Наступающий 2022-й: круглые даты российской истории

Валерий ШАМБАРОВ

Круглых дат, знаменующих важные события отечественной истории, в 2022 году очень много. Москва отметит 875-летие, поскольку первое письменное упоминание о ней при Юрии Долгоруком относится к 1147 году. А 865 лет назад, в 1157-м, Андрей Боголюбский созвал представительный съезд делегатов северных городов и по общему решению высокого собрания принял титул великого князя Владимирского. Таким образом произошло размежевание с прогнившим, погрязшим в драках за власть Киевом и было положено начало созданию Владимиро-Суздальской державы. Впрочем, тот шаг лишь притормозил, отсрочил процесс феодального распада. Со временем Северная Русь вслед за Южной рассыпалась на удельные княжества с известными печальными последствиями.

Собиранием русских земель занялся великий князь Владимирский и Московский Иван III. С начала его правления (1462) миновало 560 лет. С лихвой познав и на себе испытав бедствия страны во времена отца Василия Темного, он установил твердую самодержавную власть. Ликвидировал хаос мелких, ставших уже, по сути, нежизнеспособными ярославских, ростовских, белозерских уделов. Взял под защиту-покровительство изнемогавшие от частых нападений врагов Рязанщину и Псковщину. Вооруженной силой сломил сепаратизм и самовольство Новгорода, Твери, Вятки. Разрозненные осколки Руси Иван Васильевич объединял не только собственной властью, но и общими законами, разработав «Судебник».Из россыпи удельных княжеств и земель образовалась монолитная держава, что помогло ликвидировать остатки зависимости от ордынских ханов — причем даже без жестокой битвы, посредством одной лишь демонстрации силы в знаменитом Стоянии на Угре. Да и граница Литвы, пролегавшая совсем рядом с Москвой, за Можайском, стала очень заметно сдвигаться на запад. Столица украсилась новыми стенами Кремля, величественным ансамблем палат и соборов. После женитьбы Ивана III на Софье Палеолог появился на русских монетах и печатях византийский герб, двуглавый орел. Прежнее название государства — великое княжество Владимирское и Московское — отныне не годилось. Ведь держава вобрала в себя Тверь, Новгород и другие земли. Появилось новое имя — Россия, а сам Иван Васильевич принял титул государя всея Руси. Правда, пока еще не царя...Им стал внук, полный тезка великого предшественника Иван IV. 475 лет назад, в 1547-м, он венчался на царство. Править Ивану Грозному довелось в чрезвычайно сложной обстановке. Аристократия силилась повернуть страну на западный путь развития, к иностранным моделям общественного устройства, чужеземным нормам и ценностям. Отсюда — постоянные измены, заговоры. Но государь сохранил, уберег традиционные основы государства — православие и самодержавие, с опорой на широкие слои подданных реформировал управление, создавая земские структуры власти, систему правительственных учреждений — приказов и четвертей.Одолел соседние ханства агрессоров-хищников, избавил народ от ужаса постоянных набегов. Значительно расширил страну, открыв ей пути на Урал, в Сибирь, на Кавказ, вывел в число величайших и сильнейших мировых держав. Западные враги России уже тогда сопровождали обычные войны информационными, Ивана Грозного густо поливали грязью и клеветой. Но это не помешало ему отразить объединенный «крестовый поход» европейских держав, нацелившихся раздавить, уничтожить возникшее Русское царство. Хотя кое-чего из задуманного сделать не сумел, например, проторить путь на Балтику, к морским просторам и международной торговле.Эту задачу выполнил еще один юбиляр Петр I, со дня рождения (9 июня 1672-го) которого в 2022-м исполняется 350 лет. Он восстановил совершенно разваленную в правление предшественников, сестры Софьи и канцлера Голицына, военную мощь государства, сформировал на новой основе российскую армию, создал военно-морской флот, реформировал госаппарат, сделав опору на служилое дворянство и открыв посредством Табели о рангах (учреждена 300 лет назад, в начале 1722-го) доступ в него для способных и особо отличившихся выходцев из простонародья. В тяжелой Северной войне новшества показали себя в полной мере. Считавшаяся лучшей в Европе шведская армия была практически уничтожена под Полтавой. Четвертый в мире по боевой силе флот скандинавов потерпел поражения, а Россия получила удобный выход к морям, присоединила Прибалтику. «Парадными воротами» на запад стала новая столица Санкт-Петербург. Наша страна заставила себя уважать европейские правительства, стала играть видную роль в международной политике.Петр I завершил преобразование России в империю, принял титул императора. За свои свершения получил звание Отца Отечества, а после кончины к его имени добавили эпитет «Великий». Впрочем, и он не смог реализовать некоторые планы, к примеру, открыть путь к Черному морю, которое в древние времена именовали «Русским». После неудачного Прутского похода пришлось вернуть туркам даже отвоеванный Азов, уничтожить порт в Таганроге и построенный здесь флот. Та же неудача заставила отказаться от воссоединения днепровского Правобережья с Россией, оно осталось под игом Польши.Екатерину II недаром ее современники прозвали Великой, а также Матерью Отечества. Она взошла на престол 260 лет назад, в 1762 году. Императрица решительно вступилась за гонимых православных в Польше, что обернулось несколькими войнами и разделами Речи Посполитой. Россия же воссоединилась с Правобережной Украиной, Белоруссией, Литвой. С турками государыня войны не искала, тут уж подсуетились западные «друзья» султана, натравившие его на русских. Османская империя дважды получила хорошую взбучку. Неотъемлемой частью нашего государства стали Крым, Кубань и пустовавшие плодородные области на юге, названные Новороссией. Там довольно стремительно росли новые города, а Севастополь стал базой вновь созданного Черноморского флота.