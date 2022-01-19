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«Большой шеф» и «маленький шеф»: Леопольд Треппер и Анатолий Гуревич, непохожие на Штирлица герои разведки

Алексей ФИЛИППОВ

19.01.2022

«Большой шеф» и «маленький шеф»: Леопольд Треппер и Анатолий Гуревич, непохожие на Штирлица герои разведки

Сорок лет назад, 19 января 1982 года, умер Леопольд Треппер, знаменитый советский разведчик, «большой шеф», руководитель «Красной капеллы», советской разведывательной сети во время Второй мировой войны.

Треппер — легендарная фигура, герой и мученик: передал в Москву ценнейшие сведения, бежал от гестапо, а в 1945-м попал во внутреннюю тюрьму Лубянки. В 1947-м был осужден на пятнадцать лет, в 1954-м реабилитирован. И все же в этой истории по-прежнему много неясного.

Двадцатые и тридцатые годы прошлого века были золотым веком советской разведки. Отдел международных связей Коминтерна (а Коминтерн, по словам Ленина, стал «союзом рабочих всего мира, стремящихся к установлению Советской власти во всех странах») был мощной разведслужбой, пронизывавшей весь Запад и опиравшейся на сотни идейных сотрудников и сотни тысяч сочувствовавших.

В то время миллионы людей видели в коммунизме светлое будущее человечества, а Советский Союз казался его прообразом. Многие европейцы были готовы отдать за это жизнь — самым ярким примером, пожалуй, остается Рихард Зорге. Коминтерн пугал правящую элиту западных стран, и в 1943 году по требованию союзников Сталин его распустил.

Сейчас, когда главным мерилом всего на свете стали деньги и комфорт, такое трудно понять. А в то время человек, приехавший в Москву из Берлина, получив инструкции и пройдя короткую подготовку, отправлялся, например, в Бразилию, на верную гибель, которая к тому же могла сопровождаться пытками. И ни о чем не жалел.

Однако история Леопольда Треппера и некоторых его соратников показывает, что и эти люди не были сделаны из стали.

До 1932 года жизнь Треппера напоминает судьбы многих рабочих активистов, искавших свой путь в изменившемся после Первой мировой войны мире. Учеба в Краковском университете, участие в сионистском движении и восстании краковских рабочих, репатриация в Палестину, жизнь во Франции, журналистика. Сотрудничество с коммунистами…

А в 1932-м он оказывается в СССР и заканчивает Коммунистический университет национальных меньшинств Запада, среди выпускников которого были как видные деятели международного коммунистического движения (к примеру, Иосип Броз Тито), так и высокопоставленные сотрудники госбезопасности.

На Треппера обратила внимание внешняя разведка, иностранный отдел Главного управления государственной безопасности НКВД СССР. Университет он окончил в 1935-м, начальник Разведупра Красной Армии беседовал с ним в 1936-м. В Бельгию с паспортом канадского фабриканта Треппер отправился в 1938-м — на эти годы пришелся вал чисток, когда и сотрудников центрального аппарата ИНО ГУГБ НКВД, и вызванных в Москву разведчиков арестовывали и расстреливали. Срабатывал «эффект домино», гибли те, кто был связан с бывшими начальниками ИНО Артузовым и Слуцким. А Треппер был новым человеком — то есть в иной ситуации он не стал бы руководителем огромной разведывательной сети. Выбор оказался удачным. В роли «Большого шефа» Леопольд Треппер был на своем месте.

Один из его соратников, Анатолий Гуревич, он же «Кент», он же «маленький шеф», писал о слабой подготовке ставших разведчиками граждан СССР.

