«Великое государство не может без учета населения жить»: как проходила 125 лет назад первая всеобщая перепись

Валерий БУРТ

125 лет назад, 28 января 1897 года, в Российской империи началась первая и последняя за время ее существования перепись всего населения. В утвержденном императором положении говорилось: «... дело для России совершенно новое, никогда в ней до сих пор не бывалое. Перепись эта будет состоять в том, что будут пересчитаны поодиночке все жители государства для того, чтобы Правительство могло знать верные числа или счет населения как во всем государстве, так и в каждой отдельной губернии, в каждом уезде, в каждой волости, селении и усадьбе».

ОТ ПЕТРА I ДО НИКОЛАЯ IIУчету, по мысли членов Государственного совета, подлежали «все жители Империи, обоего пола, всякого возраста, состояния, вероисповедания и племени, как русские подданные, так и иностранцы». Поначалу руководил невиданным доселе процессом известный русский ученый Петр Семенов (с 1906 года Семенов-Тян-Шанский).Так называемую «пробную» перепись он предварительно провел в своем имении, а тех, кого вносил в списки, охарактеризовал следующим образом: «Крестьянин откровенен до крайности, но не терпит официальности и не любит, когда за ним записывают». По этой причине полученные сведения Петр Петрович запоминал, а после фиксировал на бумаге. По образцу его листов были составлены особые формуляры, ставшие основой для проведения всероссийской переписи.Народ действительно не шибко доверял нововведению. Ходили слухи, что за всем этим кроется ущемление прав подданных, что делается сие для того, чтобы ввести новые налоги и повинности. Переписчики получили наказ успокаивать людей, разъяснять задачи важного и нужного для государства процесса. В ходе переписи учитывались три категории населения: наличное, оседлое и приписное.Надо отметить, что схожие с переписью населения акции проводились у нас и ранее. Так, в ноябре 1718 года Петр I издал указ, согласно коему нужно было «взять сказки у всех (дать на год сроку), чтобы правдивые принесли, сколько у кого в которой деревне душ мужеского пола». Названные «сказками» списки были собраны лишь через три года, а затем в течение следующих трех лет они были подвергнуты проверке.В дальнейшем на одном из заседаний Сената Екатерина II подняла вопрос о численности населения России, но внятного ответа от вельмож не получила. Реакцию смущенного окружения императрица прокомментировала так: «Великое государство не может без учета населения жить... Этак-то устойчивых финансов у нас и не будет, ибо копейка от человека исходит, к нему же она и возвращается. Как же мне, женщине слабой, государством управлять, ежели даже в Сенате не ведают, сколь душ у меня верноподданных?».Государыня приказала провести еще одну «ревизию». Но ей рассказали, что народ такой подсчет по головам-душам крайне не любит, боится его и бежит с насиженных мест с детьми, скотиною и пожитками, поскольку сначала туда засылают солдат, которые силой удерживают жителей на местах, а уж потом приезжают чиновники и начинают переписывать. Выслушав доводы, царица усмехнулась: «Я бы на их месте тоже бежала!»Она велела повсюду объяснять, в чем суть «ревизии», и успокаивать население. Однако доверчивее народ не стал, да и переписчики исполняли порученное дело без особого усердия. Потому и не знали русские цари, сколько у них подданных.ЛЕВ ТОЛСТОЙ И ПУТЕШЕСТВИЯ ПО НОЧЛЕЖКАМВ XIX веке переписи проводились в крупных городах: Санкт-Петербурге, Москве, Твери, Владимире, Казани, Киеве. К сожалению, многие данные к 1897 году оказались утеряны в Центральном статистическом комитете, хотя кое-что сохранилось.По итогам переписи 1882-го было установлено, что население Москвы в том году составило 753,5 тысячи человек, и только 26% горожан родились в Белокаменной, а остальные были «пришлыми». Из жилых квартир 57% выходило на улицу, 43 — во двор. Переписью было отмечено 529 семей, имевших по восемь и более детей. Прислуга имелась у 39% москвичей, и чаще всего ее представляли женщины.Накануне той акции Лев Толстой опубликовал в газете «Современные известия» статью «О переписи в Москве», где делился с читателями такими соображениями: «Будем записывать, считать, но не будем забывать, что если нам встретится человек раздетый и голодный, то помочь ему важнее всех возможных исследований, открытий всех возможных наук; что если был бы вопрос в том, заняться ли старухой, которая второй день не ела, или погубить всю работу переписи, то пропадай вся перепись, только бы накормить старуху! Длиннее, труднее будет перепись, но в бедных кварталах мы не можем проходить людей, только переписывая их, не заботясь о них и не пытаясь, по мере сил и нравственной чуткости нашей, помочь им».Лев Николаевич не только теоретизировал и призывал, но и сам участвовал в московской переписи, взяв себе «участок Хамовнической части, у Смоленского рынка, по Проточному переулку между Береговым проездом и Никольским переулком». Там находилась ночлежка, имевшая дурную славу, известная как «Ржанова крепость». Чуть позже великий писатель как бы итожил: «Цель переписи — научная. Перепись есть социологическое исследование. Цель же науки социологии — счастье людей. Наука эта и ее приемы резко отличаются от других наук. Особенность в том, что социологическое исследование не производится путем работы ученых по своим кабинетам, обсерваториям и лабораториям, а производится двумя тысячами людей из общества».Притоны ночлежников он обходил вместе со своим другом Ильей Репиным. Тот впечатление от увиденного выразил в нескольких рисунках. На двух из них изобразил Льва Николаевича, а впоследствии написал картину «Московская перепись».