В ходе русско-турецких войн наши эскадры впервые появились и на Средиземноморье. Одерживали впечатляющие победы, высаживали десанты не только на греческих островах, но и на Ближнем Востоке, и всюду жители встречали русских воинов, как братьев, добровольно переходили под покровительство Екатерины. Тем самым обозначались сферы интересов и влияния нашей страны. Остались, как водится, и серьезные проблемы, которые великая императрица не успела решить: под защиту России просилась Грузия, которую громили и разоряли то горцы, то персы. Реальную военную помощь царица стала оказывать там в последний год своей жизни, а после ее кончины те важные операции, увы, были прекращены. Государыня также видела необходимость в обуздании агрессивной Франции, но и с этим справиться Екатерине Алексеевне уже было не дано.Обе задачи легли на плечи ее внука Александра I. В 2022 году исполняется 245 лет со дня его рождения.Персы по-прежнему нападали на Грузию, грозили ее вырезать чуть ли не поголовно, и наш император двинул войска в Закавказье. Противника русские воины сломили, грузин от истребления спасли, а к России присоединились ханства нынешнего Азербайджана. Александру Павловичу довелось воевать и с турками, и со шведами, отобрав у последних Финляндию. Но главный фронт был на западе.Невзирая на мирные договоры, Наполеон продвигался к русским границам, подмял под себя всю континентальную Европу, и для мирового господства ему оставалось только сокрушить нашу державу. Хлынуло нашествие не только французов — «двунадесяти языков». То был очередной «крестовый поход» Запада.Европейская логика подразумевала: если даже Москва оказалась захваченной неприятелем, то царь Александр должен молить о мире и поскорее сдаться. Но он этой логике не последовал, стал знаменем общенародной борьбы, которая закончилась для захватчиков плачевно, русскими биваками в Париже. Победы над Наполеоном чрезвычайно возвысили авторитет России и ее императора, и он использовал это для попытки впервые в истории создать систему коллективной безопасности, Священный Союз. Тратил силы и нервы, заседая на международных конгрессах, вот только отдача, к сожалению, оказалась незначительной. Русский император придерживался честной, открытой политики, в то время как его партнеры двурушничали, интригуя против России и думая лишь о собственных выгодах.Правление Александра I ознаменовалось подрывными операциями извне, особенно со стороны Англии, еще в то время освоившей технологии «экспорта революций» (официально это называлось «политикой поддержки либеральных течений за рубежом»). К нам внедрялись идеи западных «свобод», здесь формировались кружки и тайные общества, связанные, как правило, с иностранными покровителями. Александр Павлович и сам по молодости лет увлекался либеральными идеями, но вовремя остановился, а тайные структуры запретил. По одной из версий (подкрепленной рядом фактов), свою земную жизнь он завершил как праведник, в облике православного странника и отшельника Федора Кузьмича, причисленного позже к лику святых. Известный прозорливый старец Николай (Гурьянов) подтверждал: так и было.В 2022 году будет отмечаться и 70-летие со дня рождения ныне действующего президента Владимира Путина. Оценивать деятельность главы государства, пока его полномочия остаются в силе, было бы, пожалуй, с исторической точки зрения некорректно, однако провести некоторые очевидные параллели с другими правителями-юбилярами и их свершениями будет нелишне.Путин остановил процесс распада страны на удельные «субъекты Федерации», закрепил их под контролем центральной власти, пресек разгул террористов, терзавших население примерно так же, как в свое время ханские набеги. Показала себя и новоявленная «аристократия», мечтавшая втащить Россию (на правах сырьевой колонии) в западное сообщество, ломать и перестраивать ее в соответствии с «дружескими» наставлениями «из-за бугра». Владимир Путин, похоже, остановил эти процессы и теперь стремится сохранить традиционные ценности, устои национальной государственности. Хотя и не обошлось в эти годы без тайных и явных измен, заговоров, информационных войн, диверсий с бесконечными потоками лжи в отношении нашей страны и ее президента.Владимир Владимирович восстановил боеспособность разваленных в предшествующий период вооруженных сил, реорганизовал и перевооружил армию. Ожил дышавший было на ладан флот. Теперь, как когда-то при царе Петре, западные державы вновь считаются с Россией, прислушиваются к ее мнению в международных делах. Президент возвратил Крым, вернув Черноморскому флоту его исконную базу Севастополь, оказывает помощь эпизодически втягиваемой под чужеземное иго родственной Белоруссии. Все ближе и ближе к нам Новороссия...Русские корабли снова появились в Средиземном море, взяв под защиту жителей прибрежных государств и дружественные правительства.Пришлось ввести войска в Закавказье — на сей раз, чтобы защитить народ Южной Осетии от некогда спасенных нашими предками грузин. Возобновились «крестовые походы» Запада против России. Правда, открытых военных агрессий враги предусмотрительно избегают, используя санкции «двунадесяти держав» — с расчетом на то, что такие меры будто бы могут привести к капитуляции главы государства, а затем, дескать, и само оно окажется на грани очередной катастрофы. В других странах подобная схема успешно срабатывала, у нас – нет. Путин не капитулировал.Проходят и международные форумы, где вместо предлагаемых президентом России равноправного партнерства и взаимной безопасности Запад упрямо выбирает конфронтацию и собственный глобальный диктат. Ну а подрывные операции с обещаниями безграничных «свобод» и импортной финансово-организационной подпиткой либеральной оппозиции осуществляются в XXI веке куда чаще, нежели во времена Александра Благословенного.О нашей эпохе судить по большому счету придется уже не нам, а будущим историкам, политикам, просто гражданам. Но имена правителей России, обеспечивших ее успехи и славу, мы помнить обязаны.