У самого Гуревича был уругвайский паспорт, но он почти ничего не знал об Уругвае и был плохо знаком с бытовыми реалиями западной жизни. Однако контрразведки западных стран советским агентам большого беспокойства не доставляли. Гитлеровские офицеры, с которыми им пришлось иметь дело во время Второй мировой войны, не замечали очевидных вещей. В СССР, с его шпиономанией и вездесущими спецслужбами, такие разведчики долго бы не продержались. При этом Треппер и его соратники были высокомотивированными, умными и стойкими людьми – в дальнейшем многие из них ничего не сказали под пытками. А некоторые, спасая себя, пошли на компромисс — и это дорого им обошлось.

К началу Второй мировой Треппер создал обширную разведывательную сеть. Он опирался на тех, кого знал в прошлом по Польше, Франции и Палестине. На деньги советской разведки были созданы торговые фирмы — из их доходов, в частности, финансировался Зорге. Во время войны в Центр шли сведения, которые добывали немецкие антифашисты, они сыграли большую роль во время битвы за Москву, Сталинградской эпопеи, сражения за Кавказ. Но в конце концов гестапо удалось взять след.

Тут можно было бы рассказать об очень интересной истории «Красной капеллы», разветвленной сети советских резидентур и связанных с ней антифашистах. О непростых отношениях Треппера и Гуревича-«Кента» — они друг другу не нравились. О том, как из-за любовной истории «Кент» стал владельцем процветающей фирмы, а его женщина понятия не имела, что он советский разведчик. И о том, как бизнес фирмы был связан с концлагерями. О долгой удаче Треппера — однажды он пришел на проваленную конспиративную квартиру и избежал ареста, выдав себя за торговца кроликами. Корзина с кроликами и лохмотья были так убедительны, что полицейские ему поверили. Но важнее, наверное, другое. Одни разведчики, оказавшись в руках гестапо, выдерживали невозможное и молчали, а Треппер и Гуревич стали сотрудничать с немцами, при этом ведя двойную игру. Им удалось сообщить в Центр, что они арестованы, позже Треппер бежал, а Гуревич перед тем, как Рейх рухнул, перевербовал высокопоставленного гестаповца.

В своей книге «Большая игра» Треппер оговорил Гуревича и многих других. Очевидно, он сказал это и на Лубянке, и его показания повлияли на приговор, который вынесли «Кенту». А Гуревич в книге с полемическим по отношению к произведению Треппера названием «Разведка — это не игра. Мемуары советского резидента Кента» писал, что от его бывшего шефа особой пользы не было и он скорее мешал.

Треппера реабилитировали по отечественным меркам очень быстро — в 1950-м он уехал в Польшу, а умер в Израиле. Гуревичу же пришлось ждать до 1991 года. Восемь лет лагерей, освобождение по амнистии, затем еще два года — и условно-досрочное освобождение. И долгая, незаметная, трудовая жизнь с постоянными попытками вернуть себе доброе имя.

Но он жил, а те, кто ничего не сказал, были убиты или покончили с собой.

Судьба разведчика, особенно в сталинском СССР, крайне подозрительном, беспощадном к любому промаху и проявлению слабости, была не похожа на то, о чем был снят сериал «Семнадцать мгновений весны». В герои советской хрестоматии Треппер и «Кент» не годились, они не приняли свою участь, как молодогвардейцы, — и тот, и другой стали сотрудничать с врагом, а потом его обманули. Польза, которую они принесли СССР, была неизмеримо больше возможного вреда, справедливость в конце концов восторжествовала, но случилось это не быстро.

Путь настоящих, невыдуманных Штирлицев был тяжел: плохо подготовленные, зачастую попавшие в совершенно незнакомую обстановку, они работали на СССР, одновременно осваивая новое для себя дело. Вторая, фиктивная, придуманная для них в Центре жизнь мало-помалу становилась реальной: их любили и любили они, у них появлялись друзья. Переступить последнюю черту и решиться умереть в такой ситуации, возможно, было тяжелее, чем на фронте. Там человек существовал в пространстве трагедии, здесь оставалась надежда переиграть судьбу.

Свой долг они, тем не менее, выполнили. 

«Академии кинематографического и театрального искусства Н.С.Михалкова»