ТИТАНИЧЕСКИЙ ТРУД АНТОНА ПАВЛОВИЧАПроведя в 1890 году три месяца на Сахалине, Чехов писал: «Кстати сказать, я имел терпение сделать перепись всего населения. Я объездил все поселения, заходил во все избы и говорил с каждым; употреблял я при переписи карточную систему, и мною уже записано около десяти тысяч человек каторжных и поселенцев. Другими словами, на Сахалине нет ни одного каторжного или поселенца, который не разговаривал бы со мной. Особенно удалась мне перепись детей, на которую я возлагаю немало надежд».Всего Антон Павлович опросил десять тысяч (!) человек, и это послужило основой для его книги «Остров Сахалин», куда вошли истории, рассказанные местными жителями. Коснулся Чехов и проблем на новом для него поприще: «Эту работу, произведенную в три месяца одним человеком, в сущности, нельзя назвать переписью; результаты ее не могут отличаться точностью и полнотой, но, за неимением более серьезных данных ни в литературе, ни в сахалинских канцеляриях, быть может, пригодятся и мои цифры».В 1897 году он принял участие во Всероссийской переписи, руководил группой из 15 счетчиков в Серпуховском уезде Московской губернии, и это было для него в начале 1897-го самым важным делом. Вот что он сообщал в одном из писем: «У меня весь январь перепись, среди счетчиков я буду на манер ротного командира... После 10-го мне необходимо быть в Москве, но представьте, около 10-го начинается перепись, а я при здешних счетчиках что-то вроде боцмана. Перепись продолжится до 28-го».Счетчиками назначали хорошо образованных россиян, интеллигенцию. Каждому из своих добровольных подчиненных Антон Павлович вручал портфель, чернильницу, перья, ручку, карандаш, переписные листы: под грифом «А» — для крестьянских дворов, «Б» — для помещичьих подворий. Среди переписчиков были и коллеги Чехова, медработники Серпуховского уезда, а также монахи и послушники монастыря Давидова пустынь, священник храма Преображения Господня. В числе помощников выдающегося писателя значились его сосед Владимир Семенкович (племянник Афанасия Фета), учитель школы села Новоселки Николай Забавин, врач из Талежа Алексей Михайлов. Последний стал прототипом одного из персонажей пьесы «Чайка».Зачем все это было Чехову? Во-первых, порученное ему дело он считал важнейшей миссией, ну а во-вторых, чиновники на местах оказались людьми вялыми, инертными. Возникшую ситуацию классик описал так: «...счетчики работали превосходно, педантично до смешного. Зато земские начальники, которым была вверена перепись в уездах, вели себя отвратительно. Они ничего не делали, мало понимали и в самые тяжелые минуты сказывались больными. Лучшим из них оказался пьющий и привирающий a la И.А. Хлестаков — все-таки характер по крайней мере, хоть с точки зрения комедии, остальные же черт знает как бесцветны и как досадно иметь с ними дело».В первых числах февраля 1897-го Антон Павлович составил отчет о проделанной работе и наверняка при этом чувствовал себя человеком, оказавшимся весьма полезным Отечеству.МЕДАЛЬ — НАГРАДА ПЕРЕПИСЧИКАМПервая Всероссийская перепись дала ясное представление о национальном и количественном составе империи. Выяснилось, что в стране на тот момент проживало 125 640 021 житель, из них в сельской местности — 86,6%. Санкт-Петербург и Москва оказались городами-миллионниками. Большинство подданных империи, 69,3%, — православные, 11,1% составили мусульмане, католиков было 9,1%, иудеев — 4,2%.Доля мужчин — 49,7%. Крестьян — 77,5%, мещан — 10,7%, инородцев — 6,6%, казаков — 2,3%, дворян — 1,5%, духовенство — 0,5%, почетных граждан — 0,3%, купцов — 0,2%. Уровень грамотности — 21,1 процента.Основываясь на этих результатах, Семенов-Тян-Шанский написал статью «Характерные выводы из первой Всеобщей переписи». Итоги были опубликованы в «Общем своде по Империи результатов разработки Всеобщей переписи населения, произведенной 28 января 1897 г.», а также в отдельных томах по губерниям, областям, Санкт-Петербургу, Москве, Одессе, Варшаве и острову Сахалину. По отзывам членов Международного статистического института, «по своим размерам эта перепись может считаться первою в мире».Император Николай II учредил тогда медаль «За труды по первой Всеобщей переписи населения». Ею награждались те, кто безвозмездно работал счетчиками и организаторами.В числе удостоенных этой награды значились Петр Семенов-Тян-Шанский, Антон Чехов, московский градоначальник великий князь Сергей Александрович, врач, экономист и историк Николай Гурвич.Был в том почетном списке и простой русский человек Василий Пузанов, происходивший из казаков станицы Кагальницкой. В его послужном списке, составленном в 1900 году, говорится, что служить своей стране он начал 1 января 1885 года. Война с Японией забросила его на Дальний Восток, где за «разновременные заслуги» он получил Георгиевский крест IV степени. В 1914 году ушел на фронт Первой мировой, сражался в Восточной Пруссии и Польше. Пузанов являлся участником Гражданской войны, на ней и погиб...Следующая перепись состоялась уже при Советской власти, в 1920 году. Затем подобные мероприятия в СССР проходили несколько раз. Последнее — в 1989 году: население страны составило 286 миллионов 731 тысячу человек.В постсоветской России проводилась в 2002-м, насчитали тогда 145,2 миллиона россиян. Согласно данным 2010 года, население РФ составило менее 143 миллионов человек. Активные участники опросов награждались медалью «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения».Старт последней на сегодня кампании дал в минувшем году президент России Владимир Путин. Он заполнил анкету и призвал соотечественников последовать его примеру. Глава государства отметил, что данные переписи позволят государству принимать более выверенные, эффективные решения в экономике, здравоохранении, образовании, демографической политике и других сферах. Итоги станут известны в этом году.