ни на кого не равнялась. В Китае японская армия убила миллионы мирных людей, на Филиппинах сотни тысяч и не меньше в Бирме и на островах Юго-Восточной Азии. Жертвы среди европейцев были меньше — но только потому, что здесь у японской армии оказалось меньше возможностей.

Какие-то военные преступники были наказаны, повешены и посажены, но по сравнению с количеством трагедий их число оказалось ничтожным. Многих осужденных высокопоставленных военных преступников в начале пятидесятых годов выпустили из тюрем: мир менялся, началась холодная война, оккупационные власти США налаживали отношения с японским обществом.

Все это лишний раз говорит, что справедливости нет, и искать ее не стоит. Мирные и законопослушные японские граждане США, родители отличившихся на войне солдат, несколько лет провели в центрах временного содержания. Когда это кончилось, они получили по двадцать пять долларов подъемных и бесплатный билет в обратную сторону. Огромное большинство свирепых убийц, до смерти забивавших беззащитных людей, рубивших им головы, моривших их голодом, не были наказаны и мирно дожили свой век дома. Тут можно только повторить то, что часто говорили мерзнувшие и голодавшие на положенные им в американских центрах временного содержания сорок пять центов кормовых в день японские фермеры.

仕方がない. Звучит как «шиката га най», переводится как «ничего не поделаешь». Считается, что это фраза обозначает обстоятельства, над которыми человек не властен. Еще она передает способность японцев сохранять достоинство перед лицом несправедливости и обстоятельств непреодолимой силы.

И этому умению, конечно, стоило бы научиться всем.

Фотографии: Дети средней школы Вэйл в Сан Франциско произносят клятву верности американскому флагу перед интернированием, апрель 1942 года. На анонсе: Очередь глав японских семей и одиноких японцев у станции гражданского контроля в Сан-Франциско. (NARA)